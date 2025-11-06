Coppel revela la hora EXACTA de sus mejores OFERTAS en el Buen Fin 2025
Coppel, una de las tiendas departamentales más famosas de México, participará en el Buen Fin 2025... Conoce los productos que pondrá en oferta y a qué hora inician las mejores promociones
Ya está por llegar una de las temporadas de ofertas, descuentos y promociones más esperadas por miles de personas. Se trata del Buen Fin 2025, una campaña masiva que incluye a cientos de negocios, grandes y pequeños.
Coppel, una de las tiendas más populares en todo México, acaba de confirmar la hora exacta en que entrarán en vigor sus precios especiales en todos sus departamentos, desde ropa y zapatos, hasta tecnología y línea blanca.
Con anterioridad, ya se había dado a conocer que el Buen Fin de este 2025 será un evento especial, en celebración de su aniversario 15, por lo que durará más días que ediciones pasadas.
COPPEL CONFIRMA LA HORA EXACTA EN QUE ARRANCAN SUS OFERTAS POR EL BUEN FIN 2025
Primero, hay que recordar que el Buen Fin dará inicio desde el jueves 13 de noviembre y terminará asta el día lunes 17 del mismo mes.
Siendo así que habrá cinco días completos de ofertas, precios especiales, descuentos y promociones en tus lugares favoritos.
En el caso de Coppel, ya se sabe a qué hora arrancará la campaña: será justamente a las 00:00 horas del 23 de noviembre, para concluir a las 23:59 del día 17 de noviembre.
No obstante, considera que las tiendas físicas tendrán un horario de 9:00 a 21:00 durante estos días, aunque la tienda virtual estará disponible las 24 horas del día.
CONOCE LOS DEPARTAMENTOS DE COPPEL QUE ESTARÁN EN OFERTA DURANTE EL BUEN FIN 2025
En su página oficial, Coppel indicó que habrá descuentos en todas sus áreas departamentales, como:
* Tecnología: celulares, laptops, consolas (Nintendo, Play Station, Xbox), videojuegos, audífonos.
* Moda y accesorios: ropa, perfumería, lentes, maquillaje, joyería, calzado.
* Electrodomésticos y línea blanca: lavadoras, refrigeradores, estufas, microondas, parrillas.
* Artículos para el hogar: focos, lámparas, cocinas integrales.
* Artículos para vehículos: cascos para motocicleta, baterías para autos, bicicletas.
Algunas de las marcas con las que cuenta Coppel son: Jennifer López, Dior, Apple, Adidas, Converse, Nike, Samsung, Vento, Bajaj, Yuya, Lego, Mattel, Disney, entre muchas otras.
Podrás encontrar más artículos de tu interés en la tienda virtual de Coppel.
ESTAS SON OTRAS PROMOCIONES QUE OFRECE BANCOPPEL
Además de todos sus departamentos, Coppel pondrá en promociones sus servicios bancarios, como:
* Crédito Coppel: Permite adquirir productos y pagarlos en abonos quincenales.
* Tarjeta de Crédito BanCoppel: Permite acceder a descuentos adicionales y, en algunos casos, a promociones exclusivas de meses sin intereses.
* Coppel Pay: Permite usar tu Crédito Coppel en negocios afiliados en sucursales o en línea.
VANGUARDIA sugiere revisar todas tus opciones de pago y elegir la que más te convenga, según tus necesidades.
ASÍ PUEDES OBTENER MÁS DESCUENTOS EN COPPEL
La página oficial de Coppel recomienda registrar tu correo electrónico para que seas notificado sobre nuevas promociones. Además de que así podrás ser de las primeras personas en enterarte de cuando tus artículos favoritos estén en ofertas.
“Si eres de los que siempre tienen el cel a la mano, activar las notificaciones te permite estar enterado de las últimas ofertas y aprovecharlas al instante”.
Es importante mencionar que también hay ofertas exclusivas en Coopel.com, Coppel.com en tienda y App Coppel.
¿QUÉ MÁS OFRECE COPPEL DURANTE EL BUEN FIN 2025?
Además de los precios bajos, Coppel aprovechará esta temporada para consentir a sus clientes agregando estos beneficios:
* Envíos gratis a partir de compras de $499 pesos;
* Cambios y devoluciones sin costo;
* Hasta 2 años de garantía en algunos productos;
* Compras en línea con servicio de pick up en la sucursal más cercana.
Es importante que consideres esto para evitar problemas mayores a la hora de realizar tus compras.
COPPEL RECOMIENDA CONSIDERAR ESTO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OFERTAS DEL BUEN FIN 2025
Estas son algunas de las estrategias que comparte Coppel para hacer que el Buen Fin sea más provechoso para sus usuarios:
1. Adelanta compras navideñas: Aprovecha las promociones para comprar regalos de Navidad o el Día de Reyes. Busca obsequios para tu familia o amistades y adelanta las compras para garantizar un ahorro de tiempo y dinero.
2. Aprovecha el pago a largo plazo: Esta opción te permite ahorrar y un mejor manejo de tu presupuesto, pagando por el artículo que deseas en descuento, sin dar todo el dinero en un solo pago y sin generar gastos adicionales.
3. Configura alertas de precios en línea: De esta forma podrás enterarte de todos los productos que bajen de precio, asegurando que adquieras los mejores descuentos.
Prepárate para esta temporada del Buen Fin. Conoce tus opciones y toma en consideración los consejos que se te brindan para garantizar una mejor experiencia en tus compras.