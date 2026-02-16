Clases gratis de Box... aquí puedes registrarte para el programa ‘Boxeando por la Paz’ en cada estado de la República (requisitos)

16 febrero 2026
    El programa Boxeando por la Paz abrió inscripciones para clases gratuitas de boxeo en todo México. Aquí te explicamos requisitos, fechas y cómo registrarte paso a paso. VANGUARDIA/ARCHIVO

Ya puedes registrarte a las clases gratuitas del programa Boxeando por la Paz. Conoce requisitos, fechas y apoyos para boxeadores en México

El programa Boxeando por la Paz, impulsado por el gobierno federal, abrió oficialmente su proceso de inscripción para que niños y jóvenes puedan acceder a clases gratuitas de boxeo en todo el país, como parte de una estrategia social que busca promover disciplina, salud y convivencia comunitaria.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, además de reconocidos boxeadores profesionales que participarán como instructores.

El proyecto se integrará al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de fortalecer el deporte y ofrecer oportunidades tanto a deportistas como a menores interesados en aprender esta disciplina.

TE PUEDE INTERESAR: Boxeando por la Paz... Presenta Sheinbaum programa para apoyar a boxeadores y clases gratis de boxeo para niños

APOYOS ECONÓMICOS Y FECHAS CLAVE DEL PROGRAMA

El plan contempla la participación de 5,000 boxeadores profesionales, quienes impartirán clases gratuitas durante una hora diaria a niñas, niños y jóvenes en sus comunidades.

Como parte del apoyo, los instructores recibirán un ingreso mensual aproximado de 9,500 pesos, equivalente al salario mínimo, además de acceso a seguro médico del IMSS, lo que representa un incentivo económico y social para quienes buscan desarrollarse en el deporte.

Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 28 de febrero, mientras que el inicio oficial de las clases está programado para el 2 de marzo de 2026, según informaron autoridades durante la presentación.

CÓMO REGISTRARSE A LAS CLASES GRATUITAS DE BOX

El registro para participar en el programa es completamente en línea y se realiza a través del portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el apartado correspondiente a Boxeando por la Paz.

El proceso de inscripción incluye varios pasos básicos para validar la identidad del participante y asignarlo al centro de entrenamiento más cercano a su domicilio.

Para completar el registro se solicitarán datos personales y de contacto, por lo que es importante contar con información actualizada al momento de llenar el formulario.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN BOXEANDO POR LA PAZ

Para acceder a las clases gratuitas, las autoridades establecieron criterios sencillos que permitan ampliar la participación de jóvenes en todo el país.

• Tener entre 6 y 29 años de edad

• Ingresar la CURP en el portal oficial

• Proporcionar un correo electrónico activo

• Registrar un número telefónico de contacto

• Indicar el código postal del domicilio

Una vez completado el registro, los participantes recibirán información sobre sedes, horarios y disponibilidad de espacios.

OBJETIVO SOCIAL: DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

El programa busca fomentar valores como la disciplina, el respeto y la convivencia pacífica, además de ofrecer alternativas saludables frente a riesgos sociales como adicciones o violencia.

Autoridades federales han destacado que el boxeo, más allá de ser un deporte competitivo, funciona como una herramienta de transformación personal y comunitaria, especialmente en contextos vulnerables.

También se pretende impulsar nuevas generaciones de atletas mexicanos que puedan desarrollarse profesionalmente en el futuro.

TE PUEDE INTERESAR: Habrá box en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: el COI da su aprobación

DATOS CURIOSOS SOBRE BOXEANDO POR LA PAZ

• México es considerado una de las grandes potencias históricas del boxeo mundial.

• El programa combina apoyo económico, deporte y prevención social en una sola estrategia.

• Las clases serán impartidas por boxeadores profesionales reales, no solo entrenadores.

El arranque de Boxeando por la Paz marca una nueva apuesta por el deporte como política pública, con alcance nacional y enfoque social, abriendo oportunidades para miles de jóvenes mexicanos interesados en el boxeo.

