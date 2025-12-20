CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria

Información
/ 20 diciembre 2025
    CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria
    CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria FOTO: VANGUARDIA

La CURP biométrica será necesaria para servicios de salud, pero también para programas sociales, pensiones e inversiones

El 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello, una de las principales dudas entre la población mexicana gira en torno a la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica y su impacto en los trámites cotidianos.

Este documento, impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), busca fortalecer la identificación oficial mediante el uso de datos biométricos y reducir riesgos de suplantación de identidad.

TE PUEDE INTERESAR: Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026

La emisión de la CURP biométrica comenzó en octubre de 2025 en módulos del Registro Civil, oficinas del RENAPO y unidades móviles habilitadas en distintas entidades.

El trámite es presencial, gratuito y se realiza una sola vez. Para obtenerla es necesario presentar:

*) Acta de nacimiento certificada.

*) CURP tradicional verificada.

*) Identificación oficial vigente.

*) Comprobante de domicilio reciente.

*) Un correo electrónico activo.

*) En el caso de menores de edad, es indispensable la presencia de madre, padre o tutor legal.

¿QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA Y EN QUÉ CONSISTE?

La CURP biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población. Conserva los 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada ciudadano, pero incorpora elementos de verificación física que refuerzan su validez.

Entre estos se incluyen fotografía digital del titular, huellas dactilares de ambas manos y escaneo del iris.

De acuerdo con autoridades federales, esta información permitirá agilizar trámites en entornos digitales y elevar los estándares de seguridad en procesos administrativos.

La base de datos biométrica será resguardada por la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, mientras que la gestión digital estará vinculada a la plataforma Llave MX, diseñada para centralizar trámites gubernamentales en línea.

¿TRÁMITES DONDE SERÁ OBLIGATORIA A PARTIR DE 2026?

Aunque durante los primeros meses la CURP biométrica será voluntaria, las autoridades confirmaron que a partir de febrero de 2026 sustituirá de manera definitiva a la CURP tradicional. Desde ese momento, instituciones públicas y privadas deberán aceptarla como identificación válida cuando el ciudadano la presente.

Entre los trámites en los que será obligatoria se encuentran el acceso a servicios de salud (hospitales, clínicas e historial médico), el registro y cobro de programas sociales, pensiones y becas, así como la apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos e inversiones. También será requerida en procesos educativos como inscripciones escolares, además de trámites gubernamentales federales, estatales y municipales.

La CURP biométrica será clave para la validación de identidad en plataformas digitales y para la expedición de documentos oficiales como pasaportes, licencias y actas. Asimismo, tendrá un papel relevante en procedimientos migratorios relacionados con residencia y naturalización.

En el caso de menores de edad, el trámite podrá solicitarse desde etapas tempranas, siempre que los padres o tutores ya cuenten con su CURP biométrica.

TE PUEDE INTERESAR: Implementación de la CURP biométrica podría excluir a sectores vulnerables

Con esta transición, el gobierno federal busca consolidar un sistema de identidad más seguro y eficiente, alineado con las exigencias tecnológicas actuales.

Temas


Datos Personales
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


Renapo

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Enviaron a 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa.

Llegan Fuerzas Especiales a Sinaloa por guerra interna del Cártel de Sinaloa
Todavía está pendiente licitar el tramo que va del municipio de Santa Catarina a San Nicolás de los Garza.

Gana ICA contrato para hacer tramo en Monterrey del tren Saltillo-Nuevo Laredo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por las omisiones en la protección a su madre, Norma Esther Andrade, defensora de derechos humanos

CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones
Acciones buscan contribuir a la pacificación de las regiones más afectadas por la violencia en Michoacán.

Plan Michoacán la Paz y la Justicia impulsa Sembrando Vida tras asesinato de alcalde
Vista de la fachada de la sede de Johnson &amp; Johnson, en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero de 2024.

Johnson & Johnson deberá pagar 65.5 millones de dólares a mujer con cáncer que usó talco

Hasta el momento no hay más detalles de la operación ni se ha confirmado por autoridades.

Incauta EU otro buque petrolero cerca de Venezuela: medios
Esta fotografía redactada y sin fecha, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra a Donald Trump de pie con un grupo de mujeres.

‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres
En una fotografía divulgada se observa a Epstein acompañado del expresidente Bill Clinton y el artista Mick Jagger.

Revelan más archivos del caso Jeffrey Epstein; hay material del gran jurado