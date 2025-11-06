Coppel revela la hora EXACTA de sus mejores OFERTAS en el Buen Fin 2025

Ya está por llegar una de las temporadas de ofertas, descuentos y promociones más esperadas por miles de personas. Se trata del Buen Fin 2025, una campaña masiva que incluye a cientos de negocios, grandes y pequeños. Coppel, una de las tiendas más populares en todo México, acaba de confirmar la hora exacta en que entrarán en vigor sus precios especiales en todos sus departamentos, desde ropa y zapatos, hasta tecnología y línea blanca. TE PUEDE INTERESAR: Promociones de NU para el Buen Fin 2025: gana hasta 100 mil pesos y disfruta meses sin intereses Con anterioridad, ya se había dado a conocer que el Buen Fin de este 2025 será un evento especial, en celebración de su aniversario 15, por lo que durará más días que ediciones pasadas. COPPEL CONFIRMA LA HORA EXACTA EN QUE ARRANCAN SUS OFERTAS POR EL BUEN FIN 2025 Primero, hay que recordar que el Buen Fin dará inicio desde el jueves 13 de noviembre y terminará asta el día lunes 17 del mismo mes. Siendo así que habrá cinco días completos de ofertas, precios especiales, descuentos y promociones en tus lugares favoritos. En el caso de Coppel, ya se sabe a qué hora arrancará la campaña: será justamente a las 00:00 horas del 23 de noviembre, para concluir a las 23:59 del día 17 de noviembre.

No obstante, considera que las tiendas físicas tendrán un horario de 9:00 a 21:00 durante estos días, aunque la tienda virtual estará disponible las 24 horas del día. CONOCE LOS DEPARTAMENTOS DE COPPEL QUE ESTARÁN EN OFERTA DURANTE EL BUEN FIN 2025 En su página oficial, Coppel indicó que habrá descuentos en todas sus áreas departamentales, como: * Tecnología: celulares, laptops, consolas (Nintendo, Play Station, Xbox), videojuegos, audífonos. * Moda y accesorios: ropa, perfumería, lentes, maquillaje, joyería, calzado. * Electrodomésticos y línea blanca: lavadoras, refrigeradores, estufas, microondas, parrillas. * Artículos para el hogar: focos, lámparas, cocinas integrales. * Artículos para vehículos: cascos para motocicleta, baterías para autos, bicicletas. Algunas de las marcas con las que cuenta Coppel son: Jennifer López, Dior, Apple, Adidas, Converse, Nike, Samsung, Vento, Bajaj, Yuya, Lego, Mattel, Disney, entre muchas otras. Podrás encontrar más artículos de tu interés en la tienda virtual de Coppel. ESTAS SON OTRAS PROMOCIONES QUE OFRECE BANCOPPEL Además de todos sus departamentos, Coppel pondrá en promociones sus servicios bancarios, como: * Crédito Coppel: Permite adquirir productos y pagarlos en abonos quincenales. * Tarjeta de Crédito BanCoppel: Permite acceder a descuentos adicionales y, en algunos casos, a promociones exclusivas de meses sin intereses. * Coppel Pay: Permite usar tu Crédito Coppel en negocios afiliados en sucursales o en línea. VANGUARDIA sugiere revisar todas tus opciones de pago y elegir la que más te convenga, según tus necesidades.

ASÍ PUEDES OBTENER MÁS DESCUENTOS EN COPPEL La página oficial de Coppel recomienda registrar tu correo electrónico para que seas notificado sobre nuevas promociones. Además de que así podrás ser de las primeras personas en enterarte de cuando tus artículos favoritos estén en ofertas. “Si eres de los que siempre tienen el cel a la mano, activar las notificaciones te permite estar enterado de las últimas ofertas y aprovecharlas al instante”. Es importante mencionar que también hay ofertas exclusivas en Coopel.com, Coppel.com en tienda y App Coppel.