Confirman nuevo apoyo de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años: así puedes registrarte en julio
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Conoce las fechas de inscripción, los documentos necesarios y los módulos habilitados para realizar el trámite.
Las autoridades anunciaron una nueva convocatoria para que mujeres de 18 a 59 años puedan solicitar su incorporación a la Tarjeta Violeta Bienestar, un programa social que entrega un apoyo económico bimestral de 2,600 pesos.
La inscripción estará disponible únicamente durante cinco días, por lo que las interesadas deberán reunir la documentación requerida y acudir al módulo correspondiente dentro del periodo establecido.
Es importante destacar que este apoyo está dirigido exclusivamente a mujeres que residen en Baja California, por lo que la convocatoria no aplica para habitantes del Estado de México.
¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta Bienestar?
El programa está enfocado en mujeres jefas de familia que se encuentren en una situación económica vulnerable.
Para participar en el registro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mujer de entre 18 y 59 años.
- Ser jefa de familia (soltera, divorciada o viuda).
- Residir en el estado de Baja California.
- Tener ingresos menores a 15 mil pesos mensuales.
Además, las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- Acta de nacimiento de los dependientes económicos.
Comprobante de estudios de los dependientes menores de 21 años, como constancia, boleta o comprobante de inscripción.
¿Cuándo es el registro del apoyo?
La convocatoria estará abierta del 27 al 31 de julio de 2026.
Durante esos cinco días, las mujeres interesadas podrán acudir a los módulos de atención para entregar su documentación y solicitar su incorporación al programa.
El horario de atención será de 8:00 a 15:00 horas.
Módulos abiertos para el registro
Las autoridades habilitaron diversos puntos de atención en Baja California para facilitar el proceso de inscripción.
Los módulos estarán ubicados en:
- Mexicali: Explanada del Centro Cívico.
- Rosarito: Calle José Haros Aguilar, Parcela 39.
- Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles, 3.ª Etapa del Río.
- Tecate: Calle Misión Santo Domingo #1016, colonia El Descanso.
- Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No. 1600, Carretera Peninsular, Ex Ejido Chapultepec.
- San Felipe: Mar Bermejo s/n, entre Ensenada y Chetumal, Zona Centro.
- San Quintín: Avenida A entre calles 9 y 10.
- CIB Camalú: Colonia Olivos, entre las calles Ciruelos y Pino Salado.
¿De cuánto es el apoyo económico?
Las mujeres que sean aceptadas en la Tarjeta Violeta Bienestar recibirán un depósito bimestral de 2,600 pesos durante 2026, siempre que cumplan con los lineamientos del programa.
Debido a que el periodo de inscripción será limitado, las autoridades recomiendan verificar que toda la documentación esté completa y vigente antes de acudir al módulo correspondiente.
Asimismo, es importante recordar que esta convocatoria corresponde únicamente al estado de Baja California, por lo que personas de otras entidades deberán consultar los programas sociales disponibles en sus respectivos gobiernos estatales.