Cédula de Datos Fiscales del SAT... así puedes tramitarla sin salir de casa

Información
/ 12 noviembre 2025
    Cédula de Datos Fiscales del SAT... así puedes tramitarla sin salir de casa
    El SAT permite obtener la Cédula de Datos Fiscales sin acudir a sus oficinas. Conoce qué es, para qué sirve y cómo tramitarla paso a paso desde el portal oficial. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Aprende a tramitar la Cédula de Datos Fiscales del SAT sin salir de casa. Te explicamos qué es, para qué sirve y cómo descargarla

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a todos los contribuyentes a tramitar su Cédula de Datos Fiscales, un documento cada vez más solicitado para realizar operaciones comerciales y emitir facturas. Sin embargo, muchos desconocen en qué se diferencia de la Constancia de Situación Fiscal, lo que ha generado dudas en redes sociales.

De acuerdo con información del SAT, la Cédula de Datos Fiscales funciona como una tarjeta de presentación fiscal, ya que contiene los datos esenciales para agilizar la emisión de comprobantes fiscales. Incluye información como el nombre del contribuyente, su RFC, código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal. Su principal objetivo es facilitar la facturación al momento de comprar bienes o contratar servicios.

Por su parte, la Constancia de Situación Fiscal (CSF) contiene información más detallada y se usa para otros fines, como validar la actividad económica o actualizar datos ante el SAT. Por ello, ambos documentos son diferentes, aunque complementarios dentro de las obligaciones fiscales de cada contribuyente.

ASÍ PUEDES TRAMITAR LA CÉDULA DE DATOS FISCALES DESDE TU HOGAR

El trámite para obtener la Cédula de Datos Fiscales del SAT puede realizarse 100% en línea, sin necesidad de acudir a ninguna oficina. Para hacerlo, es necesario contar con RFC o CURP, un correo electrónico registrado ante el SAT y acceso al portal oficial.

Los pasos para tramitarla son los siguientes:

• Ingresa al portal del SAT y selecciona la ruta Personas / Trámites del RFC / Cédula de Datos Fiscales para facturación.

• Da clic en “Iniciar”, captura tu RFC o CURP y acepta los términos y condiciones.• Selecciona uno de los correos electrónicos registrados previamente ante el SAT.

• Recibirás un correo con una liga temporal de descarga, que te permitirá obtener tu Cédula de Datos Fiscales en formato digital.

Es importante recordar que la liga de descarga solo estará activa por tres horas, por lo que se recomienda realizar la descarga inmediatamente después de recibir el correo.

RECOMENDACIONES Y CONTACTO DEL SAT

Si al realizar el trámite surgen dudas o inconvenientes, el SAT pone a disposición de los contribuyentes diferentes canales de atención.

Puedes comunicarte al teléfono 55 627 22 728, ingresar al portal oficial o enviar tus consultas mediante sus redes sociales verificadas.

También se recomienda revisar constantemente la información fiscal registrada, ya que cualquier cambio en el régimen, domicilio o correo electrónico puede afectar la emisión de facturas. Además, el SAT actualiza sus plataformas de forma periódica, por lo que los procesos pueden variar ligeramente con el tiempo.

Dato curioso: la Cédula de Datos Fiscales fue implementada para agilizar los trámites empresariales y reducir errores comunes al emitir facturas, especialmente entre pequeños contribuyentes y emprendedores que inician operaciones.

Con esta herramienta digital, el SAT busca simplificar los trámites fiscales y ofrecer alternativas más accesibles para los ciudadanos. Tramitar la Cédula de Datos Fiscales en línea no solo ahorra tiempo, sino que también permite cumplir con las obligaciones fiscales de manera segura, rápida y eficiente.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

