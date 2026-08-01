Cuidado con decir “sí” en una llamada spam: así podrían usar tu voz para estafarte

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    Cuidado con decir “sí” en una llamada spam: así podrían usar tu voz para estafarte
    Especialistas en ciberseguridad advierten que los estafadores pueden utilizar esa respuesta para intentar cometer fraudes, suplantar tu identidad con inteligencia artificial o aumentar los intentos de estafa. FOTO: CUARTOSCURO

Responder una llamada de un número desconocido y decir “sí” podría representar más riesgos de los que imaginas.

Las llamadas spam se han convertido en una de las formas más comunes de fraude telefónico. Aunque muchas personas contestan por curiosidad o pensando que se trata de una llamada importante, hacerlo confirma a los ciberdelincuentes que el número está activo y pertenece a una persona real.

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De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, este simple acto puede provocar que el usuario reciba más llamadas fraudulentas en el futuro, ya que su número pasa a formar parte de listas de posibles víctimas.

Durante estas comunicaciones, los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, empresas de mensajería, dependencias gubernamentales o compañías de telefonía con el objetivo de obtener información personal o convencer a la víctima de realizar algún pago.

¿Por qué decir “sí” puede aumentar el riesgo?

Responder “sí” durante una llamada sospechosa puede parecer inofensivo, pero los expertos advierten que esa palabra puede ser grabada y utilizada en distintos tipos de fraude.

Los delincuentes pueden presentar esa grabación como un supuesto consentimiento verbal para autorizar servicios, suscripciones o transacciones, dependiendo del tipo de engaño que intenten cometer.

Además, con el avance de la inteligencia artificial, incluso una muestra breve de voz puede servir para entrenar herramientas capaces de generar una imitación de la voz de una persona. Este tipo de fraude, conocido como clonación de voz o vishing, puede utilizarse para engañar a familiares, amigos o incluso intentar vulnerar sistemas de autenticación por voz.

$!Las llamadas spam se han convertido en una de las formas más comunes de fraude telefónico.
Las llamadas spam se han convertido en una de las formas más comunes de fraude telefónico. FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué hacen los estafadores durante estas llamadas?

Las llamadas spam suelen seguir un patrón similar. En algunos casos comienza una grabación automática; en otros, una persona intenta generar confianza o presionar a la víctima mediante supuestas multas, cargos bancarios, premios inexistentes o problemas con alguna cuenta.

La urgencia es una de las principales estrategias utilizadas por los delincuentes, quienes buscan que la persona actúe sin verificar la información o comparta datos sensibles como contraseñas, códigos de seguridad o información bancaria.

Es importante recordar que las instituciones financieras y organismos oficiales no solicitan este tipo de información mediante llamadas telefónicas no solicitadas.

¿Cómo protegerte de una llamada spam?

Si recibes una llamada de un número desconocido y sospechas que puede tratarse de un fraude, lo más recomendable es no proporcionar información personal y finalizar la llamada de inmediato.

Después, puedes bloquear el número desde tu teléfono y reportarlo mediante las herramientas disponibles en tu operador o aplicaciones de identificación de llamadas.

Tanto en dispositivos Android como en iPhone existen funciones para identificar o filtrar llamadas de spam, lo que ayuda a reducir este tipo de comunicaciones.

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Adoptar estas medidas y evitar interactuar con llamadas sospechosas puede disminuir el riesgo de fraude, proteger tu información personal y evitar que tu voz sea utilizada con fines ilícitos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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