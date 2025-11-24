¿Cuándo adultos mayores recibirán el primer pago de la Pensión Bienestar en 2026?

Los pagos de la Pensión Bienestar 2025 para adultos mayores están por concluir; a lo que la Secretaría del Bienestar, a través de su titular Ariadna Montiel, ha informado que las personas deben estar pendiente de los pagos del apoyo económico conforme al calendario oficial.

Cada bimestre, las personas beneficiarias del programa social recibirán su apoyo económico en la tarjeta del Banco del Bienestar, esto por medio de una dispersión en orden alfabético según la letra inicial del primer apellido.

Sin embargo, ocurre una duda, ¿cuándo se recibirá el primer depósito con el aumento de 2026?

PRIMER DEPÓSITO DEL 2026

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha dado a conocer las fechas exactas del próximo depósito (ya que lo suele colocar durante el primer día de pagos o con pocos días de anticipación); sin embargo, basados en los calendarios y depósitos anteriores, los pagos podrían comenzar desde el lunes 5 de enero de 2026

Este pago corresponderá al bimestre enero-febrero 2026.

Pronto sé dé a conocer el calendario por parte de la Secretaría del Bienestar, en VANGUARDIA MX se publicará las fechas y responderemos algunas de tus dudas.

Aunque actualmente se está llevando el pago del último bimestre de 2025.

CALENDARIO DE PAGOS SEGÚN APELLIDO EN NOVIEMBRE 2025

Te compartimos el calendario oficial, del 24 al 27 de noviembre, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar:

- Lunes 24 de noviembre: Letra R;

- Martes 25 de noviembre: Letra S;

- Miércoles 26 de noviembre: Letra T, U, V;

- Jueves 27 de noviembre: Letra W, X, Y, Z.

MONTO DE PENSIONES BIENESTAR

- Pensión Adultos Mayores: $6,200 bimestrales

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 bimestrales

- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 bimestrales

- Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales

- Sembrando Vida: $6,450.

¿TENDRÁ AUMENTO LA PENSIÓN DEL BIENESTAR EN 2026?

De acuerdo con declaraciones oficiales y documentos publicados, sí se prevé un aumento en la Pensión Bienestar para 2026. En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el apoyo tendría ajustes anuales, superiores a la inflación, con el objetivo de garantizar que el dinero rinda para cubrir gastos básicos.

En el plan de gobierno titulado “100 pasos para la transformación”, presentado en octubre de 2024, se establece que los incrementos a la Pensión del Bienestar estarán garantizados entre 2025 y 2030. Esto significa que, aunque la cifra exacta se confirma año con año, los beneficiarios pueden tener certeza de que no perderán poder adquisitivo frente a la inflación.

Actualmente, el monto de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de 6,200 pesos bimestrales. Según estimaciones preliminares y considerando la promesa de aumentarla “un poquito más de la inflación”, se calcula que en 2026 el pago podría rondar los 6,400 pesos bimestrales.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR?

1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR

Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional.

Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras.

Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento:

• Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros .

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos.

Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR?

Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos.

Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2023.

Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas.

Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR?

En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados.

Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

• Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR

Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2025 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos.

Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria.

Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta.

Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar.

SI PERDÍ MI TARJETA DE LA PENSIÓN BIENESTAR 2025... ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA LA REPOSICIÓN?

La entrega de la reposición de la tarjeta de la Pensión Bienestar 2025 tarda aproximadamente un bimestre, unos dos meses, luego de que la persona adulta mayor o su auxiliar hayan realizado todos los pasos arriba descritos.

Una vez que esté listo el plástico, te llamarán para que vayas por el mismo a algún módulo u oficina. Pero en caso de que se llegue a tardar más la entrega, te puedes contactar directamente con la dependencia al número 800 639 4264 e indicar la situación.

¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA?

El número telefónico es 800 639 42 64

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.