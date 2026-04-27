¿Gasolina y Diésel más baratos?... Sheinbaum anuncia baja en comisión en pago con tarjetas y vales

La decisión, coordinada por la Secretaría de Hacienda bajo la dirección de Edgar Amador Zamora , involucra a bancos, emisores de vales y actores del sector energético. “Al disminuir las comisiones va a bajar todavía más el precio de la gasolina”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina, subrayando el carácter colectivo del acuerdo.

El precio de los combustibles vuelve al centro de la conversación pública. Esta vez, no por un aumento directo, sino por una estrategia que apunta a lo contrario. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reducción en las comisiones que se cobran al pagar gasolina con tarjetas y vales, una medida que busca impactar directamente en el costo final que enfrentan los consumidores.

El enfoque es técnico, pero con implicaciones cotidianas: reducir los costos operativos de las estaciones de servicio para que ese ahorro llegue al usuario. En un contexto donde el diésel ha mostrado mayor presión en precios, el ajuste busca aliviar el gasto tanto de transportistas como de familias.

COMISIONES A LA BAJA Y SU IMPACTO

El anuncio central gira en torno a la eliminación de ciertas comisiones en pagos electrónicos. En términos simples, las gasolineras dejarán de pagar cargos que antes se aplicaban por cada transacción con tarjeta de crédito o débito.

Según datos oficiales, estas comisiones podían alcanzar hasta 1% en crédito y 0.45% en débito. Con la nueva medida, ese costo desaparece en gran parte, generando ahorros promedio de entre 2.57 y 7.45 pesos por operación.

El acuerdo también incluye a los vales de combustible, ampliamente utilizados en sectores logísticos. En este caso, se aplicará un descuento fijo por transacción, lo que reduce aún más los costos para las estaciones de servicio.

UN PLAN COORDINADO ENTRE SECTORES

La estrategia no se limita a una sola acción. Se trata de un paquete de medidas que involucra a la Asociación de Bancos de México, autoridades regulatorias y empresas privadas. El objetivo: que la implementación sea inmediata y sin procesos burocráticos.

Entre los puntos clave destaca la eliminación de la cuota de intercambio, que representa cerca del 80% de la comisión total en pagos electrónicos. Además, se incorporan ajustes regulatorios impulsados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México.

El plan tendrá vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, un periodo estratégico que coincide con meses de alta demanda energética y presiones en los mercados internacionales del petróleo.

CAMBIOS EN LA DINAMICA DE PAGO

Uno de los datos que explica la medida es que aún 47.4% de las compras de combustible se realizan en efectivo. Esto implica que una parte importante del mercado no aprovecha los beneficios de los pagos digitales.

Con la reducción de comisiones, se busca incentivar el uso de tarjetas y vales, lo que a su vez disminuye los costos que enfrentan las gasolineras por aceptar estos métodos de pago.

“El ahorro operativo debe reflejarse en el consumidor final”, explicó el titular de Hacienda, al detallar que no será necesario realizar trámites para acceder al beneficio, ya que se aplicará de forma automática en cada transacción.

¿EXISTE UN AHORRO REAL PARA EL CONSUMIDOR?

Sí, pero con matices: el ahorro para el consumidor existe, aunque es indirecto y moderado, no inmediato ni garantizado en todos los casos.

Por un lado, los datos muestran que las gasolineras dejarán de pagar comisiones de hasta 7.45 pesos por transacción en pagos con tarjeta de crédito y alrededor de 2.57 pesos en débito. En teoría, ese costo operativo menor debería reflejarse en un precio final más bajo de la gasolina y el diésel.

Sin embargo, aquí está el punto clave: ese ahorro no se traslada automáticamente peso por peso al consumidor. Depende de varios factores, como la competencia entre estaciones, la política de precios de cada gasolinera y el comportamiento del mercado internacional del petróleo. Es decir, el beneficio es real en estructura, pero no siempre visible de forma inmediata en el bolsillo.

Además, el impacto por carga puede ser pequeño. Si el ahorro promedio es de unos cuantos pesos por operación, el consumidor lo percibirá más como una contención de aumentos que como una baja notable en el precio por litro. En otras palabras, puede evitar que suba más, pero no necesariamente hará que baje de forma drástica.

También hay un elemento importante: el incentivo al uso de pagos electrónicos. Si más personas dejan de usar efectivo, las gasolineras reducirán costos de manera más constante, lo que sí podría generar un efecto acumulativo con el tiempo.

En síntesis, sí hay un ahorro potencial, pero funciona más como un “freno” al encarecimiento que como un descuento directo. El beneficio es real, aunque discreto y sujeto a cómo cada estación decida reflejarlo en sus precios.