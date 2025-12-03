Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 250 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos

    Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 250 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
    Conoce los requisitos para obtener 6,250 pesos mensuales con Sembrando Vida, el programa de Bienestar que apoya a mayores de 18 años con terreno disponible. Descubre cómo inscribirte y los beneficios que ofrece. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El programa Sembrando Vida impulsa el desarrollo rural con un apoyo económico de 6,250 pesos mensuales. Descubre cómo inscribirte, cuáles son los requisitos y qué beneficios puedes obtener si eres mayor de edad y cuentas con terreno propio

El programa Sembrando Vida es una de las estrategias sociales más importantes de la Secretaría del Bienestar, creado con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural, mejorar la calidad de vida de campesinos y pequeños productores, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

Los beneficiarios reciben 6,250 pesos mensuales, además de insumos, herramientas y capacitación técnica especializada en un modelo agroforestal que combina cultivos agrícolas con árboles frutales y maderables.

REQUISITOS PARA RECIBIR EL APOYO DE 6,250 PESOS

No todos pueden acceder al beneficio. Los interesados deben cumplir con criterios específicos:

• Tener más de 18 años

• Vivir en una localidad con rezago social

• Contar con al menos 2.5 hectáreas de terreno disponible

• Comprobar la propiedad o tenencia legal del terreno

• Estar dispuesto a trabajar directamente en el proyecto agroforestal

• Aceptar las normas del programa y presentar una identificación oficial vigente

Este enfoque busca fomentar la responsabilidad, la producción sustentable y el compromiso comunitario.

¿CÓMO INSCRIBIRSE A SEMBRANDO VIDA?

La inscripción no se realiza en línea ni en ventanillas de atención. El proceso es directo y comunitario. Los interesados deben acudir a las Asambleas Ejidales o Comunales de su región, donde se explican los objetivos del programa, las responsabilidades de los participantes y los pasos para integrarse. La solicitud se presenta en ese mismo espacio.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN SEMBRANDO VIDA

Ser beneficiario de este programa no significa únicamente recibir un ingreso mensual. Los participantes obtienen ventajas que fortalecen su economía y su entorno:

Apoyo económico constante: $6,250 pesos mensuales por el trabajo en tu parcela

Autonomía alimentaria: Producción para consumo propio y venta en mercados locales• Capacitación técnica: Aprendizaje en prácticas agroecológicas sustentables

Impacto ambiental positivo: Reforestación, recuperación de suelos y conservación de biodiversidad

DATOS CURIOSOS DE SEMBRANDO VIDA

• Más de 450 mil campesinos han sido beneficiados desde su inicio• Se han reforestado más de un millón de hectáreas en distintas regiones del país

• Ha impulsado microeconomías rurales fortaleciendo la vida comunitaria• Cada productor forma parte de una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC)

• El programa ha recibido reconocimientos internacionales por su modelo de desarrollo social y ambiental

UNA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO

Sembrando Vida no solo representa un apoyo económico, sino también una oportunidad de crecimiento personal, comunitario y ambiental. Si eres mayor de edad, vives en una zona con rezago social y cuentas con un terreno, esta puede ser la puerta a una vida más productiva y sustentable.

Acude a tu Asamblea Ejidal o Comunal, conoce los detalles y da el primer paso para transformar tu vida con el apoyo de 6,250 pesos mensuales y la posibilidad de contribuir al cuidado del planeta.

