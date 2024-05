¿Cómo bloquear en iOS y Android los mensajes de Spam en el celular?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta sobre el creciente problema del spam a través de mensajes de texto no solicitados, proporcionando una guía detallada sobre cómo bloquear estos mensajes y ofreciendo recomendaciones clave para proteger la seguridad y la privacidad de los usuarios.

El spam en mensajes, también conocido como mensajes no solicitados o correo no deseado, es el envío masivo de mensajes electrónicos, mensajes de texto o mensajes privados en redes sociales a personas que no han dado su consentimiento para recibirlos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué debes desactivar el micrófono de tu computadora? Estos son los riegos y cómo te puedes proteger