CURP Biométrica obligatoria... requisitos, documentos, módulos y cómo tramitarla en 2025

/ 24 noviembre 2025
    CURP Biométrica obligatoria... requisitos, documentos, módulos y cómo tramitarla en 2025
    La nueva CURP Biométrica será indispensable en 2026. Revisa requisitos, documentos, módulos y pasos para tramitarla en 2025 sin contratiempos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La CURP Biométrica será obligatoria en 2026 para trámites clave en México. Conoce requisitos, documentos, módulos y cómo tramitarla en 2025 antes de su entrada en vigor

La CURP Biométrica se convertirá en un requisito indispensable a partir de 2026 para realizar diversos trámites esenciales en México. El Gobierno federal informó que esta actualización facilitará procesos como inscripción escolar, acceso a servicios médicos, trámites de identidad y programas sociales. El registro comenzó en octubre de 2025 y continuará de forma permanente para que los usuarios puedan completar su transición con tiempo suficiente.

Esta nueva versión sustituirá la CURP tradicional utilizada por más de dos décadas. Incorpora datos como huellas dactilares, fotografía del rostro, reconocimiento de iris y firma digital, lo que permitirá fortalecer la seguridad y autenticidad de la identidad de cada persona. Además, esta actualización evitará duplicidades y mejorará la precisión en los padrones oficiales del país.

El trámite forma parte del proceso de modernización del RENAPO, que también incluye la corrección de errores comunes en la CURP tradicional, como nombres mal escritos, duplicidades o fechas erróneas, con el fin de garantizar una base de datos más confiable y actualizada para toda la población.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA EL TRÁMITE

El trámite es presencial, gratuito y se realiza una sola vez. Para completarlo, las autoridades solicitan:

• Acta de nacimiento certificada

• Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o escolar en caso de menores)CURP tradicional validada

• Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses

• Correo electrónico personal

• Acompañamiento de madre, padre o tutor para menores

El trámite de la CURP Biométrica es completamente gratuito, presencial y se realiza una sola vez.

En el caso de menores, será obligatorio acudir con madre, padre o tutor, además de presentar su identificación escolar. Una vez validada la información, el personal del módulo tomará huellas dactilares, fotografía del rostro, iris y firma digital. Este proceso suele tomar entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la afluencia de cada módulo y la verificación de datos.

Es importante destacar que cualquier inconsistencia en la CURP tradicional deberá corregirse previamente en el Registro Civil. Si existen errores en el acta de nacimiento, estos deberán solucionarse antes de iniciar el trámite biométrico, lo que podría prolongar el tiempo total del proceso.

DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA POR ESTADO

En la Ciudad de México, el módulo oficial está en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con servicio de 08:30 a 14:30 horas.

En el Estado de México, los módulos piloto se encuentran en Toluca, Villa Guerrero, Texcoco y Tlalnepantla, todos ubicados en zonas céntricas y de fácil acceso.

Veracruz también cuenta con oficinas en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima.

Aguascalientes: Avenida Héroe de Nacozari, esquina Avenida Adolfo López Mateos. Teléfono: (449) 918-1812 y 916-3359.

Baja California: Edificio Poder Ejecutivo 1er Piso, Centro Cívico Comercial Mexicali. Teléfono: (686) 558-1000 X 1750 y 1868.

Baja California Sur: Avenida 5 de Mayo número 1475, entre México y Melitón Albañez La Paz. Teléfono: (612) 125-2690 Fax (612) 1252690.

Campeche: Edificio Campeche, local 10 Altos Interior 34, Centro Campeche. Teléfono: (981) 816-3448 y 816-5593.

Chiapas: Calle Central Esquina 2ª Sur, colonia Centro Tuxtla Gutiérrez. Teléfono: (961) 613-4270 y 602-5356.

Chihuahua: Calle Libertad y Trece, colonia Centro. Teléfono: (614) 429-3300 X 4801 y 4809.

Coahuila: Los módulos de atención se encuentran en oficinas del Registro Civil y de la RENAPO. En Saltillo, la Oficialía 29 es una opción.

Colima: Venustiano Carranza número 60, colonia Centro Colima. Teléfono: (312) 312-0995.Durango: Zaragoza número 526 Sur, Zona Centro

Durango. Teléfono: (618) 829-7828 y 829-7773 y 8182142.

Guanajuato: Jardín del Cantador número 29, Zona Centro Guanajuato. Teléfono: (473) 732-9647, 732-3421 y 7329078.

