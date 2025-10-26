Nuevo modelo para cáncer de mama: estudios, diagnóstico y tratamiento gratis para todas las mujeres
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que actualmente en México una mujer muere cada hora por cáncer de mama que podría haberse evitado mediante detección temprana
CDMX.- Octubre, mes dedicado mundialmente a la sensibilización sobre el cáncer de mama, fue el marco elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar el nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama.
Durante su mensaje, señaló que el modelo “consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es salvar vidas”.
Subrayó que actualmente en México una mujer muere cada hora por cáncer de mama que podría haberse evitado mediante detección temprana. Para revertir esta cifra, el modelo contempla cinco ejes estratégicos: promoción de la salud, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Dentro de las acciones específicas, se anuncia la adquisición de mil nuevos mastógrafos entre 2026 y 2027, la creación de 20 centros especializados en interpretación de imágenes, además de instalar un centro oncológico para mujeres en cada entidad federativa.
El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la detección oportuna comprenderá autochequeos a partir de los 20 años, así como mamografías bianuales para mujeres mayores de 40 años.
Octubre es el mes para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana. Presentamos el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es... pic.twitter.com/mrAzd1tfo9— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2025
Sheinbaum destacó que al tratarse de una política pública integral, no solo se permitirá recibir tratamiento, sino que también se reforzará la infraestructura, la tecnología, y el diagnóstico temprano para reducir la mortalidad. “Este mes es para concientizar la autoexploración y la atención temprana”, expresó.
El modelo busca eliminar barreras económicas y geográficas que han limitado el acceso a servicios oncológicos especializados, especialmente en zonas rurales o con menor cobertura de salud. Se trata de avanzar hacia una salud universal y gratuita para todas las mujeres afectadas.