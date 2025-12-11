Abren inscripciones para la Beca Gertrudis Bocanegra: Así puedes registrarte par obtener mil 900 pesos
Se llevan a cabo asambleas informativas en escuelas de Michoacán para orientar a estudiantes sobre el registro y requisitos de la Beca Gertrudis Bocanegra
El Gobierno de México anunció que del 15 al 21 de diciembre de 2025 permanecerán abiertas las inscripciones para la Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra”, un programa dirigido a estudiantes de nivel superior en Michoacán que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
De acuerdo con información oficial, la beca fue creada con el objetivo de que “ninguna ni ningún estudiante tenga que interrumpir sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela”, y pretende contribuir a que más jóvenes “puedan continuar y concluir su formación profesional”.
QUIÉNES PUEDEN REGISTRARSE PARA SER BENEFICIARIOS DE LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’
La beca está dirigida a estudiantes michoacanos de hasta 29 años inscritos en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención dentro del padrón federal. Más de 80 mil jóvenes de 85 escuelas públicas del estado podrán participar en esta convocatoria, que busca fortalecer la permanencia escolar mediante la cobertura parcial de gastos de transporte.
El programa ofrece un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales, que se entregan durante 10 meses por ciclo escolar, sin considerar julio y agosto por ser periodo vacacional. El beneficio puede otorgarse hasta por 45 meses, y en el caso de estudiantes de Medicina, el periodo puede extenderse hasta 55 meses.
REALIZARÁN ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN PLANTELES PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA BEA GERTRUDIS BOCANEGRA
Como parte del proceso, autoridades federales realizan asambleas en los planteles para explicar los requisitos, el registro y la operación general de la beca. Las y los estudiantes pueden consultar la fecha y hora de su asamblea directamente en su escuela.
CÓMO REGISTRARSE EN LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’
El registro a la Beca Gertrudis Bocanegra consta de tres etapas principales: solicitud en línea, validación de documentos y entrega de tarjetas bancarias. Las autoridades señalaron que el primer paso es verificar si la institución educativa está clasificada como susceptible de atención dentro del Buscador de Escuelas JEF.
1. Verificación de elegibilidad
Para confirmar la participación del plantel, los estudiantes deben:
- Ingresar a la herramienta “Buscador de escuelas JEF”.
- Introducir la Clave de Centro de Trabajo (CCT).
- Confirmar si el plantel aparece como “susceptible de ser atendido”.
Una vez validada esta información, los aspirantes pueden iniciar su registro entre el 15 y el 21 de diciembre en el portal oficial www.gertrudisbocanegra.gob.mx.
2. Requisitos previos al registro
Las autoridades recomiendan completar los siguientes pasos antes de ingresar al sistema:
- Crear la Llave MX para autenticación.
- Verificar que la CURP esté certificada; en caso contrario, acudir al Registro Civil.
- Digitalizar documentos en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 3 MB.
3. Proceso de registro en línea
Una vez dentro del portal, los estudiantes deberán:
Primero: iniciar sesión con Llave MX.
Segundo: Seleccionar “Comenzar registro”.
Tercero: Ingresar la CCT del plantel y buscarla en el sistema.
Cuarto: Capturar turno, periodo y grado.
Quinto: Registrar los datos de domicilio y subir un comprobante válido, como recibo de luz, agua, gas, predial, teléfono o constancia de residencia.
Sexto: Adjuntar una identificación oficial, que puede ser:
- Credencial para votar
- Cartilla militar
- Cédula profesional
- Pasaporte
- Credencial del INM
- Licencia de conducir
Séptimo: Finalizar el registro y esperar la validación de datos.
Las autoridades indicaron que, una vez concluida esta etapa, se realizará un proceso de revisión y, posteriormente, se informará a los estudiantes sobre la resolución de su solicitud.
BENEFICIARIOS DE LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’ RECIBIRÁN SUS TARJETAS DEL BIENESTAR
En una tercera fase, se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, medio mediante el cual se depositará el apoyo económico.
Las fechas y lugares de entrega serán notificadas a través de cada institución educativa.
El programa lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra, figura histórica michoacana destacada por su participación en la lucha de Independencia. De acuerdo con información oficial, su nombre fue elegido por representar “valentía, convicción y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su pueblo”