Primer eclipse solar del 2026 ya tiene fecha: Será HOY cuando se podrá ver el llamado ‘Anillo de Fuego’
En México y el resto de Norteamérica, el fenómeno no será visible de forma directa debido a la posición del cono de sombra
Este 17 de febrero de 2026 se registrará un eclipse solar anular, uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año. El evento alcanzará su punto “máximo” alrededor de las 12:07 GMT, cuando la Luna, al encontrarse cerca de su apogeo, no cubre por completo al Sol y deja visible el característico “anillo de fuego”.
De acuerdo con estimaciones de la NASA, la franja de anularidad se concentra casi exclusivamente en zonas remotas de la Antártida, lo que limita la observación directa a expediciones científicas y personal de bases polares.
Fuera del continente helado, la visibilidad será reducida. Según el HM Nautical Almanac Office, en el extremo sur de Chile, Argentina y algunas regiones de Sudáfrica solo se apreciará un eclipse parcial de baja magnitud.
¿HABRÁ VISUALIZACIÓN DEL ‘ANILLO DE FUEGO’ DESDE MÉXICO?
En México y el resto de Norteamérica, el fenómeno no será visible de forma directa debido a la posición del cono de sombra. Por ello, las transmisiones vía satélite serán la única alternativa para seguir el desarrollo completo del eclipse.
La plataforma Time and Date ofrecerá una de las coberturas más completas mediante telescopios móviles y mapas interactivos que permiten monitorear en tiempo real el avance de la sombra, desde la fase parcial hasta la anularidad.
Especialistas recomiendan estas herramientas digitales, ya que —según la American Astronomical Society— la observación de un eclipse anular siempre requiere filtros solares certificados (norma ISO 12312-2), dado que el Sol nunca queda totalmente cubierto. Las transmisiones en línea eliminan el riesgo ocular y permiten apreciar detalles que solo captan equipos especializados.
RELEVANCIA CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Desde el punto de vista científico, el eclipse permitirá medir variaciones en la atmósfera terrestre durante el paso de la sombra. El Observatorio Real de Greenwich destaca que estos eventos son útiles para estudiar la ionosfera bajo condiciones de disminución súbita de luminosidad.
Aunque la fase anular dura apenas unos minutos, su impacto en el análisis de la mecánica celeste es significativo para el seguimiento de las efemérides solares.
Según la Unión Astronómica Internacional, este eclipse antecede a otros fenómenos solares relevantes a lo largo del año, consolidando a 2026 como un periodo estratégico para la observación espacial. La integración de cámaras de alta definición en bases antárticas permitirá, por primera vez, una difusión masiva y educativa de un eclipse ocurrido en una región tan aislada.