Carnicerías abiertas para el fin de año en Monterrey, Nuevo León

Información
/ 31 diciembre 2025
    Carnicerías abiertas para el fin de año en Monterrey, Nuevo León
    Carnicerías abiertas para el fin de año en Monterrey, Nuevo León FOTO: VANGUARDIA

La carne asada ya es un estereotipo cultural de Monterrey y de todo Nuevo León, por ello no puede faltar para la cena de fin de año y el recalentado de año nuevo

Para la cena de fin año regiomontano no puede faltar la carne asada. Las familias de Monterrey ya están acostumbradas a que una de las principales opciones de comida sea una carne, traída del caliente asador.

Por ello, las carnicerías más conocidas de Monterrey han adecuado sus horarios para corresponder a la clientela, sin perjudicar los horarios de sus trabajadores.

HORARIOS DE CARNICERÍAS DE MONTERREY EL 31 DE DICIEMBRE

Para los que busquen su chicharrón en salsa verde, las sucursales de las Carnes Ramos están abiertas el 31 de diciembre, de 8:00 am a 18:00 pm.

Para quienes buscan sus cortes de carne, las sucursales de las Carnes San Juan están abiertas el 31 de diciembre, desde las 8:00 am hasta las 20:00 pm.

Por su parte, la carnicería, el Ofertón de Cantú, tendrá sus servicios disponibles desde las 7:00 am hasta las 20:00 pm.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo

Las tres carnicerías mencionadas informaron que sus servicios del primero de enero, 2026, no estarán disponibles.

Temas


Año Nuevo
Cocina
Comida

Localizaciones


Monterrey
Saltillo

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saltillo se ha ubicado como la ciudad más competitiva del país, de acuerdo con el IMCO.

Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad
Para el miércoles 31 de diciembre de 2025, el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México manteniendo lluvias.

Frente frío #25 dejarán de afectar a México, pero masa de aire ártico provoca lluvias
Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación.

‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz
(IMAGEN ILUSTRATIVA) El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó la mañana del 31 de diciembre que los aterrizajes serán suspendidos debido a la presencial de un banco de niebla.

AICM reanuda aterrizajes, tras ser suspendidos por banco de neblina
Las solicitudes se realizaron luego de que en marzo de este año el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró, en el municipio de Teuchitlán, un rancho que presuntamente servía como campo de concentración de personas secuestradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin registro en FGR, de crematorios clandestinos ligados al crimen organizado
Al declararse desierta la licitación, el Tren Interoceánico tiene la facultad de emitir una segunda convocatoria o entregar en adjudicación directa el contrato de seguro para pasajeros.

Tren Interoceánico no tiene seguro que proteja a sus pasajeros para 2026
Cristiano Ronaldo celebra su gol 957, marcado de forma insólita con la espalda, durante el empate 2-2 entre Al-Nassr y Al-Ettifaq en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!
Despedida. El cine, la música y la televisión vivieron un año de profundas pérdidas con la muerte de artistas que marcaron época.

Adiós a los íconos: las figuras del espectáculo que fallecieron en 2025