Confirma CNBV la fecha del segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, durará 3 días

Información
/ 6 enero 2026
    Confirma CNBV la fecha del segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, durará 3 días
    La suspensión de operaciones durará tres días consecutivos y responde a un feriado oficial del sector financiero, por lo que no está relacionada con crisis económicas ni fallas del sistema bancario.

La CNBV confirmó el segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, que durará tres días por un feriado oficial del sector financiero

La CNBV dio a conocer de manera oficial la fecha en la que se llevará a cabo el segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, anuncio que generó inquietud entre usuarios de distintas instituciones financieras.

De acuerdo con la autoridad reguladora, esta medida no obedece a problemas financieros ni a situaciones extraordinarias, sino a la aplicación del calendario oficial del sector bancario, el cual contempla días de descanso obligatorios.

TE PUEDE INTERESAR | CONDUSEF: Esto debes hacer si tienes un cargo ‘no reconocido’ en tu tarjeta

La CNBV subrayó que este tipo de cierres son habituales cada año y buscan respetar los derechos laborales del sector financiero, por lo que pidió a los usuarios no generar alarma y únicamente tomar previsiones.

FECHA Y DURACION DEL CIERRE MASIVO DE BANCOS

Según el calendario oficial, el segundo cierre masivo de bancos en 2026 tendrá una duración de tres días consecutivos, debido a la combinación del fin de semana con un día feriado oficial.

Las fechas confirmadas en las que no habrá atención bancaria en sucursales son:

· Sábado 31 de enero

· Domingo 1 de febrero

· Lunes 2 de febrero

El lunes 2 de febrero se considera día inhábil para el sector financiero por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al 5 de febrero.

Las operaciones bancarias se reanudarán de forma normal el martes 3 de febrero de 2026.

QUE SERVICIOS BANCARIOS SE SUSPENDEN

Durante el cierre masivo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites presenciales como apertura de cuentas, aclaraciones o pagos en ventanilla.

Sin embargo, la CNBV aclaró que esta suspensión no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos, los cuales operarán de manera habitual durante los tres días.

Asimismo, los servicios de banca digital, aplicaciones móviles y transferencias electrónicas seguirán disponibles, aunque algunas operaciones interbancarias podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

BANCO AZTECA OPERARA CON NORMALIDAD

Un punto relevante es que Banco Azteca no participa en estos cierres masivos, ya que ofrece atención los 365 días del año, incluso en días festivos oficiales.

No obstante, se recomienda a los clientes considerar que cualquier transferencia o movimiento realizado entre Banco Azteca y otras instituciones podría verse reflejado hasta el martes 3 de febrero, cuando el resto del sistema bancario retome actividades.

Esta situación es importante para quienes dependen de pagos, depósitos o transferencias programadas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR AFECTACIONES

Ante este cierre masivo, la CNBV sugiere a los usuarios:

· Anticipar pagos y trámites importantes

· Retirar efectivo con anticipación

· Verificar fechas de transferencias interbancarias

Tomar previsiones permitirá evitar retrasos o contratiempos financieros durante los días sin atención en sucursales.

TE PUEDE INTERESAR: Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

DATOS CURIOSOS DEL CIERRE BANCARIO

· Es el segundo cierre masivo del año

· Coincide con un fin de semana largo

· No afecta cajeros ni banca digital

Temas


bancos

Organizaciones


CNBV

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Viene negro negro para México
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra
Subrayó que, aun en medio de campañas de propaganda o del rechazo al régimen venezolano, la intervención militar extranjera no puede justificarse.

Afirma Sheinbaum que México no puede estar de acuerdo con la intervención de EU en Venezuela
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Si decides comenzar el trámite para obtener la visa americana en enero de 2026, debes considerar que la cita para tu entrevista no será inmediata, esto debido a que requiere un proceso de planeación por la alta demanda.

Cuándo hay citas, si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Lady Gaga y The Weeknd podrían protagonizar una colaboración histórica como intérpretes de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

Lady Gaga y The Weeknd harían colaboración histórica para la canción del Mundial 2026