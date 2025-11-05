Promociones de NU para el Buen Fin 2025: gana hasta 100 mil pesos y disfruta meses sin intereses

Si eres usuario de Nu, esta temporada podrás aprovechar promociones anticipadas , premios en efectivo y compras a meses sin intereses en tus tiendas favoritas. Aquí te contamos todos los detalles.

El Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina y este año celebra su 15º aniversario en México como el fin de semana más barato del año . Miles de comercios ofrecerán descuentos, promociones y beneficios exclusivos , y Nu México , la popular fintech reconocida por su tarjeta morada, no se queda atrás.

Promoción especial de NU para el Buen Fin 2025

Del 13 al 28 de noviembre, los clientes de Nu podrán participar en la promoción especial del Buen Fin 2025 con la mecánica MSI (Meses Sin Intereses). Solo debes registrarte en la app o sitio oficial de Nu y realizar compras a partir de $2,000 MXN en MSI a 6 meses o más para desbloquear un “baúl sorpresa” con premios en efectivo de hasta $100,000.

Dato clave: hay 1 premio en cada 2 baúles, lo que aumenta las probabilidades de ganar. Además, cada usuario puede participar hasta cinco veces durante la vigencia de la promoción.

Tiendas participantes y beneficios adicionales

Los Meses Sin Intereses aplican en más de 70 comercios y servicios aliados, entre los que destacan:

Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Palacio de Hierro, MacStore, Chedraui, Despegar, Viva Aerobus, Soriana, Suburbia, La Comer, Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrerá, entre otros.

Además, MacStore ofrecerá un cupón de $200 MXN por cada $10,000 MXN en compras realizadas con Nu durante el mismo periodo (13 al 28 de noviembre). Una excelente oportunidad para quienes planean adquirir tecnología o accesorios Apple durante el Buen Fin.

¿Cuándo se celebra el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, incluyendo el fin de semana largo por el feriado del 20 de noviembre. Este programa busca fortalecer el comercio formal y apoyar la economía familiar a través de descuentos en tiendas físicas y en línea.