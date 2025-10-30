¡Cuidado!... La gripe y el COVID aumentan el riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular

Las infecciones virales no solo afectan el sistema respiratorio. Un nuevo análisis publicado en el Journal of the American Heart Association revela que padecer gripe o COVID-19 puede aumentar de forma alarmante el riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular (ACV) en las semanas posteriores a la infección.

El estudio, dirigido por Kosuke Kawai, investigador de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, analizó 155 estudios previos publicados entre 1997 y 2024 sobre el impacto de diversas infecciones virales en la salud cardiovascular. Los resultados muestran que los efectos inflamatorios que genera el cuerpo al combatir un virus pueden desestabilizar las arterias y provocar eventos graves incluso semanas después de haberse recuperado.

RIESGOS CARDIOVASCULARES TRAS LA GRIPE Y LA COVID-19

Los investigadores descubrieron que las personas que sufren gripe tienen:• Cuatro veces más probabilidades de sufrir un ataque cardiaco.• Cinco veces más probabilidades de padecer un accidente cerebrovascular en el mes posterior a la infección.

En el caso del COVID-19, los resultados son igualmente preocupantes. Los pacientes tienen tres veces más probabilidades de sufrir un ataque cardiaco o un ACV durante las primeras 14 semanas posteriores a la infección, y el riesgo puede mantenerse elevado hasta por un año.

Estas conclusiones evidencian que la inflamación sistémica causada por el virus puede dañar el sistema vascular, aumentar la coagulación sanguínea y favorecer la ruptura de placas en las arterias.

Dato curioso: Durante la pandemia, varios hospitales reportaron un incremento de casos de infartos en pacientes jóvenes que habían tenido COVID-19 leve, lo que llevó a investigar el vínculo entre las infecciones virales y los problemas cardiacos.

VIRUS CRÓNICOS TAMBIÉN AUMENTAN EL RIESGO CARDÍACO

El estudio también encontró una relación significativa entre infecciones virales crónicas y enfermedades cardiovasculares. Aunque sus efectos son menos inmediatos que los de la gripe o el COVID-19, siguen siendo clínicamente relevantes debido a su persistencia en el tiempo.

Según la revisión, los pacientes con:• VIH presentan un 60% más de riesgo de ataque cardiaco y un 45% más de riesgo de accidente cerebrovascular.• Hepatitis C muestran un 27% más de riesgo de ataque cardiaco y un 23% más de ACV.• Herpes zóster tienen un 12% más de riesgo de infarto y un 18% más de accidente cerebrovascular.

Estos hallazgos demuestran que la inflamación viral prolongada y la debilidad del sistema inmune pueden afectar directamente al corazón y los vasos sanguíneos.

Dato curioso: El herpes zóster, conocido también como culebrilla, afecta aproximadamente a una de cada tres personas en su vida, lo que se traduce en un número considerable de casos de enfermedades cardíacas asociadas.

LA VACUNACIÓN COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CARDÍACA

Los investigadores subrayan la importancia de las vacunas como herramienta preventiva no solo para evitar contagios, sino también para reducir los riesgos cardiovasculares derivados de las infecciones virales.

Una revisión de 2022 citada en el estudio encontró que las personas vacunadas contra la gripe tenían un 34% menos de riesgo de sufrir un evento cardiovascular grave. Del mismo modo, la vacunación contra la COVID-19 y el herpes zóster podría contribuir a disminuir la incidencia de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares.

Kosuke Kawai enfatizó que estas medidas son especialmente importantes en adultos con enfermedades cardíacas previas, hipertensión, diabetes o colesterol elevado, ya que su sistema circulatorio es más vulnerable ante los efectos de la inflamación viral.

CÓMO REDUCIR EL RIESGO CARDÍACO TRAS UNA INFECCIÓN

Los expertos recomiendan adoptar medidas preventivas para proteger el corazón durante y después de una infección respiratoria:• Mantener una hidratación adecuada y evitar el consumo excesivo de alcohol o tabaco.• Controlar la presión arterial y el colesterol mediante chequeos médicos regulares.• Evitar esfuerzos físicos intensos en los días posteriores a la recuperación.• Consultar a un médico ante síntomas como dolor en el pecho, mareos, debilidad o dificultad para respirar.

Además, las campañas de vacunación estacional se consideran una de las estrategias más efectivas para disminuir la mortalidad por enfermedades respiratorias y sus complicaciones cardiovasculares.

El estudio publicado por la American Heart Association deja claro que la gripe y el COVID-19 no solo afectan los pulmones, sino también el corazón y el cerebro. La evidencia científica demuestra que el riesgo de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular se multiplica tras una infección, especialmente en personas con factores de riesgo.

Ante ello, la prevención y la vacunación se consolidan como herramientas clave para proteger la salud cardiovascular. Cuidar el corazón empieza también por evitar los virus que pueden alterarlo silenciosamente.