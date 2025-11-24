Bienestar ofrece apoyo de 8 mil 480 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos

    Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se beneficiarán del alza al salario mínimo para 2025, ya que su apoyo económico mensual también subirá a 8 mil 480.17 pesos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Este programa social del Gobierno de México te ofrece la oportunidad de mejorar tu calidad de vida

La Secretaría del Bienestar cuenta con un buen número de programas sociales que tienen el objetivo de apoyar a los mexicanos de distintas edades, condiciones socioeconómicas y en diferentes situaciones.

En ese sentido, destaca uno de los programas más populares, en el que puedes recibir un apoyo de 8 mil 480 pesos mensuales, cumpliendo con 4 requisitos, entre los que se encuentra ser mayor de edad.

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se beneficiarán del alza al salario mínimo para 2025, ya que su apoyo económico mensual es de 8 mil 480.17 pesos.

Este Programa para el Bienestar permite a los jóvenes incorporarse a un centro de trabajo —un taller, un comercio o una empresa— para recibir capacitación durante 12 meses, durante los cuales el Gobierno de México les paga el equivalente al salario mínimo y les otorga el seguro médico del IMSS.

APOYO DE 8 MIL 480 PESOS MENSUALES

Para 2025, el salario mínimo en la mayor parte del territorio nacional aumentó de 248.93 a 278.80 pesos diarios, lo que beneficia directamente a las y los participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Actualmente, el programa tiene activo el registro de las y los jóvenes que se quieren incorporar; los requisitos son tener una edad de 18 a 29 años de edad y no estar estudiando ni trabajando, pues el objetivo es ayudarles a iniciar su vida laboral y darles las habilidades que les hagan falta.

¿CUÁNDO INICIA LA SIGUIENTE ETAPA DE REGISTROS?

El programa abrirá las postulaciones el 1 de diciembre de 2025, con aproximadamente 45 mil espacios disponibles. Los interesados deben registrarse de manera gratuita en la plataforma oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Los criterios de elegibilidad son claros: los aspirantes deben tener entre 18 y 29 años al momento del registro, no estar trabajando ni estudiando, y contar con documentos oficiales como identificación, CURP y comprobante de domicilio vigente. Además, será necesario subir una fotografía y completar la ficha de registro en línea.

Una vez realizado el registro, el programa valida la información y genera un expediente digital. Los jóvenes pueden entonces elegir el centro de trabajo que mejor se ajuste a sus intereses y comenzar su proceso de capacitación en la fecha que indique el centro.

REQUISITOS

Los interesados en inscribirse deberán cumplir con los siguientes criterios:

1. Residir en México;

2. Tener entre 18 y 29 años;

3. No estudiar ni trabajar;

4. Presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El registro inició el 1 de diciembre de 2024 en el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, al cual puedes acceder dando clic aquí. De igual manera, se pueden realizar las incorporaciones en alguna de las Oficinas Móviles desplegadas en todo el país.

¿CÓMO ME REGISTRO?

El registro para Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará a través de un proceso sencillo que incluye las siguientes etapas:

1. Registro en la plataforma: Ingresar al portal oficial del programa, dar clic en el botón que dice “Inscríbete” si se trata de Tutor o Aprendiz y seguir los pasos; completar un formulario en línea para obtener un usuario y contraseña.

2. Carga de documentos: Subir los documentos requeridos a la plataforma digital.

3. Selección del centro de trabajo: Elegir un centro de trabajo de acuerdo con las opciones disponibles, considerando la distancia, área de interés y escolaridad.

4. Entrevista: Acudir a una entrevista en el centro de trabajo seleccionado, donde se decidirá la aprobación de la solicitud.

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro prevé beneficiar a 500 mil nuevos aprendices el próximo año, dando prioridad a municipios con rezago social o con alta incidencia delictiva, pues otro objetivo del programa es alejar a los jóvenes de la criminalidad y la violencia.

Desde que arrancó el programa en 2019 a la fecha, 3.4 millones de jóvenes, mujeres en su mayoría, han sido parte de éste gracias a una inversión acumulada de 135 mil millones de pesos.

De las y los egresados, 7 de cada 10 lograron encontrar un empleo u ocupación productiva, o bien retomaron sus estudios tras su capacitación laboral.

