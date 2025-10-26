Nuevo modelo para cáncer de mama: estudios, diagnóstico y tratamiento gratis para todas las mujeres

CDMX.- Octubre, mes dedicado mundialmente a la sensibilización sobre el cáncer de mama, fue el marco elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar el nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama.

Durante su mensaje, señaló que el modelo “consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es salvar vidas”.

TE PUEDE INTERESAR: Anula Bienestar contrato principal para insumos de ‘Salud Casa por Casa’

Subrayó que actualmente en México una mujer muere cada hora por cáncer de mama que podría haberse evitado mediante detección temprana. Para revertir esta cifra, el modelo contempla cinco ejes estratégicos: promoción de la salud, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Dentro de las acciones específicas, se anuncia la adquisición de mil nuevos mastógrafos entre 2026 y 2027, la creación de 20 centros especializados en interpretación de imágenes, además de instalar un centro oncológico para mujeres en cada entidad federativa.

TE PUEDE INTERESAR: Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la detección oportuna comprenderá autochequeos a partir de los 20 años, así como mamografías bianuales para mujeres mayores de 40 años.