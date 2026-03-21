Chuck Norris: memes, chistes y controversias

El actor y artista marcial, Chuck Norris, falleció el 19 de marzo en Kauai, Hawái, tras haber sido hospitalizado por una emergencia médica.

Aunque muchos medios de noticias y opinión han destacado su legado como actor en películas de acción estadounidenses o por su activa participación en las artes marciales, especialmente en karate, otros usuarios se han concentrado en homenajear su contribución a la cultura popular de los memes.

Generaciones enteras recordarán a Chuck Norris por su pelea contra Bruce Lee en el filme: Furor del dragón, o por su actuación en películas como Fuerza Delta o Invasión U.S.A. Sin embargo, generaciones como las milenials siempre podrán recordar chistes como: ‘Chuck Norris cuando hace lagartijas no se levanta, empuja la Tierra hacia abajo’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se acabaron los memes? Hospitalizan a Chuck Norris tras accidente en Hawái

Ese factor de hipérbole ha estado conectado a Chuck Norris desde principios de los 2000, gracias a las proezas de acción que representaban sus películas, como derrotar ejércitos enteros por sí solo, o luchar en situaciones tan adversas que hacían frontera con lo ridículo.

CHISTES DE CHUCK NORRIS

*) Chuck Norris es el único que conoce el Secreto de Victoria.

*) Chuck Norris no duerme, espera.

*) Chuck Norris corta cuchillos con mantequilla.

*) Las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer y el VIH, pero él nunca llora.

*) Chuck Norris fue mordido por una cobra y tras 5 días de agonía, la cobra murió.

*) Chuck Norris puede azotar una puerta giratoria.

*) Google le pregunta a Chuck Norris.

*) Cuando Chuck Norris toca agua hirviendo, el agua se quema.

Incluso, tras su fallecimiento, nuevos memes y chistes se han viralizado.

*) Chuck Norris no murió, se sacrificó por nuestros pecados.

*) Chuck Norris no fue al más allá, el más allá vino a él.

*) Chuck Norris no descansa en paz, la paz descansa en él.

Este tipo de humor no es ajeno al actor, ya que en la película de acción The Expendables, conocida por México como Los indestructibles, se hace referencia a este humor. La franquicia de películas, dirigidas por Sylvester Stallone, reúne a los principales actores de acción de las décadas de los 80, 90 y los 2000 para que cada uno de ellos tenga su momento. Uno de los cameos de la segunda entrega fue Chuck Norris, haciendo alusión a dicho humor, al igual que mostrando una escena de él derrotando a un batallón entero sin problema alguno.

Su legado del internet mantuvo la imagen de Chuck Norris para varias generaciones, y aunque usuarios actuales han utilizado al personaje de Keanu Reeves, John Wick, como sustituto, aún no ha tomado por completo el control de ese tipo de memes.

CONTROVERSIAS DE CHUCK NORRIS

Aunque para muchos el actor era epítome del humor, también se debe destacar que él no tuvo problemas en expresar sus opiniones conservadoras, al igual que apoyar a políticos, como Ronald Reagan, Donald Trump y al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Era columnista para un medio de extrema derecha y también escribió libros de temática evangélica conservadora.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y actor, a los 86 años tras emergencia médica en Hawái

En el 2012, Chuck Norris estuvo en contra de la inclusión de personas homosexuales en la administración de los Boy Scouts of America. Criticó que dicha inclusión era forzada por la presidencia de Barack Obama.