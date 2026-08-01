Crédito FOVISSSTE-Infonavit Individual: así puedes obtener hasta 1.5 millones para comprar vivienda

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    Crédito FOVISSSTE-Infonavit Individual: así puedes obtener hasta 1.5 millones para comprar vivienda
    Trabajadores que cotizan en FOVISSSTE e Infonavit pueden acceder a un crédito conjunto de hasta 1.53 millones de pesos para adquirir vivienda. Archivo

El Crédito FOVISSSTE-Infonavit Individual permite sumar ambos financiamientos y obtener hasta 1.53 millones de pesos para vivienda.

Las personas trabajadoras que cotizan de manera simultánea en el FOVISSSTE y el Infonavit pueden acceder al Crédito FOVISSSTE–Infonavit Individual, un esquema de financiamiento que permite sumar la capacidad crediticia otorgada por ambas instituciones para adquirir una vivienda.

De acuerdo con la información difundida por el FOVISSSTE, este esquema está dirigido a derechohabientes que cumplen con los requisitos establecidos por ambas instituciones y permite obtener un financiamiento de hasta 1 millón 533 mil 474.60 pesos, equivalente a 430 UMA, además del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fovissste-volvera-a-construir-vivienda-social-tras-34-anos-celebra-sheinbaum-BF22500177

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL CRÉDITO FOVISSSTE–INFONAVIT INDIVIDUAL?

Entre las características del programa se encuentra una tasa de interés de entre 4 y 6 por ciento, inferior a la ofrecida por diversas instituciones financieras.

El crédito se otorga en Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que su saldo se actualiza anualmente conforme al valor vigente de esta unidad.

Además, el esquema contempla:

- Pagos anticipados sin penalización.

- Apoyo del FOVISSSTE con el 50 por ciento de los gastos notariales derivados del contrato de mutuo y de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

- Aplicación del 100 por ciento del saldo de la Subcuenta de Vivienda como primer pago, así como de las aportaciones bimestrales posteriores del 5 por ciento para amortizar el crédito.

- Descuento equivalente al 30 por ciento del sueldo básico para el pago del financiamiento. En caso de que ese monto no cubra la obligación correspondiente, la persona acreditada deberá cubrir la diferencia mediante los medios autorizados.

- Plazo de hasta 30 años para liquidar el crédito.

SEGUROS Y COBERTURAS INCLUIDAS

El Crédito FOVISSSTE–Infonavit Individual incorpora diversas protecciones para las personas acreditadas, entre ellas:

- Autoseguro por defunción o incapacidad total o permanente.

- Seguro de daños para proteger la vivienda.

- Seguro de calidad para viviendas nuevas.

- Prórroga de hasta 12 meses en caso de desempleo.

- Coberturas contempladas dentro de los seguros del FOVISSSTE.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO

Las personas interesadas deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

- Ser trabajador en activo y cotizar simultáneamente en FOVISSSTE e Infonavit.

- Contar con al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda.

- Ejercer por primera vez un crédito del FOVISSSTE.

- No encontrarse en proceso de dictamen de pensión temporal o definitiva por invalidez, incapacidad o retiro voluntario, conforme a la legislación aplicable.

- Presentar el último recibo de nómina.

- Contar con la precalificación otorgada por el Infonavit.

- Realizar la solicitud del crédito conforme a las políticas establecidas por dicha institución.

https://vanguardia.com.mx/informacion/fechas-requisitos-y-documentos-para-solicitar-una-vivienda-para-el-bienestar-en-el-registro-de-conavi-DC22318092

¿CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO FOVISSSTE–INFONAVIT INDIVIDUAL?

El FOVISSSTE informó que este esquema no requiere sorteos ni convocatorias para su acceso.

El procedimiento consiste en acudir a una entidad financiera o Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) autorizada para registrar la solicitud; posteriormente, obtener la precalificación y presentar la solicitud correspondiente ante el Infonavit.

Una vez reunida la documentación requerida, la persona solicitante deberá integrar su expediente en una entidad financiera autorizada y, finalmente, elegir la notaría donde se formalizará el crédito mediante la firma de la escritura.

El FOVISSSTE precisó que la información difundida tiene fines ilustrativos y que las condiciones del programa pueden modificarse conforme a las Reglas para el Otorgamiento de Créditos y Financiamiento del FOVISSSTE vigentes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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