$!Primer eclipse solar del 2026 ya tiene fecha: Será HOY cuando se podrá ver el llamado ‘Anillo de Fuego’

Este 17 de febrero de 2026 se registrará un eclipse solar anular, uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año. El evento alcanzará su punto “máximo” alrededor de las 12:07 GMT, cuando la Luna, al encontrarse cerca de su apogeo, no cubre por completo al Sol y deja visible el característico “anillo de fuego”.

De acuerdo con estimaciones de la NASA, la franja de anularidad se concentra casi exclusivamente en zonas remotas de la Antártida, lo que limita la observación directa a expediciones científicas y personal de bases polares.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas

Fuera del continente helado, la visibilidad será reducida. Según el HM Nautical Almanac Office, en el extremo sur de Chile, Argentina y algunas regiones de Sudáfrica solo se apreciará un eclipse parcial de baja magnitud.

¿HABRÁ VISUALIZACIÓN DEL ‘ANILLO DE FUEGO’ DESDE MÉXICO?

En México y el resto de Norteamérica, el fenómeno no será visible de forma directa debido a la posición del cono de sombra. Por ello, las transmisiones vía satélite serán la única alternativa para seguir el desarrollo completo del eclipse.

La plataforma Time and Date ofrecerá una de las coberturas más completas mediante telescopios móviles y mapas interactivos que permiten monitorear en tiempo real el avance de la sombra, desde la fase parcial hasta la anularidad.