¿Pedirán nueva CURP biométrica para el registro a la Beca Rita Cetina 2025 en septiembre?

Solo recordó a los aspirantes que estos documentos deben estar en buen estado y claros en las imágenes o documentos PDF por cargar en la solicitud. Estos deben ser legibles , sin tachaduras , ni enmendaduras , y comprobar que la CURP esté certificada.

Por lo que no, no es necesario tramitar la nueva CURP Biométrica para el registro al apoyo económico.

Sin embargo, pese a las especulaciones, la Beca Rita Cetina sólo solicita que la CURP sea certificada y actualizada, es decir, deberá contener la frase ‘ Certificada en el Registro Civil’ .

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunció, a través de sus redes sociales, los requisitos que se solicitarán para el registro de septiembre; donde figura la CURP , el documento expedido por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Pero con la entrada en vigor de la nueva CURP Biométrica , ¿será requisito indispensable para la inscripción?

Cabe mencionar que para completar la inscripción es necesario contar con una serie de documentos tanto del estudiante como del padre, madre o tutor; uno de estos es la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La Beca Rita Cetina , destinada a alumnos de secundaria para apoyarles a seguir en la escuela , tendrá un nuevo periodo de inscripción durante el mes de septiembre -cuando estudiantes y docentes regresen a clase s-.

¿QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA?

Se trata de un documento de identidad que incorporará información personal y físicas de cada mexicana y mexicano; integrando su fotografía, huellas dactilares, firma digital y posible escaneo de iris.

Este sistema fue creado con el fin de unificar la identidad que faciliten trámites y valide información de los ciudadanos ante dependencias públicas y privadas. Además de funcionar como requisito para acceder a programas sociales, servicios de salud, procesos migratorios y como apoyo en la localización de personas desaparecidas.

¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS?

Los datos biométricos son características físicas o conductuales que permiten identificar digitalmente a una persona. Estos elementos son únicos y no pueden ser compartidos entre individuos. Entre los más comunes se encuentran:

- Huellas dactilares;

- Reconocimiento facial;

- Registro de voz;

- Patrones de escritura.

¿QUÉ DATOS BIOMÉTRICOS TENDRÁ LA NUEVA CURP?

La CURP biométrica incluirá elementos personales y tecnológicos que permitirán una identificación precisa. Los datos que integrarán este documento son:

- Nombre y apellidos completos;

- Fecha de nacimiento;

- Sexo o género;

- Entidad federativa de nacimiento;

- Nacionalidad;

- Fotografía;

- Huellas dactilares.

- Firma electrónica

- Posiblemente escaneo del iris.

La Segob será la instancia responsable de integrar estos datos en los registros oficiales.

¿PARA QUÉ SERVIRÁ?

El gobierno de México ha señalado que la CURP biométrica será un requisito en una amplia gama de procesos legales y administrativos. Entre sus principales usos se encuentran:

- Validación de identidad en plataformas digitales;

- Trámites migratorios;

- Acceso a servicios de salud;

- Procesos jurídicos;

- Apoyo en la localización de personas desaparecidas.

La CURP estará conectada a la Plataforma Única de Identidad, la cual integra bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta conexión permitirá una interoperabilidad inmediata entre instituciones públicas y privadas, facilitando la verificación de identidad y el cruce de información en tiempo real.

¿QUÉ ES LA CURP CERTIFICADA?

Los números y letras que componen la CURP son seleccionados del primer y segundo apellido del individuo, el nombre de pila, la fecha de nacimiento, el sexo y la entidad federativa de nacimiento.

La copia de una CURP certificada se puede obtener en línea, a través del portal https://www.gob.mx/curp/ , proporcionando la serie alfanumérica o el nombre y datos de nacimiento, como la fecha y la entidad.

Aunque la página genera el documento para imprimir, no todas las versiones están certificadas, pues puede que el acta de nacimiento todavía no se encuentre digitalizada o contenga algún error que debe ser resuelto de acuerdo a la particularidad del problema.

En caso de que tu CURP tenga errores, deberás acercarte a alguna de las oficinas del Registro Civil o alguno de los módulos del Renapo con una copia del documento probatorio de identidad y una impresión de tu CURP. Allí podrás hacer una solicitud de corrección de datos.

Si no está certificado tu CURP y necesitas actualizarlo, sigue estos pasos, de acuerdo a información oficial:

Verificación de CURP: Primero, verifica tu CURP a través del portal del RENAPO. Puedes hacerlo al ingresar tu CURP o tus datos personales en el sitio web del SAT. Esto te permitirá confirmar si está registrada correctamente.

Obtener el certificado: Si tu CURP no está certificada, deberás acudir a la oficina del RENAPO o a la Secretaría de Gobernación en tu localidad. Lleva contigo documentos oficiales que validen tu identidad, como tu acta de nacimiento y una identificación oficial.

Proceso de certificación: Una vez en la oficina, solicita la certificación de tu CURP. El personal te guiará en el proceso y te indicará si necesitas presentar algún documento adicional.

Impresión del CURP: Después de que tu CURP sea certificada, asegúrate de imprimir el formato resultante para tener un registro físico.

Consulta regular: Es recomendable que verifiques tu CURP periódicamente para asegurarte de que esté actualizada y certificada, especialmente si necesitas utilizarla para trámites oficiales.

REGISTRO BECA RITA CETINA

Cabe destacar que en junio se realizó el último pago de la beca, distribuido gradualmente por la primera letra del apellido paterno de cada estudiante, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Siendo así que en los meses de julio y agosto no se realizará el depósito, debido al periodo vacacional, así como para la Beca ‘Benito Juárez’. Reanudándose, en el bimestre septiembre y octubre, una vez que inicie el ciclo escolar 2025-2026.

Así que la Coordinación Nacional y la SEP han dado instrucción para aquellos estudiantes que concluyeron sus estudios en sexto de primaria y pasarán a primero de secundaria.

En una publicación de redes sociales, se informó que aquellos menores que empezarán sus estudios nivel secundaria en escuelas públicas de México, podrán registrarse al beneficio en el mes de septiembre, durante el inicio de clases.

Sin embargo, será en los próximos meses cuando se dé el aviso oficial para saber las fechas exactas de registro, durante septiembre.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS Y QUIÉNES RECIBEN LAS BECAS PARA EL BIENESTAR?

Si eres estudiante de educación básica, media superior o superior y ya cuentas con tu tarjeta del Banco del Bienestar, recibirás tu pago correspondiente en abril. Los montos varían según el nivel educativo:

• Beca Rita Cetina (educación básica): $1,900 pesos bimestrales por familia, con $700 pesos adicionales por cada estudiante en secundaria si hay dos o más en el hogar.

• Beca Benito Juárez (educación media superior): $1,900 pesos bimestrales por estudiante.

• Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior): $5,800 pesos bimestrales por estudiante.

