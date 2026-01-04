Costco 2026: Inicia caos por la Rosca de Reyes y revendedores... Este es el precio en tiendas

La llegada de enero en México no solo trae la ilusión de los regalos por el Día de los Reyes Magos, sino también una de las batallas comerciales más virales de los últimos años: la cacería por la Rosca de Reyes de Costco.

Lo que inició como una preferencia por el sabor y tamaño del pan de la cadena Kirkland Signature, se ha transformado en un fenómeno de reventa masiva que inunda las redes sociales con precios que duplican o triplican su valor original.

En este 2026, el escenario no es distinto. Mientras que el precio oficial en tienda ronda los 429 pesos para la versión tradicional y 539 pesos para la rellena de nata, en plataformas como Facebook Marketplace los costos escalan hasta los 900 o incluso 1,200 pesos.

POLÉMICA DE REVENDEDORES POR LA ROSCA DE REYES DE COSTCO: ENTRE EMPRENDIMIENTO Y ABUSO DEL CONSUMIDOR

El debate sobre los revendedores de Costco se enciende cada temporada con videos de personas cargando carritos llenos con decenas de cajas, lo que agota el inventario en cuestión de minutos.

Para muchos usuarios, esta práctica es vista como un abuso que priva a las familias con membresía de adquirir el producto a un precio justo. Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar, señalando que el “acaparamiento” rompe con el espíritu de la tienda y genera una escasez artificial que solo beneficia a unos pocos.