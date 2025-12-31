Carnicerías abiertas para el fin de año en Monterrey, Nuevo León

Para la cena de fin año regiomontano no puede faltar la carne asada. Las familias de Monterrey ya están acostumbradas a que una de las principales opciones de comida sea una carne, traída del caliente asador.

Por ello, las carnicerías más conocidas de Monterrey han adecuado sus horarios para corresponder a la clientela, sin perjudicar los horarios de sus trabajadores.

HORARIOS DE CARNICERÍAS DE MONTERREY EL 31 DE DICIEMBRE

Para los que busquen su chicharrón en salsa verde, las sucursales de las Carnes Ramos están abiertas el 31 de diciembre, de 8:00 am a 18:00 pm.

Para quienes buscan sus cortes de carne, las sucursales de las Carnes San Juan están abiertas el 31 de diciembre, desde las 8:00 am hasta las 20:00 pm.

Por su parte, la carnicería, el Ofertón de Cantú, tendrá sus servicios disponibles desde las 7:00 am hasta las 20:00 pm.

Las tres carnicerías mencionadas informaron que sus servicios del primero de enero, 2026, no estarán disponibles.