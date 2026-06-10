Conoce cuándo el SAT puede inmovilizar tus cuentas bancarias por adeudos fiscales

Las autoridades fiscales cuentan con distintos mecanismos para garantizar el pago de contribuciones pendientes, entre ellos la inmovilización de depósitos bancarios. Esta medida puede afectar a personas físicas y morales que mantienen adeudos fiscales y no han cumplido con determinadas obligaciones o procedimientos legales. Conocer cómo funciona este proceso puede ayudarte a entender tus derechos, las causas que lo originan y las opciones disponibles para evitar que tus recursos sean bloqueados.

¿QUÉ SIGNIFICA LA INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS? La inmovilización de depósitos bancarios implica que el titular de una cuenta no puede disponer de los recursos que tiene en ella, hasta por el monto correspondiente al adeudo fiscal actualizado, incluyendo accesorios como recargos, multas y gastos de ejecución. Esta acción es solicitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las instituciones bancarias cuando se cumplen ciertas condiciones previstas en la legislación fiscal. ¿EN QUÉ CASOS EL SAT PUEDE INMOVILIZAR UNA CUENTA? Una de las situaciones más comunes ocurre cuando existe un adeudo fiscal definitivo y el contribuyente no presentó un medio de defensa dentro del plazo establecido o, en caso de haberlo hecho, la resolución final favoreció a la autoridad fiscal. En este escenario, el SAT puede iniciar el procedimiento de cobro y solicitar la inmovilización y transferencia de los recursos localizados en las cuentas bancarias. También puede suceder cuando el adeudo se encuentra impugnado mediante un recurso o juicio, pero el contribuyente tiene la obligación de garantizar el crédito fiscal y no ofrece alguna garantía suficiente. En ese caso, la autoridad puede ordenar la inmovilización de depósitos para asegurar el pago del monto reclamado.

¿ES POSIBLE EVITAR LA INMOVILIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS? Sí. La normativa permite que el contribuyente solicite que no se inmovilicen sus cuentas bancarias y, en su lugar, ofrezca otra forma de garantía para respaldar el adeudo fiscal. Entre las opciones disponibles se encuentran el depósito en dinero o carta de crédito emitida por una institución bancaria autorizada, la prenda o hipoteca, una fianza otorgada por una institución autorizada, la obligación solidaria asumida por un tercero solvente, el embargo en la vía administrativa o incluso títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

¿CÓMO NOTIFICA EL SAT ESTA MEDIDA? El SAT informa sobre la inmovilización mediante el Buzón Tributario o de forma personal cuando cuenta con un correo electrónico registrado o el contribuyente es localizable en su domicilio fiscal. Si esto no ocurre, la notificación puede realizarse por estrados, conforme a la legislación aplicable. Mantener actualizados los datos fiscales y conocer las alternativas de garantía puede ser clave para atender oportunamente cualquier procedimiento relacionado con adeudos fiscales y evitar afectaciones en el uso de las cuentas bancarias.

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