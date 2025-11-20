¿Cómo vas a morir?... Las 10 principales causas de muerte en México y cómo prevenirlas

Información
/ 20 noviembre 2025
    ¿Cómo vas a morir?... Las 10 principales causas de muerte en México y cómo prevenirlas
    Las principales causas de muerte en México reflejan un reto urgente en materia de salud y seguridad pública FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce las 10 principales causas de muerte en México y descubre cómo prevenirlas con acciones sencillas y hábitos saludables que reducen riesgos a corto y largo plazo

En México, las enfermedades crónicas representan un desafío alarmante. La diabetes mellitus continúa como una de las principales causas de muerte debido a diagnósticos tardíos, falta de control metabólico y estilos de vida poco saludables. Su impacto se agrava con complicaciones como insuficiencia renal y problemas cardiovasculares, especialmente en zonas urbanas.

Las enfermedades del corazón, particularmente infartos y cardiopatías, también mantienen tasas elevadas. El estrés, el consumo excesivo de grasas y el sedentarismo contribuyen a este fenómeno que afecta a millones de mexicanos cada año. A pesar de ello, la detección temprana y una dieta equilibrada pueden reducir significativamente los riesgos.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo modelo para cáncer de mama: estudios, diagnóstico y tratamiento gratis para todas las mujeres

Por otro lado, los padecimientos cerebrovasculares, como los derrames, representan una amenaza silenciosa. Suelen sorprender a personas que desconocen que tienen hipertensión o problemas de coagulación. La falta de revisiones médicas periódicas es uno de los factores que más inciden en esta problemática.

ACCIDENTES, VIOLENCIA Y PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Los accidentes de tránsito continúan dentro de las primeras causas de muerte, especialmente entre jóvenes. El exceso de velocidad, el uso del celular al conducir y el consumo de alcohol son los principales detonantes. El reforzamiento de la cultura vial sigue siendo una tarea pendiente en el país.

La violencia y los homicidios representan otro de los puntos críticos en la estadística nacional. Este fenómeno social implica factores como desigualdad, crimen organizado y falta de oportunidades, lo que coloca a México entre los países con índices más altos de violencia letal en la región.

Las enfermedades respiratorias crónicas, como EPOC y neumonía, afectan principalmente a adultos mayores y personas con historia de tabaquismo. La contaminación en zonas metropolitanas agrava los síntomas, haciendo que estos padecimientos escalen en las listas de mortalidad cada año.

CÁNCER, ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y PREVENCIÓN EFECTIVA

El cáncer, en sus distintas variantes, se ha convertido en una causa de muerte de rápido crecimiento. Los diagnósticos tardíos y la falta de acceso a estudios especializados complican el tratamiento. Entre los más frecuentes se encuentran cáncer de mama, próstata, colon y cervicouterino.

Las enfermedades hepáticas, como cirrosis, están fuertemente asociadas al consumo de alcohol, hepatitis y estilos de vida poco saludables. En regiones del norte y occidente del país se presentan tasas superiores a la media nacional, lo que refleja un problema arraigado por hábitos y falta de atención preventiva.

Para reducir el impacto de estas 10 causas principales, se recomienda:

• Revisiones médicas anuales

• Actividad física regular

• Reducción del consumo de alcohol y tabaco

• Alimentación equilibrada

• Manejo del estrés y salud mental

• Conducir con precaución y respetar normas viales

¿DE QUÉ MUEREN LA MAYORÍA DE LOS MEXICANOS?

Aquí tienes la lista clara y actualizada de las 10 principales causas de muerte en México, basada en los datos más recientes del INEGI y tendencias de salud pública:

1. Enfermedades del corazón

2. Diabetes mellitus

3. Tumores malignos (cáncer)

4. Enfermedades del hígado (incluye cirrosis)

5. Enfermedades cerebrovasculares

6. Accidentes de tránsito y transporte

7. Influenza y neumonía

8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

9. Homicidios

10. Insuficiencia renal

TE PUEDE INTERESAR: Hombres también deben prevenirse contra el cáncer de mama; Coahuila registra 9 casos

DATOS CURIOSOS

• Más del 70% de las muertes por enfermedades crónicas están relacionadas con hábitos modificables.

• La OMS estima que una dieta balanceada puede evitar hasta el 40% de los cánceres.

• En México, los accidentes viales causan más muertes que muchas enfermedades infecciosas.

• La hipertensión, muchas veces silenciosa, afecta a casi un tercio de los adultos mexicanos.

Temas


Muertes

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
El uso de la inteligencia artificial ha facilitado la realización de este tipo de materiales que dañan la reputación de las personas.

Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

La solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en suspenso, esto luego que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para el viernes.

Jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

La captura de José Socorro “N”, alias L-12, fue resultado de un operativo conjunto en Culiacán realizado por fuerzas federales y estatales.

Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato
Protección Civil descartó riesgo a la población.

Encuentran túneles usados para huachicol en la CDMX
De acuerdo al director de Fomento Económico, Enrique Garza, las inversiones serán de la industria automotriz. FOTO:

Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026
Conoce cómo cobrar tu Pensión del Bienestar sin tarjeta, qué documentos necesitas, cómo reponerla en caso de pérdida y cuánto tarda el nuevo plástico. Guía actualizada 2025.

Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar
El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos

A Gerardo Ortiz le imponen 3 años de libertad probatoria tras testificar contra de su ex manager