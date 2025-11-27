Caravana Coca-Cola regresa a México... Lista de estados por donde pasará la ‘Magia de la Navidad’

Información
/ 27 noviembre 2025
    Caravana Coca-Cola regresa a México... Lista de estados por donde pasará la ‘Magia de la Navidad’
    La Caravana Coca-Cola 2025 inicia su recorrido en México. Consulta las ciudades confirmadas, las esperadas y cómo saber si tu estado recibirá la tradicional caravana navideña. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Caravana Coca-Cola 2025 vuelve a México con un recorrido lleno de luces, música y espíritu navideño. Varias ciudades ya han confirmado su participación, mientras otras están por anunciar fechas y rutas

La Caravana Coca-Cola vuelve a encender la emoción de las fiestas con su tradicional desfile navideño, uno de los eventos más esperados del invierno. Cada año, miles de familias se reúnen para recibir a los camiones iluminados que simbolizan el inicio de la temporada navideña, convirtiéndose en un espectáculo lleno de alegría.

Este desfile ha logrado consolidarse como un clásico que mezcla luz, color y música, logrando que niños y adultos vivan una experiencia llena de magia. Además, Coca-Cola suele modificar parte de su lista de ciudades para que nuevas regiones formen parte de esta celebración.

TE PUEDE INTERESAR: Caravana Coca-Cola sí llegará a Saltillo; confirma comisionado de seguridad

Para la edición 2025, la compañía ha comenzado a revelar los primeros destinos, aunque la lista completa aún está en actualización continua durante noviembre y diciembre.

CIUDADES CONFIRMADAS Y ESPERADAS PARA 2025

Aunque la lista oficial completa se dará a conocer progresivamente, algunas ciudades ya confirmaron su participación y otras se encuentran entre las más probables por su historial o anuncios regionales.

Varias de estas confirmaciones se han difundido incluso a través del nuevo chat oficial de WhatsApp de Coca-Cola, donde los usuarios pueden consultar actividades, rutas y dinámicas navideñas.

Estas son las ciudades que hasta ahora han sido anunciadas o están dentro de las más esperadas por el público para la Caravana Coca-Cola 2025:

· Acapulco, Guerrero: 2 de diciembre (confirmada)

· Ciudad de México: fecha y ruta por anunciar

· Guadalajara, Jalisco: regreso confirmado, fecha pendiente

· León, Guanajuato: anuncio esperado

· Mexicali, Baja California: confirmada

· Monterrey, Nuevo León: a la espera de anuncio oficial

· Querétaro, Querétaro: inauguró el recorrido el 23 de noviembre

· Saltillo, Coahuila: confirmada con ruta para el 7 de diciembre

· Tijuana, Baja California: en espera de confirmación

· Toluca, Estado de México: detalles por anunciar

La empresa actualizará el calendario en sus redes sociales y sitio web, por lo que estas plataformas serán clave para conocer horarios, rutas exactas y nuevas ciudades agregadas.

MAGIA, LUCES Y TRADICIÓN NAVIDEÑA

La Caravana Coca-Cola destaca por su capacidad de reunir a miles de personas en calles y avenidas, creando uno de los momentos más emotivos de la temporada. Sus camiones iluminados, personajes clásicos y música festiva generan un ambiente único que cada año logra atraer a más espectadores.

En muchas ciudades, este desfile se convierte en el evento que inaugura oficialmente la Navidad, marcando el inicio de encendidos de árboles, ferias locales y actividades familiares.

Además, la caravana no solo ofrece un espectáculo visual: también promueve la convivencia comunitaria, uno de los valores que Coca-Cola busca impulsar en esta época del año.

TE PUEDE INTERESAR: Villa Magia 2025 se inaugurará el 30 de noviembre en Saltillo, Torreón, Monclova, Múzquiz y Parras

DATOS CURIOSOS

· La primera caravana navideña de Coca-Cola se realizó en 1995.

· Los camiones pueden llevar más de 30 mil luces LED cada uno.

· En algunos países, la caravana se acompaña con artistas invitados y activaciones interactivas.

Temas


Navidad
Desfiles

Organizaciones


Coca-Cola

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Raúl Rocha es señalado por operar una red de tráfico de combustibles, así como de armas que utilizaban el crimen organizado.

Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Reconoció que tenía denuncias de abusos, tortura y corrupción.

Socio de Raúl Rocha en robo de huachicol capacitaba a policías
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
La SEP informó si habrá clases el 28 de noviembre y explicó la razón de la suspensión. Conoce qué indica el calendario escolar y qué implica la junta del Consejo Técnico Escolar.

SEP aclara si habrá clases el viernes 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú.

FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Los Lions de Detroit y Packers de Green Bay abrirán la tradicional jornada de Thanksgiving en la NFL este jueves.

Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens