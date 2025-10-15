¿Qué vacunas incluye la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026 y a quiénes protegen?

    ¿Qué vacunas incluye la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026 y a quiénes protegen?
    México inicia la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026 para proteger contra influenza, COVID-19 y neumococo, con más de 50 millones de dosis dirigidas a grupos de riesgo FOTO: VANGUARDIA

Dio inicio la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026, priorizando niños, adultos mayores y personas con comorbilidades para reducir contagios

La Secretaría de Salud puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, con el objetivo de reducir contagios y complicaciones por influenza estacional, COVID-19 y neumococo.

El plan prevé aplicar más de 50.5 millones de dosis entre octubre de 2025 y abril de 2026, priorizando a niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal médico y personas con comorbilidades.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que se destinarán 35.4 millones de dosis contra influenza, 10.9 millones contra COVID-19 y 4.2 millones contra neumococo. La estrategia, coordinada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), involucra a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR e IMSS-Bienestar.

¿QUÉ VACUNAS SE APLICARÁN DURANTE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN?

Una de las principales vacunas será contra la influenza tetravalente inactivada, recomendada por la OMS para el hemisferio norte 2025–2026, protegerá contra las cepas más recientes de los virus tipo A y B.

Se aplicará una dosis de 0.5 mL a los grupos de riesgo. Según el CENSIA, esta inmunización puede reducir hasta 70 % las hospitalizaciones por cuadros graves.

En cuanto a COVID-19, se aplicarán las vacunas Spikevax LP.8.1 (Moderna) y Comirnaty LP.8.1 (Pfizer/BioNTech), ambas monovalentes y adaptadas a la variante LP.8.1, predominante en América y Europa. Estas dosis, basadas en tecnología de ARN mensajero, se aplicarán al menos seis meses después del último refuerzo.

Por su parte, la nueva vacuna antineumocócica 20-valente sustituirá gradualmente a la 13-valente e incluirá siete serotipos adicionales, ampliando la protección frente al Streptococcus pneumoniae.

SE REALIZARÁ UNA VACUNACIÓN SIMULTÁNEA CON MONITOREO DIGITAL

El Lineamiento Técnico 2025–2026 permite aplicar las tres vacunas de forma simultánea, con una separación mínima entre sitios de aplicación. Se desplegarán brigadas móviles y jornadas comunitarias en todo el país para garantizar cobertura total.

El avance se registrará en la plataforma SISCENSIA, que permitirá monitorear en tiempo real el número de dosis aplicadas y los reportes de eventos atribuibles a la vacunación.

Con esta estrategia, México busca alcanzar una cobertura mínima del 95 %, fortalecer la inmunidad colectiva y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal 2025–2026.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

