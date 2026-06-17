¡Precios al infinito! ‘Nenis’ ofrecen palomeras coleccionables de ‘Toy Story 5’ a más de mil pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Precios al infinito! ‘Nenis’ ofrecen palomeras coleccionables de ‘Toy Story 5’ a más de mil pesos
    Este 17 de junio se estrena en cines de todo México la quinta película de ‘Toy Story’. REDES SOCIALES

Existe una gran diferencia de precios tanto en Cinemex y Cinépolis como en páginas de venta de artículos

Sin duda alguna, se puede decir que el estreno de ‘Toy Story 5’ ha sido un fenómeno que ha conmocionado a los más pequeños de la familia, pero también a aquellos jóvenes que crecieron con la saga desde el primer encuentro entre ‘Woody’ y ‘Buzz Lightyear’.

Con despedidas y reencuentros, en algún momento, una de estas películas nos cautivó. De ahí que sea una de las animaciones más queridas de Disney Pixar. Y ahora, esta emoción llegó a las ‘nenis’ o revendedores, quienes han aprovechado esta fiebre para ‘explotar’ las icónicas palomeras de Cinemex y Cinépolis.

https://vanguardia.com.mx/informacion/toy-story-5-cinemex-y-cinepolis-lanzan-palomeras-coleccionables-para-el-estreno-en-todo-mexico-OD21443184

VANGUARDIA ha podido constatar que en la sección Marketplace de Facebook, usuarios ofrecen estos artículos a precios sumamente inflados, en comparación con el costo original en cines.

NENIS APROVECHAN LAS PALOMERAS DE TOY STORY 5

Cinemex y Cinépolis, las dos cadenas de cine más reconocidas en todo México, publicaron con días de anticipación al gran estreno este 17 de junio los productos que se podrán adquirir mediante combos especiales, causando una sensación en redes sociales debido a la ternura y posible melancolía de ver nuevamente a los personajes originales de la franquicia.

Ese mismo encanto ha pasado a plataformas como Facebook, donde personas ofrecen estos mismos objetos a precios que superan hasta los mil pesos, pese a que el costo original apenas rebasa los 700 pesos.

$!¡Precios al infinito! ‘Nenis’ ofrecen palomeras coleccionables de ‘Toy Story 5’ a más de mil pesos

PRECIOS AL INFINITO: CONOCE LOS COSTOS DE LAS PALOMERAS DE ‘TOY STORY 5’

La mejor opción siempre es comparar precios. Revisa los costos originales antes de escoger lo que menos te conviene:

* Cinemex: Existen dos combos en dulcería que incluyen 2 refrescos grandes y unas palomitas clásicas grandes, además de una palomera a elegir: Buzz o Hamm. Ambas opciones están disponibles por un costo de $640 cada una.

* Cinépolis: También existe una palomera de Buzz Lightyear por un costo de $549 y otra del clásico balón de hule con una estrella roja, por $785. Asimismo, hay vasos pop cup con cuatro diseños disponibles, cada uno por un valor de $39, y los vasos coleccionables con pajillas en $245 cada uno.

* Revendedores: A través de Marketplace de Facebook se pueden encontrar diversos artículos temáticos por precios que van desde los $990 a los $1,800.

https://vanguardia.com.mx/show/jessie-toma-el-protagonismo-en-toy-story-5-una-secuela-que-divide-opiniones-entre-la-critica-FG21413240

Recuerda que tanto en Cinemex como en Cinépolis, estos artículos estarán disponibles hasta agotar existencias o puede haber un ajuste en costos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estrenos
Redes sociales
Reventa

Organizaciones


Facebook
Cinépolis
Cinemex

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Homicidios: Realidad oculta

Homicidios: Realidad oculta
true

5 pruebas de que no es una ‘oficina de Nueva York’
Autoridades de la CDMX vincularon a proceso a Daniel ‘N’ por trata de personas en modalidad de pornografía infantil tras investigación del NCMEC y la Guardia Nacional.

Vinculan a proceso a Daniel ‘N’ en CDMX tras investigación internacional por pornografía infantil
La CFE destinará 21 mil 377 millones de pesos para ampliar la cobertura eléctrica en México y beneficiar a comunidades apartadas.

Invertirá CFE 21 mil 377 millones de pesos para llevar electricidad a comunidades apartadas de México
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Cuando un trabajador fallece sin haberse jubilado, sus ahorros para el retiro no se pierden.

¿Tu familiar falleció y no se pensionó? Así puedes solicitar los recursos de su Afore
Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo &amp; Stitch, murió a los 35 años tras complicaciones médicas derivadas de una infección.

Fallece Daveigh Chase, interpretó a ‘Samara’, la icónica y terrorífica niña de ‘El Aro’
La defensa congoleña resistió los constantes ataques lusitanos y aseguró un valioso punto en la primera jornada del Grupo K.

¿Y Cristiano? Portugal arranca con empate en el Mundial 2026; Congo aprovecha y suma un punto histórico