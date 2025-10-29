CFE confirma aumento en los recibos de luz a partir de noviembre... ¿En qué estados aplicará?

Oficialmente la época veraniega y altas temperaturas llegaron a su fin. Para usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) significa que se acerca un aumento en el costo de consumo de luz, debido a que también concluye el periodo de subsidios de verano. Durante la temporada de olas de calor en México, la CFE buscó apoyar las finanzas personales de las familias, brindando costos especiales por el alto consumo de energía que se registra. Esto solo aplicó en los estados donde se pronosticaron las temperaturas más altas. TE PUEDE INTERESAR: ¡Nu actualiza contrato! ¿Qué es la ‘comisión por pago tardío’ y en qué casos aplica pagar más de 400 pesos? ¿A PARTIR DE CUÁNDO Y EN QUÉ ESTADOS SE AUMENTARÁ LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA? De acuerdo con lo que se ha informado, será a partir del 1 de noviembre que la tarifa se regularizará para estos estados: * Baja California; * Baja California Sur; * Chihuahua; * Coahuila; * Sonora; * Nuevo León; * Sinaloa; * Nayarit; * Tamaulipas. Es necesario destacar que la CFE indicó que el aumento de tarifa será más notorio para aquellas familias que mantienen un consumo eléctrico elevado, llegando a superar el límite establecido. En este sentido, si se mantiene un alto consumo después de la fecha de finalización del subsidio, es muy probable que sea el usuario sea reclasificado como Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), que vendría siendo la más costosa. Por ende, aquellos hogares que regularizan su consumo, respetando el límite, no serán gravemente afectados por la factura.

¿QUÉ ES LA TARIFA DOMÉSTICA DE ALTO CONSUMO? Según la CFE, la Tarifa DAC aplica a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera. En otras palabras, el alto consumo es cuando se registra un gasto mensual promedio superior al límite alto de consumo definido para cierta región en específico. Cade aclarar que el límite se define según la zona de residencia del cliente y la tarifa en que se encuentre clasificado. ¿CUÁLES SON LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA CFE? Las tarifas domésticas correspondientes a este 2025 son las siguientes: * Tarifa 1: límite 250 kWh/mes; * Tarifa 1A: límite 300 kWh/mes; * Tarifa 1B: límite 400 kWh/mes; * Tarifa 1C: 850 kWh/mes; * Tarifa 1D: 1000 kWh/mes; * Tarifa 1E: 2000 kWh/mes; * Tarifa 1F: 2500 kWh/mes.

¿QUÉ HACER PARA QUE LA TARIFA EN LOS RECIBOS DE LUZ NO SALGA TAN ALTA? 1. Desconecta los "Vampiros" Eléctricos: Muchos aparatos consumen energía incluso estando apagados o en modo de espera (stand-by). Desconéctalos cuando no los uses: * Aparatos comunes: Cargadores de celular (aunque no tengan el teléfono conectado), televisores, hornos de microondas con reloj, consolas de videojuegos y computadoras de escritorio. * Solución: Conecta estos aparatos a multicontactos con interruptor (regletas) y apágalo por completo al terminar de usarlos. 2. Optimiza el Uso del Aire Acondicionado y Refrigerador: Estos son los aparatos que más consumen en casa, especialmente en zonas cálidas: * Aire Acondicionado: Ajusta la temperatura a 24 ∘ C o 25 ∘ C. Evita temperaturas muy bajas. Asegúrate de tener puertas y ventanas cerradas y de limpiar los filtros al menos una vez al mes. * Refrigerador: Colócalo lejos de fuentes de calor (estufa, luz solar) y a 10 cm de la pared para que circule el aire. Evita meter alimentos calientes y revisa que los sellos de la puerta cierren herméticamente. 3. Cambia a Iluminación LED: La iluminación es un gasto constante que se puede reducir fácilmente: * Sustituye todos los focos incandescentes por lámparas LED. Consumen hasta un 80% menos de energía y tienen una vida útil mucho mayor. * Hábito: Aprovecha al máximo la luz natural y acostúmbrate a apagar las luces al salir de cualquier habitación. 4. Concentra las Tareas de Alto Consumo: Los aparatos que generan calor requieren mucha energía. Úsalos en sesiones concentradas: * Plancha: Acumula la mayor cantidad de ropa posible y plánchala en una sola sesión. Apágala unos minutos antes de terminar para aprovechar el calor residual. * Lavadora: Úsala solo cuando puedas alcanzar la carga máxima permitida. Si es posible, usa agua fría. Evita el uso de la secadora y opta por tender la ropa al aire libre. 5. Revisa tu Instalación Eléctrica: Una fuga de corriente puede ser un gasto constante invisible que te hace subir a la Tarifa DAC: * Verificación simple: Desconecta todos los aparatos, apaga todas las luces y verifica que el medidor no esté girando o que la numeración no avance (en el caso de medidores digitales). * Si el medidor registra consumo, es probable que tengas una fuga en el cableado. En ese caso, llama a un técnico electricista certificado para que revise y repare la instalación.