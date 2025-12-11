Abren inscripciones para la Beca Gertrudis Bocanegra: Así puedes registrarte par obtener mil 900 pesos

Información
/ 11 diciembre 2025
    Abren inscripciones para la Beca Gertrudis Bocanegra: Así puedes registrarte par obtener mil 900 pesos
    Del 15 al 21 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo federal dirigido a jóvenes michoacanos de nivel superior para cubrir gastos de transporte y evitar la deserción escolar FOTO: VANGUARDIA

Se llevan a cabo asambleas informativas en escuelas de Michoacán para orientar a estudiantes sobre el registro y requisitos de la Beca Gertrudis Bocanegra

El Gobierno de México anunció que del 15 al 21 de diciembre de 2025 permanecerán abiertas las inscripciones para la Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra, un programa dirigido a estudiantes de nivel superior en Michoacán que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con información oficial, la beca fue creada con el objetivo de que “ninguna ni ningún estudiante tenga que interrumpir sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela”, y pretende contribuir a que más jóvenes “puedan continuar y concluir su formación profesional”.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Gertrudis Bocanegra... este es el calendario oficial para recibir los mil 900 pesos

QUIÉNES PUEDEN REGISTRARSE PARA SER BENEFICIARIOS DE LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’

La beca está dirigida a estudiantes michoacanos de hasta 29 años inscritos en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención dentro del padrón federal. Más de 80 mil jóvenes de 85 escuelas públicas del estado podrán participar en esta convocatoria, que busca fortalecer la permanencia escolar mediante la cobertura parcial de gastos de transporte.

El programa ofrece un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales, que se entregan durante 10 meses por ciclo escolar, sin considerar julio y agosto por ser periodo vacacional. El beneficio puede otorgarse hasta por 45 meses, y en el caso de estudiantes de Medicina, el periodo puede extenderse hasta 55 meses.

REALIZARÁN ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN PLANTELES PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA BEA GERTRUDIS BOCANEGRA

Como parte del proceso, autoridades federales realizan asambleas en los planteles para explicar los requisitos, el registro y la operación general de la beca. Las y los estudiantes pueden consultar la fecha y hora de su asamblea directamente en su escuela.

CÓMO REGISTRARSE EN LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’

El registro a la Beca Gertrudis Bocanegra consta de tres etapas principales: solicitud en línea, validación de documentos y entrega de tarjetas bancarias. Las autoridades señalaron que el primer paso es verificar si la institución educativa está clasificada como susceptible de atención dentro del Buscador de Escuelas JEF.

1. Verificación de elegibilidad

Para confirmar la participación del plantel, los estudiantes deben:

- Ingresar a la herramienta “Buscador de escuelas JEF”.

- Introducir la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

- Confirmar si el plantel aparece como “susceptible de ser atendido”.

Una vez validada esta información, los aspirantes pueden iniciar su registro entre el 15 y el 21 de diciembre en el portal oficial www.gertrudisbocanegra.gob.mx.

2. Requisitos previos al registro

Las autoridades recomiendan completar los siguientes pasos antes de ingresar al sistema:

- Crear la Llave MX para autenticación.

- Verificar que la CURP esté certificada; en caso contrario, acudir al Registro Civil.

- Digitalizar documentos en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 3 MB.

3. Proceso de registro en línea

Una vez dentro del portal, los estudiantes deberán:

Primero: iniciar sesión con Llave MX.

Segundo: Seleccionar “Comenzar registro”.

Tercero: Ingresar la CCT del plantel y buscarla en el sistema.

Cuarto: Capturar turno, periodo y grado.

Quinto: Registrar los datos de domicilio y subir un comprobante válido, como recibo de luz, agua, gas, predial, teléfono o constancia de residencia.

Sexto: Adjuntar una identificación oficial, que puede ser:

- Credencial para votar

- Cartilla militar

- Cédula profesional

- Pasaporte

- Credencial del INM

- Licencia de conducir

Séptimo: Finalizar el registro y esperar la validación de datos.

Las autoridades indicaron que, una vez concluida esta etapa, se realizará un proceso de revisión y, posteriormente, se informará a los estudiantes sobre la resolución de su solicitud.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez y Rita Cetina: Así se te entregará tu Tarjeta Bienestar si no fuiste a recogerla

BENEFICIARIOS DE LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’ RECIBIRÁN SUS TARJETAS DEL BIENESTAR

En una tercera fase, se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, medio mediante el cual se depositará el apoyo económico.

Las fechas y lugares de entrega serán notificadas a través de cada institución educativa.

El programa lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra, figura histórica michoacana destacada por su participación en la lucha de Independencia. De acuerdo con información oficial, su nombre fue elegido por representar “valentía, convicción y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su pueblo”

Temas


Becas
Transporte
programas sociales

Localizaciones


Michoacán

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.

Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026
Los ojos de la Virgen Guadalupe son especialmente misteriosos. Aunque sus dimensiones son microscópicas, el iris y las pupilas presentan las imágenes muy detalladas de 13 personas.

Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?
Tigres y Toluca iniciarán una serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Durante el año se aseguraron 554 kilogramos de drogas y 87 armas de fuego en operativos coordinados, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General
Sheinbaum dijo que se trabaja para sanear el Río Tijuana y EU debe ampliar una planta tratadora en San Diego, California.

Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum