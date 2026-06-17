$!¡Precios al infinito! ‘Nenis’ ofrecen palomeras coleccionables de ‘Toy Story 5’ a más de mil pesos

Sin duda alguna, se puede decir que el estreno de ‘Toy Story 5’ ha sido un fenómeno que ha conmocionado a los más pequeños de la familia, pero también a aquellos jóvenes que crecieron con la saga desde el primer encuentro entre ‘Woody’ y ‘Buzz Lightyear’. Con despedidas y reencuentros, en algún momento, una de estas películas nos cautivó. De ahí que sea una de las animaciones más queridas de Disney Pixar. Y ahora, esta emoción llegó a las ‘nenis’ o revendedores, quienes han aprovechado esta fiebre para ‘explotar’ las icónicas palomeras de Cinemex y Cinépolis.

VANGUARDIA ha podido constatar que en la sección Marketplace de Facebook, usuarios ofrecen estos artículos a precios sumamente inflados, en comparación con el costo original en cines.

NENIS APROVECHAN LAS PALOMERAS DE TOY STORY 5 Cinemex y Cinépolis, las dos cadenas de cine más reconocidas en todo México, publicaron con días de anticipación al gran estreno este 17 de junio los productos que se podrán adquirir mediante combos especiales, causando una sensación en redes sociales debido a la ternura y posible melancolía de ver nuevamente a los personajes originales de la franquicia. Ese mismo encanto ha pasado a plataformas como Facebook, donde personas ofrecen estos mismos objetos a precios que superan hasta los mil pesos, pese a que el costo original apenas rebasa los 700 pesos.

PRECIOS AL INFINITO: CONOCE LOS COSTOS DE LAS PALOMERAS DE ‘TOY STORY 5’ La mejor opción siempre es comparar precios. Revisa los costos originales antes de escoger lo que menos te conviene: * Cinemex: Existen dos combos en dulcería que incluyen 2 refrescos grandes y unas palomitas clásicas grandes, además de una palomera a elegir: Buzz o Hamm. Ambas opciones están disponibles por un costo de $640 cada una. * Cinépolis: También existe una palomera de Buzz Lightyear por un costo de $549 y otra del clásico balón de hule con una estrella roja, por $785. Asimismo, hay vasos pop cup con cuatro diseños disponibles, cada uno por un valor de $39, y los vasos coleccionables con pajillas en $245 cada uno. * Revendedores: A través de Marketplace de Facebook se pueden encontrar diversos artículos temáticos por precios que van desde los $990 a los $1,800.

Recuerda que tanto en Cinemex como en Cinépolis, estos artículos estarán disponibles hasta agotar existencias o puede haber un ajuste en costos.

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