¿Qué vacunas incluye la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026 y a quiénes protegen?

La Secretaría de Salud puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, con el objetivo de reducir contagios y complicaciones por influenza estacional, COVID-19 y neumococo.

El plan prevé aplicar más de 50.5 millones de dosis entre octubre de 2025 y abril de 2026, priorizando a niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal médico y personas con comorbilidades.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que se destinarán 35.4 millones de dosis contra influenza, 10.9 millones contra COVID-19 y 4.2 millones contra neumococo. La estrategia, coordinada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), involucra a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR e IMSS-Bienestar.

¿QUÉ VACUNAS SE APLICARÁN DURANTE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN?

Una de las principales vacunas será contra la influenza tetravalente inactivada, recomendada por la OMS para el hemisferio norte 2025–2026, protegerá contra las cepas más recientes de los virus tipo A y B.

Se aplicará una dosis de 0.5 mL a los grupos de riesgo. Según el CENSIA, esta inmunización puede reducir hasta 70 % las hospitalizaciones por cuadros graves.

En cuanto a COVID-19, se aplicarán las vacunas Spikevax LP.8.1 (Moderna) y Comirnaty LP.8.1 (Pfizer/BioNTech), ambas monovalentes y adaptadas a la variante LP.8.1, predominante en América y Europa. Estas dosis, basadas en tecnología de ARN mensajero, se aplicarán al menos seis meses después del último refuerzo.

Por su parte, la nueva vacuna antineumocócica 20-valente sustituirá gradualmente a la 13-valente e incluirá siete serotipos adicionales, ampliando la protección frente al Streptococcus pneumoniae.