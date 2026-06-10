Conoce cuándo el SAT puede inmovilizar tus cuentas bancarias por adeudos fiscales

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Conoce cuándo el SAT puede inmovilizar tus cuentas bancarias por adeudos fiscales
    Las autoridades fiscales cuentan con distintos mecanismos para garantizar el pago de contribuciones pendientes, entre ellos la inmovilización de depósitos bancarios. FOTO: ESPECIAL
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

COMPARTIR

TEMAS


Contribuyentes
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

El SAT puede inmovilizar depósitos bancarios por adeudos fiscales en ciertos casos. Conoce cuándo ocurre y qué alternativas existen.

Las autoridades fiscales cuentan con distintos mecanismos para garantizar el pago de contribuciones pendientes, entre ellos la inmovilización de depósitos bancarios. Esta medida puede afectar a personas físicas y morales que mantienen adeudos fiscales y no han cumplido con determinadas obligaciones o procedimientos legales.

Conocer cómo funciona este proceso puede ayudarte a entender tus derechos, las causas que lo originan y las opciones disponibles para evitar que tus recursos sean bloqueados.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-confirma-embargo-de-cuentas-y-bienes-por-incumplir-este-tramite-fiscal-JF21244085

¿QUÉ SIGNIFICA LA INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS?

La inmovilización de depósitos bancarios implica que el titular de una cuenta no puede disponer de los recursos que tiene en ella, hasta por el monto correspondiente al adeudo fiscal actualizado, incluyendo accesorios como recargos, multas y gastos de ejecución.

Esta acción es solicitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las instituciones bancarias cuando se cumplen ciertas condiciones previstas en la legislación fiscal.

¿EN QUÉ CASOS EL SAT PUEDE INMOVILIZAR UNA CUENTA?

Una de las situaciones más comunes ocurre cuando existe un adeudo fiscal definitivo y el contribuyente no presentó un medio de defensa dentro del plazo establecido o, en caso de haberlo hecho, la resolución final favoreció a la autoridad fiscal. En este escenario, el SAT puede iniciar el procedimiento de cobro y solicitar la inmovilización y transferencia de los recursos localizados en las cuentas bancarias.

También puede suceder cuando el adeudo se encuentra impugnado mediante un recurso o juicio, pero el contribuyente tiene la obligación de garantizar el crédito fiscal y no ofrece alguna garantía suficiente. En ese caso, la autoridad puede ordenar la inmovilización de depósitos para asegurar el pago del monto reclamado.

$!Esta medida puede afectar a personas físicas y morales que mantienen adeudos fiscales.
Esta medida puede afectar a personas físicas y morales que mantienen adeudos fiscales. FOTO: ESPECIAL

¿ES POSIBLE EVITAR LA INMOVILIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS?

Sí. La normativa permite que el contribuyente solicite que no se inmovilicen sus cuentas bancarias y, en su lugar, ofrezca otra forma de garantía para respaldar el adeudo fiscal.

Entre las opciones disponibles se encuentran el depósito en dinero o carta de crédito emitida por una institución bancaria autorizada, la prenda o hipoteca, una fianza otorgada por una institución autorizada, la obligación solidaria asumida por un tercero solvente, el embargo en la vía administrativa o incluso títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cobra-sat-multas-de-un-10-por-errores-de-falsas-plataformas-fiscales-con-ia-IE21259515

¿CÓMO NOTIFICA EL SAT ESTA MEDIDA?

El SAT informa sobre la inmovilización mediante el Buzón Tributario o de forma personal cuando cuenta con un correo electrónico registrado o el contribuyente es localizable en su domicilio fiscal. Si esto no ocurre, la notificación puede realizarse por estrados, conforme a la legislación aplicable.

Mantener actualizados los datos fiscales y conocer las alternativas de garantía puede ser clave para atender oportunamente cualquier procedimiento relacionado con adeudos fiscales y evitar afectaciones en el uso de las cuentas bancarias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contribuyentes
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Coletazo a Morena

Coletazo a Morena
true

Si vuelas al AIFA, atráncate de cacahuates

Autoridades del Estado de México detuvieron al profesor Víctor Iván ‘N’ en Ecatepec por presunto abuso sexual contra una menor; fue ingresado al penal de Chiconautla.

Reaprehenden en Ecatepec a profesor Víctor Iván ‘N’ por abuso sexual contra estudiante menor de edad
Al menos 155 inversionistas fueron defraudados por el fondo sampetrino Peak Investment Fund Management.

Declaran prófugo de la justicia a socio de Peak acusado de fraude en Nuevo León
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima un diluvio a México... Tormenta Negra ‘Cristina’ y Monzón Mexicano azotarán lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles
La legendaria actriz y cantante María Victoria volvió a aparecer públicamente a los 103 años durante una reunión privada.

A sus 103 años... reaparece públicamente María Victoria y luce impactante
México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un duelo que revive la inauguración de 2010.

México vs Sudáfrica: hora, transmisión y alineaciones del debut del Tri en el Mundial 2026