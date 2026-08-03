¿Cuándo inician las clases en la UNAM? La universidad confirma las fechas para estudiantes de licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó las fechas de inicio de clases para el ciclo escolar 2026-2027/1, tanto para los alumnos que ya cursan una licenciatura como para los estudiantes de nuevo ingreso.

La decisión fue tomada durante una sesión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, en la que se analizaron las recomendaciones de la Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura. ¿Cuándo regresan a clases los alumnos que ya estudian en la UNAM? De acuerdo con el comunicado oficial, las y los estudiantes que actualmente cursan una licenciatura reanudarán actividades el próximo lunes 17 de agosto de 2026. La UNAM precisó que cada facultad y escuela dará a conocer, mediante sus canales oficiales, los detalles sobre los procesos de reinscripción, horarios y demás actividades académicas correspondientes al nuevo semestre. Por ello, la institución recomendó a la comunidad universitaria mantenerse atenta a la información que publiquen sus respectivas entidades académicas.

¿Cuándo iniciarán clases los alumnos de nuevo ingreso? En el caso de las personas que ingresarán por primera vez a una licenciatura, la UNAM informó que el objetivo es que el inicio de cursos sea el lunes 31 de agosto de 2026. Esta fecha aplicará tanto para quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentado como para los aspirantes que fueron aceptados a través del concurso de selección. Antes del comienzo de las clases, los estudiantes deberán completar los procesos administrativos y participar en el examen de control establecido por la universidad. UNAM habilitará nuevas sedes para el examen de control Como parte de las medidas para agilizar el proceso de ingreso, la máxima casa de estudios anunció que habilitará sedes foráneas, además de la sede ubicada en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control. Asimismo, la institución fortalecerá los mecanismos administrativos para facilitar la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario General, Javier de la Fuente, a mantener una sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar las acciones relacionadas con las reinscripciones y el proceso de admisión. La UNAM también informó que el martes 4 de agosto publicará en sus medios oficiales las fechas, sedes y el procedimiento mediante el cual cada aspirante será convocado para presentar el examen de control, por lo que recomendó consultar únicamente los canales institucionales para conocer los detalles del proceso.