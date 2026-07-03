Tramadol dejará de venderse sin receta médica a partir del 14 de julio: Cofepris explica los cambios
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El tramadol dejará de venderse sin receta médica desde el 14 de julio. Cofepris explicó los cambios y las alternativas para tratar el dolor.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que el tramadol dejará de ser un medicamento de venta libre en México. A partir del 14 de julio, este analgésico únicamente podrá adquirirse con receta médica, como parte de una medida orientada a fortalecer el control sobre su uso y reducir los riesgos asociados a este fármaco.
La decisión responde a una reclasificación del medicamento aprobada por la autoridad sanitaria, debido al potencial de dependencia que presenta cuando se utiliza de forma inadecuada.
¿Por qué el tramadol ya no será de venta libre?
De acuerdo con Cofepris, la medida tiene un enfoque preventivo y busca evitar el consumo incorrecto de este medicamento opioide.
El tramadol es un analgésico utilizado para aliviar dolores de intensidad moderada a severa. Sin embargo, al pertenecer al grupo de los opioides, su uso prolongado o sin supervisión médica puede incrementar el riesgo de desarrollar dependencia y otros efectos adversos.
Por ello, la autoridad sanitaria determinó que su comercialización deberá realizarse bajo un mayor control.
¿Qué requisitos habrá para comprar tramadol?
A partir del 14 de julio, las personas que requieran este medicamento deberán presentar una receta médica que incluya la cédula profesional del médico tratante.
Asimismo, las farmacias tendrán nuevas obligaciones para dispensarlo. El personal deberá:
1. Sellar la receta médica.
2. Registrar la fecha y la cantidad surtida.
3. Anotar de manera inmediata cada operación en los libros de control correspondientes.
Estas acciones buscan dar seguimiento a la distribución del medicamento y garantizar que su uso se realice bajo prescripción médica.
¿Qué medicamentos pueden utilizarse como alternativa?
Cofepris señaló que existen diversos medicamentos que pueden emplearse para tratar el dolor leve o moderado, dependiendo de la valoración médica de cada paciente.
Entre las alternativas mencionadas se encuentran:
- Ibuprofeno.
- Naproxeno.
- Diclofenaco.
- Paracetamol.
En el caso del dolor neuropático, la autoridad también indicó que existen otras opciones terapéuticas, como algunos antidepresivos, entre ellos la duloxetina y la amitriptilina, así como anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina.
Recomiendan evitar la automedicación
Con esta reclasificación, Cofepris busca promover un uso más seguro del tramadol y disminuir los riesgos asociados a su consumo sin supervisión médica.
Las autoridades recuerdan que cualquier tratamiento para el dolor debe ser indicado por un profesional de la salud, quien podrá determinar el medicamento más adecuado según el diagnóstico y las condiciones particulares de cada paciente. Asimismo, recomiendan evitar la automedicación y seguir las indicaciones médicas para reducir posibles efectos adversos.