Este día comenzará la entrega de tarjetas para recibir las Becas para el Bienestar

Los estudiantes beneficiarios que se inscribieron en la última convocatoria de alguna de las Becas para el Bienestar, se les será entregado próximamente sus tarjetas del Banco del Bienestar. Cabe destacar que en noviembre llegarán los últimos pagos de los programas sociales, por lo que hay una fecha para la entrega del plástico, como lo informó Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar. Fue durante la conferencia de prensa matutina del lunes de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que León dio avances sobres las becas del Gobierno Federal en 2025.

¿CUÁNDO ENTREGAN LAS TARJETAS? Comentó que quienes entraron al nuevo ciclo escolar y se registraron en los programas sociales, les será entregada la tarjeta del Banco del Bienestar el próximo 25 de noviembre. De acuerdo con la información compartida, las tarjetas se entregarán primero a las y los nuevos becarios de educación media superior y nivel superior (Beca Benito Juárez y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro), y al terminar se comenzará el reparto de las tarjetas para estudiantes de secundaria (Beca Rita Cetina). Para el ciclo escolar 2025-2026 se registraron más de 1 millón de nuevos ingresos a la Beca Rita Cetina, más de 1.7 millones a la Beca Benito Juárez y más de 57 mil a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es decir, si te registraste o registraste a tu hijo e hija durante el mes de septiembre, en los próximos días recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar. Con la distribución de pagos, se asegura que millones de familias y estudiantes reciban apoyo económico para el ciclo escolar 2025-2026, de manera directa y sin intermediarios. ¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es destinada a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, el cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social. Con un depósito bimestral de mil 900 pesos, busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria, cubriendo gastos de materiales, transporte, alimentos y otros insumos necesarios para su desarrollo académico.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos bimestrales por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.