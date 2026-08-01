Cuidado con decir “sí” en una llamada spam: así podrían usar tu voz para estafarte

Las llamadas spam se han convertido en una de las formas más comunes de fraude telefónico . Aunque muchas personas contestan por curiosidad o pensando que se trata de una llamada importante, hacerlo confirma a los ciberdelincuentes que el número está activo y pertenece a una persona real.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, este simple acto puede provocar que el usuario reciba más llamadas fraudulentas en el futuro, ya que su número pasa a formar parte de listas de posibles víctimas.

Durante estas comunicaciones, los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, empresas de mensajería, dependencias gubernamentales o compañías de telefonía con el objetivo de obtener información personal o convencer a la víctima de realizar algún pago.

¿Por qué decir “sí” puede aumentar el riesgo?

Responder “sí” durante una llamada sospechosa puede parecer inofensivo, pero los expertos advierten que esa palabra puede ser grabada y utilizada en distintos tipos de fraude.

Los delincuentes pueden presentar esa grabación como un supuesto consentimiento verbal para autorizar servicios, suscripciones o transacciones, dependiendo del tipo de engaño que intenten cometer.

Además, con el avance de la inteligencia artificial, incluso una muestra breve de voz puede servir para entrenar herramientas capaces de generar una imitación de la voz de una persona. Este tipo de fraude, conocido como clonación de voz o vishing, puede utilizarse para engañar a familiares, amigos o incluso intentar vulnerar sistemas de autenticación por voz.