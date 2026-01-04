Costco 2026: Inicia caos por la Rosca de Reyes y revendedores... Este es el precio en tiendas
La llegada de enero en México no solo trae la ilusión de los regalos por el Día de los Reyes Magos, sino también una de las batallas comerciales más virales de los últimos años: la cacería por la Rosca de Reyes de Costco.
Lo que inició como una preferencia por el sabor y tamaño del pan de la cadena Kirkland Signature, se ha transformado en un fenómeno de reventa masiva que inunda las redes sociales con precios que duplican o triplican su valor original.
En este 2026, el escenario no es distinto. Mientras que el precio oficial en tienda ronda los 429 pesos para la versión tradicional y 539 pesos para la rellena de nata, en plataformas como Facebook Marketplace los costos escalan hasta los 900 o incluso 1,200 pesos.
POLÉMICA DE REVENDEDORES POR LA ROSCA DE REYES DE COSTCO: ENTRE EMPRENDIMIENTO Y ABUSO DEL CONSUMIDOR
El debate sobre los revendedores de Costco se enciende cada temporada con videos de personas cargando carritos llenos con decenas de cajas, lo que agota el inventario en cuestión de minutos.
Para muchos usuarios, esta práctica es vista como un abuso que priva a las familias con membresía de adquirir el producto a un precio justo. Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar, señalando que el “acaparamiento” rompe con el espíritu de la tienda y genera una escasez artificial que solo beneficia a unos pocos.
Por otro lado, existe un sector que defiende la reventa como una forma legítima de ‘microemprendimiento’. Los defensores argumentan que el revendedor invierte tiempo en las filas, paga su propia membresía y ofrece un servicio de logística para aquellas personas que no tienen acceso a una sucursal o prefieren evitar las aglomeraciones.
Bajo esta lógica, el sobreprecio es simplemente el pago por la comodidad de recibir el pan en la puerta de casa o en un punto medio sin complicaciones.
Sin embargo, la tensión ha llegado a niveles físicos dentro de los almacenes, donde se han reportado discusiones y empujones entre clientes y revendedores. Costco ha intentado implementar límites de compra en algunas sucursales, pero la creatividad de quienes buscan una ganancia extra parece no tener límites, utilizando múltiples membresías o acudiendo en grupos.
LA ROSCA DE REYES: SIGNIFICADO Y TRADICIÓN
La Rosca de Reyes es una tradición con profundas raíces religiosas y culturales que se remonta a la Edad Media en Europa. Su forma circular u ovalada simboliza el amor infinito de Dios, el cual no tiene principio ni fin. Las frutas cristalizadas y el acitrón (hoy sustituido por otros dulces por razones ecológicas) que adornan el pan representan las joyas de las coronas de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar.
El elemento más emocionante de partir la rosca es, sin duda, encontrar la figura del “muñequito”. Este pequeño objeto representa al Niño Jesús, quien fue ocultado por María y José para protegerlo de la persecución del Rey Herodes. El acto de cortar el pan con un cuchillo simboliza el peligro que corría el pequeño, y encontrarlo no es motivo de mala suerte, sino una distinción que convierte a la persona en el “padrino” del niño durante ese año.
La tradición dicta que aquellos que tengan la fortuna (o el compromiso) de encontrar la figura en su rebanada deberán invitar los tamales y el atole el 2 de febrero, Día de la Candelaria. De esta manera, la Rosca de Reyes funciona como un puente que une las celebraciones navideñas con las festividades de inicio de año, fomentando la convivencia familiar y comunitaria por encima de cualquier fenómeno comercial o controversia digital.