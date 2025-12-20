CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria

El 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello, una de las principales dudas entre la población mexicana gira en torno a la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica y su impacto en los trámites cotidianos.

Este documento, impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), busca fortalecer la identificación oficial mediante el uso de datos biométricos y reducir riesgos de suplantación de identidad.

La emisión de la CURP biométrica comenzó en octubre de 2025 en módulos del Registro Civil, oficinas del RENAPO y unidades móviles habilitadas en distintas entidades.

El trámite es presencial, gratuito y se realiza una sola vez. Para obtenerla es necesario presentar:

*) Acta de nacimiento certificada.

*) CURP tradicional verificada.

*) Identificación oficial vigente.

*) Comprobante de domicilio reciente.

*) Un correo electrónico activo.

*) En el caso de menores de edad, es indispensable la presencia de madre, padre o tutor legal.

¿QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA Y EN QUÉ CONSISTE?

La CURP biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población. Conserva los 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada ciudadano, pero incorpora elementos de verificación física que refuerzan su validez.

Entre estos se incluyen fotografía digital del titular, huellas dactilares de ambas manos y escaneo del iris.

De acuerdo con autoridades federales, esta información permitirá agilizar trámites en entornos digitales y elevar los estándares de seguridad en procesos administrativos.

La base de datos biométrica será resguardada por la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, mientras que la gestión digital estará vinculada a la plataforma Llave MX, diseñada para centralizar trámites gubernamentales en línea.

¿TRÁMITES DONDE SERÁ OBLIGATORIA A PARTIR DE 2026?

Aunque durante los primeros meses la CURP biométrica será voluntaria, las autoridades confirmaron que a partir de febrero de 2026 sustituirá de manera definitiva a la CURP tradicional. Desde ese momento, instituciones públicas y privadas deberán aceptarla como identificación válida cuando el ciudadano la presente.

Entre los trámites en los que será obligatoria se encuentran el acceso a servicios de salud (hospitales, clínicas e historial médico), el registro y cobro de programas sociales, pensiones y becas, así como la apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos e inversiones. También será requerida en procesos educativos como inscripciones escolares, además de trámites gubernamentales federales, estatales y municipales.

La CURP biométrica será clave para la validación de identidad en plataformas digitales y para la expedición de documentos oficiales como pasaportes, licencias y actas. Asimismo, tendrá un papel relevante en procedimientos migratorios relacionados con residencia y naturalización.

En el caso de menores de edad, el trámite podrá solicitarse desde etapas tempranas, siempre que los padres o tutores ya cuenten con su CURP biométrica.

Con esta transición, el gobierno federal busca consolidar un sistema de identidad más seguro y eficiente, alineado con las exigencias tecnológicas actuales.