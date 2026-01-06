Confirma CNBV la fecha del segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, durará 3 días

La CNBV dio a conocer de manera oficial la fecha en la que se llevará a cabo el segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, anuncio que generó inquietud entre usuarios de distintas instituciones financieras.

De acuerdo con la autoridad reguladora, esta medida no obedece a problemas financieros ni a situaciones extraordinarias, sino a la aplicación del calendario oficial del sector bancario, el cual contempla días de descanso obligatorios.

TE PUEDE INTERESAR | CONDUSEF: Esto debes hacer si tienes un cargo ‘no reconocido’ en tu tarjeta

La CNBV subrayó que este tipo de cierres son habituales cada año y buscan respetar los derechos laborales del sector financiero, por lo que pidió a los usuarios no generar alarma y únicamente tomar previsiones.

FECHA Y DURACION DEL CIERRE MASIVO DE BANCOS

Según el calendario oficial, el segundo cierre masivo de bancos en 2026 tendrá una duración de tres días consecutivos, debido a la combinación del fin de semana con un día feriado oficial.

Las fechas confirmadas en las que no habrá atención bancaria en sucursales son:

· Sábado 31 de enero

· Domingo 1 de febrero

· Lunes 2 de febrero

El lunes 2 de febrero se considera día inhábil para el sector financiero por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al 5 de febrero.

Las operaciones bancarias se reanudarán de forma normal el martes 3 de febrero de 2026.

QUE SERVICIOS BANCARIOS SE SUSPENDEN

Durante el cierre masivo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites presenciales como apertura de cuentas, aclaraciones o pagos en ventanilla.

Sin embargo, la CNBV aclaró que esta suspensión no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos, los cuales operarán de manera habitual durante los tres días.

Asimismo, los servicios de banca digital, aplicaciones móviles y transferencias electrónicas seguirán disponibles, aunque algunas operaciones interbancarias podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

BANCO AZTECA OPERARA CON NORMALIDAD

Un punto relevante es que Banco Azteca no participa en estos cierres masivos, ya que ofrece atención los 365 días del año, incluso en días festivos oficiales.

No obstante, se recomienda a los clientes considerar que cualquier transferencia o movimiento realizado entre Banco Azteca y otras instituciones podría verse reflejado hasta el martes 3 de febrero, cuando el resto del sistema bancario retome actividades.

Esta situación es importante para quienes dependen de pagos, depósitos o transferencias programadas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR AFECTACIONES

Ante este cierre masivo, la CNBV sugiere a los usuarios:

· Anticipar pagos y trámites importantes

· Retirar efectivo con anticipación

· Verificar fechas de transferencias interbancarias

Tomar previsiones permitirá evitar retrasos o contratiempos financieros durante los días sin atención en sucursales.

TE PUEDE INTERESAR: Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

DATOS CURIOSOS DEL CIERRE BANCARIO

· Es el segundo cierre masivo del año

· Coincide con un fin de semana largo

· No afecta cajeros ni banca digital