Guerrero: Calle 16 de Septiembre esquina Zaragoza, Edificio Juan Álvarez, colonia Centro Chilpancingo. Teléfono: (474) 471-0302 y 472-4455.

Hidalgo: Avenida Madero número 100, 3er Piso, colonia Centro Pachuca de Soto. Teléfono: (771) 717-6162 y 717-6000.

Jalisco: Avenida Alcalde 1855, Edificio de Archivos, Sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco. Teléfono: (33) 3819-2456, 3819-2457 y 3819-2458.

Michoacán: Avenida Tata Vasco 80, colonia Vasco de Quiroga Morelia. Teléfono: (443) 317-2352, 317-2353 y 3172355.

Morelos: Monte Albán número 6, colonia Las Palmas Cuernavaca. Teléfono: (333) 318-5598, 318-3325 y 3126323.

Nayarit: Calle México y Abasolo, Planta Baja, Centro Tepic. Teléfono: (311) 216-8981 y 212-1225.

Nuevo León: Washington número 539 Ote, Edificio Elizondo, Planta Baja, Centro Monterrey. Teléfono: (818) 344-7660, 343-1780 y 3447661.

Oaxaca: García Vigil número 602, colonia Centro Oaxaca. Teléfono: (951) 517-3911.

Puebla: Avenida 11 Oriente 2003, colonia Azcarate Puebla. Teléfono: (222) 235-0882, 235- 1150 y 2350896.

Querétaro: Avenida Juárez número 50, colonia Centro Histórico Querétaro. Teléfono: (442) 251-8600 y 251-8601.

Quintana Roo: Plutarco Elías Calles número 278, equina Morelos, Centro Chetumal. Teléfono: (983) 832-8521 y 832-1723.

San Luis Potosí: Eje Vial número 100, Planta Baja, colonia Centro. Teléfono: (444) 812-9356, 812-1249 y 8120991.

Sinaloa: Teófilo Noris esquina Miguel Hidalgo, colonia Centro Culiacán. Teléfono: (667) 715-6696 Fax (667) 7134583.

Sonora: Archivo Estatal del Registro Civil - Centro de Gobierno Edificio Sonora Sur, Planta Baja, Bulevar Paseo Río Sonora y Comonfort Hermosillo. Teléfono: (662) 213-3820 y 217-1712 Fax (662) 217-0608.

Tabasco: Secretaría de Gobierno. José N Rovirosa sin número, 1er Piso, esquina Nicolás Bravo, Centro Villahermosa. Teléfono: (993) 312-0163, 312-6418 y 3120549.

Tamaulipas: Edificio Gubernamental “Tiempo Nuevo”, Bulevar Emilio Portes Gil número 1260, Ciudad Victoria. Teléfono: (834) 318-1038, 318-1039 y 3181078 Fax (834) 318-1917.

Yucatán: Calle 65 número 520, colonia Centro Mérida. Teléfono: (999) 924-0482 Ext 16 y 928-0200 Fax (999) 924-0007 Lada sin costo 1-800-849-9534.Zacatecas: Bulevar Adolfo López Mateos número 108, 1er Piso, colonia Centro Zacatecas.

TRÁMITES QUE EXIGIRÁN LA NUEVA IDENTIFICACIÓN

A partir de 2026, la CURP tradicional dejará de ser válida para trámites esenciales. La versión biométrica será obligatoria para inscripciones escolares en todos los niveles, acceso a servicios médicos públicos, solicitud y cobro de becas o apoyos económicos y trámites como pasaporte, licencias o actas oficiales. Quienes no cuenten con esta actualización verán rechazadas sus solicitudes.

Aunque no habrá multas por no obtenerla, el Gobierno federal advirtió que los trámites no podrán completarse sin la CURP Biométrica. Asimismo, se prevé una alta demanda en módulos durante 2025 y 2026, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar filas extensas y retrasos.

El objetivo principal es fortalecer la seguridad de identidad y asegurar que cada ciudadano cuente con un documento moderno, confiable y compatible con las nuevas plataformas digitales gubernamentales.

DATOS CURIOSOS

• El trámite solo se realiza una vez en la vida, a menos que se detecten inconsistencias.

• La CURP Biométrica integra cuatro tipos de datos: rostro, huellas, iris y firma digital.

• México será uno de los primeros países de Latinoamérica en implementar una identificación poblacional con elementos biométricos obligatorios.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

