¿Cuándo inician las clases en la UNAM? La universidad confirma las fechas para estudiantes de licenciatura

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    ¿Cuándo inician las clases en la UNAM? La universidad confirma las fechas para estudiantes de licenciatura
    La UNAM dio a conocer las fechas oficiales para el regreso a clases de los estudiantes de licenciatura y de quienes ingresarán por primera vez al ciclo escolar 2026-2027/1. FOTO: CUARTOSCURO

Además, informó sobre el examen de control y los procesos de inscripción.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó las fechas de inicio de clases para el ciclo escolar 2026-2027/1, tanto para los alumnos que ya cursan una licenciatura como para los estudiantes de nuevo ingreso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-estima-en-51-mdp-costo-de-examen-en-linea-DM22590355

La decisión fue tomada durante una sesión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, en la que se analizaron las recomendaciones de la Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos que ya estudian en la UNAM?

De acuerdo con el comunicado oficial, las y los estudiantes que actualmente cursan una licenciatura reanudarán actividades el próximo lunes 17 de agosto de 2026.

La UNAM precisó que cada facultad y escuela dará a conocer, mediante sus canales oficiales, los detalles sobre los procesos de reinscripción, horarios y demás actividades académicas correspondientes al nuevo semestre.

Por ello, la institución recomendó a la comunidad universitaria mantenerse atenta a la información que publiquen sus respectivas entidades académicas.

$!La decisión fue tomada durante una sesión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas.
La decisión fue tomada durante una sesión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas. FOTO: CUARTOSCURO

¿Cuándo iniciarán clases los alumnos de nuevo ingreso?

En el caso de las personas que ingresarán por primera vez a una licenciatura, la UNAM informó que el objetivo es que el inicio de cursos sea el lunes 31 de agosto de 2026.

Esta fecha aplicará tanto para quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentado como para los aspirantes que fueron aceptados a través del concurso de selección.

Antes del comienzo de las clases, los estudiantes deberán completar los procesos administrativos y participar en el examen de control establecido por la universidad.

UNAM habilitará nuevas sedes para el examen de control

Como parte de las medidas para agilizar el proceso de ingreso, la máxima casa de estudios anunció que habilitará sedes foráneas, además de la sede ubicada en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

Asimismo, la institución fortalecerá los mecanismos administrativos para facilitar la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-unam-emitir-recomendacion-esta-semana-sobre-ingreso-2026-NM22485923

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario General, Javier de la Fuente, a mantener una sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar las acciones relacionadas con las reinscripciones y el proceso de admisión.

La UNAM también informó que el martes 4 de agosto publicará en sus medios oficiales las fechas, sedes y el procedimiento mediante el cual cada aspirante será convocado para presentar el examen de control, por lo que recomendó consultar únicamente los canales institucionales para conocer los detalles del proceso.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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