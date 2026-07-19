Confirman nuevo apoyo de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años: así puedes registrarte en julio

Las autoridades anunciaron una nueva convocatoria para que mujeres de 18 a 59 años puedan solicitar su incorporación a la Tarjeta Violeta Bienestar, un programa social que entrega un apoyo económico bimestral de 2,600 pesos.

La inscripción estará disponible únicamente durante cinco días, por lo que las interesadas deberán reunir la documentación requerida y acudir al módulo correspondiente dentro del periodo establecido.

Es importante destacar que este apoyo está dirigido exclusivamente a mujeres que residen en Baja California, por lo que la convocatoria no aplica para habitantes del Estado de México.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta Bienestar?

El programa está enfocado en mujeres jefas de familia que se encuentren en una situación económica vulnerable.

Para participar en el registro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mujer de entre 18 y 59 años.

- Ser jefa de familia (soltera, divorciada o viuda).

- Residir en el estado de Baja California.

- Tener ingresos menores a 15 mil pesos mensuales.

Además, las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente.

- CURP.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

- Acta de nacimiento de los dependientes económicos.

Comprobante de estudios de los dependientes menores de 21 años, como constancia, boleta o comprobante de inscripción.