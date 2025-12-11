Abren inscripciones para la Beca Gertrudis Bocanegra: Así puedes registrarte par obtener mil 900 pesos

El Gobierno de México anunció que del 15 al 21 de diciembre de 2025 permanecerán abiertas las inscripciones para la Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra”, un programa dirigido a estudiantes de nivel superior en Michoacán que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con información oficial, la beca fue creada con el objetivo de que “ninguna ni ningún estudiante tenga que interrumpir sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela”, y pretende contribuir a que más jóvenes “puedan continuar y concluir su formación profesional”.

