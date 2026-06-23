¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?

México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026; sin embargo, existe la duda: ¿otra vez se suspenderá las clases y habilitarán home office como con el encuentro contra Corea del Sur? La Selección Mexicana jugará su tercer partido del Mundial, pero como en la ocasión pasada, existe la posibilidad de que se suspendan las clases y se aplique la modalidad de teletrabajo durante el día del encuentro.

¿SE SUSPENDERÁ LAS CLASES Y HABRÁ HOME OFFICE EL 24 DE JUNIO? Sí, de acuerdo con el decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Presidenta Claudia Sheinbaum publicado el martes 16 de junio se implementará el esquema de teletrabajo para el sector público y privado, así como la suspensión de actividades escolares. Ante la llegada de millones de turistas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Federal emitió un decreto esquemas de teletrabajo y la suspensión de actividades escolares para los siguientes tres juegos programados en las sedes de Guadalajara y Ciudad de México. Obviamente de los encuentros planteados en el decreto, el miércoles 17 de junio entre Uzbekistán vs. Colombia y del jueves 18 de junio entre México vs. República de Corea, ya se llevaron a cabo; quedando pendiente la fecha del día de mañana.

El miércoles 24 de junio se aplicará el esquema de teletrabajo durante toda la jornada laboral para el personal administrativo no esencial de la Administración Pública Federal (APF). De igual forma, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decretó la suspensión total de clases en todos los niveles educativos de la Ciudad de México.

¿POR QUÉ SE PROPUSO ESTA DISPOSICIÓN EN EL DOF? El decreto también exhorta al sector privado y social a sumarse a esta iniciativa, al otorgar facilidades para que los empleados realicen el trabajo a distancia en actividades administrativas no esenciales, solo para las dos ciudades capitales. A estas disposiciones quedan exentos los trabajadores del Estado cuyas funciones requieran presencia física obligatoria, entre ellos el personal de salud, protección civil y seguridad ciudadana; junto a quien labora en aduanas y en servicios estratégicos de energía, agua, telecomunicaciones y transporte. También quedan excluidos los funcionarios directamente involucrados en la organización y logística de la Copa Mundial. Por lo que, ante la llegada de aficionados en la Ciudad de México, con el fin de aportar a la movilidad de la población y turistas se dispuso el decreto Sin embargo, no contempla Monterrey, aunque tiene un juego programado para el miércoles 24 de junio (Sudáfrica vs. Corea del Sur).

Y EL 26 DE JUNIO... Al igual que el 24 de junio en Monterrey, Guadalajara también tendrá encuentros el 23 y 26 de junio; sin embargo, al ser delegaciones extranjeras se espera que la movilización sea menor a los encuentros de la Selección Mexicana. Aunque hay que tener en cuenta que el 26 de junio no habrá clases para los estudiantes de educación básica debido a la realización del último Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2025-2026 en todo México. Esta reunión es exclusiva para directivos, docentes y personal educativo en el cual se evalúa el desempeño académico del alumnado, se revisan los resultados obtenidos en el trimestre y se prepara lo necesario para el cierre del año escolar, el cual concluye el 15 de julio.

La fecha está contemplada dentro del calendario oficial de la SEP desde su publicación el año pasado antes de iniciar el ciclo escolar, por lo que los estudiantes disfrutarán del último fin de semana largo antes de entrar en la recta final de clases. Hasta el momento, ni el Gobierno de México y de Jalisco han emitido un comunicado para confirmar si habrá suspensión de clases u home office de manera oficial el 23, 24 y 26 de junio; como los encuentros son en la tarde y noche de días entre semana se espera que la aglomeración sea menor.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN Y LOS DE CADA UNA DE LAS SEDES Toma en cuenta cuáles son los próximos partidos de México y donde será para futuras suspensiones: - Miércoles 24 de junio 19:00 horas: Chequia vs. México (CDMX). Así como los partidos que se llevarán a cabo en cada una de las sedes mundialistas: CDMX - Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 | República Checa vs. México (Grupo A);

- Martes 30 de junio 2026 | 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I;

- Domingo 5 de julio 2026 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80. Guadalajara - Martes 23 de junio 2026 a las 20:00 | Colombia vs. República del Congo (Grupo K)

- Viernes 26 de junio 2026 a las 18:00 | Uruguay vs. España (Grupo H) Monterrey - Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 horas | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A);

- Lunes, 29 de junio 2026 | 1º Grupo F vs. 2º Grupo C.

Publicidad