¿Compraste este shampoo? Piden dejar de usarlo por posible contaminación con bacteria

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    ¿Compraste este shampoo? Piden dejar de usarlo por posible contaminación con bacteria
    La Cofepris ha emitido una alerta microbiológica urgente. FOTO: ESPECIAL

La autoridad sanitaria emitió una advertencia nacional para suspender la comercialización y uso de un producto estético tras detectar la presencia de una bacteria que pone en riesgo la salud de los consumidores.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta microbiológica urgente dirigida a la población mexicana y a los canales de distribución comercial. El organismo regulador instruyó el retiro inmediato del mercado de un lote específico de shampoo de uso capilar tras confirmar que se encuentra contaminado con una bacteria potencialmente peligrosa para el organismo humano.

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La medida de emergencia busca frenar la distribución y venta del producto en supermercados, tiendas de autoservicio y establecimientos especializados en todo el territorio nacional, con la finalidad de prevenir infecciones o complicaciones médicas graves entre los usuarios.

Identificación del producto afectado

La Cofepris detalló que la alerta y la orden de inmovilización aplican de forma exclusiva a una presentación específica, por lo que se solicita a los consumidores revisar los envases que tengan en sus hogares. Los datos de identificación del producto son:

- Marca: Tec Italy

- Presentación: Shampoo Totale de 1 litro

- Número de lote: 1G27542266

- Empresa responsable: Henkel Capital, S.A. de C.V.

La autoridad sanitaria precisó que, por el momento, la medida no afecta a otros lotes o variedades de la marca. No obstante, se mantiene un monitoreo activo y, en caso de detectarse anomalías en presentaciones adicionales, la información será difundida de manera oportuna.

$!El organismo regulador instruyó el retiro inmediato del mercado de un lote específico de shampoo de uso capilar.
El organismo regulador instruyó el retiro inmediato del mercado de un lote específico de shampoo de uso capilar. FOTO: TEC ITALY

Riesgos a la salud por la bacteria Klebsiella oxytoca

El motivo del retiro es la detección de la bacteria Klebsiella oxytoca en el lote mencionado. Este microorganismo representa un riesgo sanitario significativo, principalmente si entra en contacto con la piel lesionada, los ojos, la nariz o las mucosas durante el baño.

Aunque en personas sanas los efectos pueden ser menores, el uso de este producto contaminado puede desencadenar cuadros infecciosos severos en individuos con el sistema inmunológico comprometido o con padecimientos crónicos. Los síntomas y complicaciones médicas asociados a esta bacteria incluyen desde malestares gastrointestinales como diarrea leve, hasta afecciones graves que ponen en peligro la vida, tales como bacteriemia (infección en el torrente sanguíneo) o meningitis.

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Lineamientos y recomendaciones oficiales

Para salvaguardar la seguridad de la población, la Cofepris ha establecido una serie de acciones obligatorias y preventivas tanto para los usuarios como para los comercios:

* Para los consumidores: Se exhorta a suspender de inmediato el uso del shampoo si pertenece al lote referido. Aquellas personas que posean el envase deben ponerse en contacto directo con la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para tramitar su devolución. En caso de manifestar síntomas adversos, se debe acudir de forma prioritaria a una valoración médica profesional.

* Para distribuidores y puntos de venta: Los supermercados y comercios tienen la obligación de suspender la comercialización del lote 1G27542266, inmovilizar físicamente las piezas restantes en sus almacenes y notificar tanto al fabricante como a la autoridad sanitaria para coordinar la recolección y destrucción segura de la mercancía.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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