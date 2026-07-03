Tramadol dejará de venderse sin receta médica a partir del 14 de julio: Cofepris explica los cambios

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) informó que el tramadol dejará de ser un medicamento de venta libre en México. A partir del 14 de julio, este analgésico únicamente podrá adquirirse con receta médica, como parte de una medida orientada a fortalecer el control sobre su uso y reducir los riesgos asociados a este fármaco.

La decisión responde a una reclasificación del medicamento aprobada por la autoridad sanitaria, debido al potencial de dependencia que presenta cuando se utiliza de forma inadecuada.

¿Por qué el tramadol ya no será de venta libre?

De acuerdo con Cofepris, la medida tiene un enfoque preventivo y busca evitar el consumo incorrecto de este medicamento opioide.

El tramadol es un analgésico utilizado para aliviar dolores de intensidad moderada a severa. Sin embargo, al pertenecer al grupo de los opioides, su uso prolongado o sin supervisión médica puede incrementar el riesgo de desarrollar dependencia y otros efectos adversos.

Por ello, la autoridad sanitaria determinó que su comercialización deberá realizarse bajo un mayor control.

¿Qué requisitos habrá para comprar tramadol?

A partir del 14 de julio, las personas que requieran este medicamento deberán presentar una receta médica que incluya la cédula profesional del médico tratante.

Asimismo, las farmacias tendrán nuevas obligaciones para dispensarlo. El personal deberá:

1. Sellar la receta médica.

2. Registrar la fecha y la cantidad surtida.

3. Anotar de manera inmediata cada operación en los libros de control correspondientes.

Estas acciones buscan dar seguimiento a la distribución del medicamento y garantizar que su uso se realice bajo prescripción médica.