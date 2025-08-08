$!Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías

Monterrey, Nuevo León.- Una denuncia anónima permitió, el desmantelamiento de un sistema de videovigilancia que presuntamente operaba para el crimen organizado en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía municipal lograron desmantelar el sistema clandestino en la colonia Residencial Azteca, en el referido ayuntamiento.

La autoridad detalló que las cámaras estaban colocadas en postes de madera y un árbol en puntos estratégicos de las calles Tzompango y Colima.

Presuntamente, estas cámaras eran utilizadas para monitorear movimientos policiales y proteger operaciones criminales.