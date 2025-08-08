Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías
Policías del Grupo de Operaciones Especiales retiraron cámaras y equipo de transmisión instalados en Guadalupe, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León.- Una denuncia anónima permitió, el desmantelamiento de un sistema de videovigilancia que presuntamente operaba para el crimen organizado en Guadalupe, Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía municipal lograron desmantelar el sistema clandestino en la colonia Residencial Azteca, en el referido ayuntamiento.
La autoridad detalló que las cámaras estaban colocadas en postes de madera y un árbol en puntos estratégicos de las calles Tzompango y Colima.
Presuntamente, estas cámaras eran utilizadas para monitorear movimientos policiales y proteger operaciones criminales.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, detalló que el aseguramiento se realizó tras un operativo desplegado por una denuncia que se recibió al C4.
En la operación se retiraron siete cámaras y un centro de distribución LAN con el cual se presume se canalizaban las imágenes en tiempo real.