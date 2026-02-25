¡Ya es oficial!... Diputados aprueban jornada laboral a 40 horas, pero sin segundo día de descanso obligatorio

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y obtuvo respaldo unánime en lo general con 469 votos. En lo particular, la votación alcanzó mayoría calificada con 411 votos a favor frente a 58 en contra, principalmente de legisladores del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano , quienes buscaban modificar el dictamen para incluir dos días de descanso obligatorio.

La reducción de la jornada laboral en México ya es una realidad legislativa. Tras más de doce horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general y lo particular la reforma constitucional qu e llevará el límite semanal de trabajo a 40 horas , aunque sin garantizar dos días de descanso obligatorio por cada cinco laborados.

Durante la sesión participaron 121 oradores y se presentaron más de un centenar de reservas de distintos partidos, incluyendo el Partido Acción Nacional y el PVEM. Varias propuestas pretendían ampliar derechos laborales adicionales como el aguinaldo integro, pero fueron rechazadas en la votación final.

DEBATE POLÍTICO Y POSTURAS ENCONTRADAS

La discusión legislativa estuvo marcada por acusaciones entre bancadas. Legisladores del PRI señalaron que la reforma representaba un “engaño” al no modificar el número de días de descanso, mientras que algunos panistas insistieron en que el problema central era la falta de implementación inmediata.

Desde la oposición se cuestionó que la reducción gradual hasta 2030 podría diluir los beneficios. Arturo Yáñez expresó: “Te prometen 40 horas, pero no solo hoy o para este año, sino hasta el 2030. De ese tamaño es el engaño”. También se advirtió que la modificación en el esquema de horas extras podría afectar ingresos en ciertos casos.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado defendió el concepto de “justicia de tiempo”, señalando que un solo día de descanso no permite una recuperación real. En la misma línea, Ivonne Ortega afirmó: “Eso no es pagar una deuda histórica, eso es dar gato por liebre”.

CAMBIOS PRINCIPALES DE LA REFORMA LABORAL

El dictamen establece que por cada seis días de trabajo habrá un día de descanso con goce íntegro de salario, manteniendo el esquema actual de descanso semanal obligatorio. La reducción de horas será gradual:

· 2027: 46 horas semanales· 2028: 44 horas semanales· 2029: 42 horas semanales· 2030: 40 horas semanales

También se incrementa de nueve a doce el máximo de horas extraordinarias permitidas por semana, se prohíbe el trabajo extra para menores de 18 años y se fija el pago de horas extra al 200% del salario ordinario. El año 2026 funcionará como periodo de transición para que empresas ajusten contratos y turnos.

El texto constitucional y la Ley Federal del Trabajo serán modificados sin reducción de salarios ni prestaciones, según lo aprobado por los legisladores.

QUÉ SIGUE TRAS LA APROBACIÓN

La reforma será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor. El proceso comenzará el 1 de enero de 2027.

Tras la votación, uno de los primeros en reaccionar fue el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien declaró: “Solo 58 diputados votaron a favor de los dos días de descanso a la semana por ley. El resto votó por darle gato por liebre a la clase trabajadora”.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA JORNADA LABORAL

· La jornada de 48 horas semanales llevaba más de un siglo vigente en México

· Países de América Latina como Chile ya aplican esquemas de 40 horas

· Europa y Estados Unidos redujeron sus jornadas laborales desde el siglo XX

· La reforma mexicana busca mejorar la productividad y el equilibrio vida-trabajo

La iniciativa fue presentada el 3 de diciembre del año pasado y tiene como objetivo acercar a México a estándares internacionales, mejorar la salud laboral y fomentar un mejor balance entre la vida personal y el empleo.