Dairy Queen ofrece solo por HOY conos GRATIS: Conoce cómo aplicar la promoción

A través de sus redes sociales, la empresa Dairy Queen recordó a todos sus usuarios que este 19 de marzo se celebra el Día del Cono Gratis: “Comparte la alegría y haz tu cono aún más viral y delicioso”, dice la publicación en su página de Facebook. Sin embargo, como en toda promoción, hay que tomar en cuenta que existen diversas restricciones... Por ello, VANGUARDIA sugiere prestar atención en cómo aplicar la oferta.

DAIRY QUEEN CELEBRA EL DÍA DEL CONO GRATIS... ASÍ PUEDES PEDIRLO Tal y como lo especifica Dairy Queen en su publicación, la promoción aplica únicamente a los conos mini y sin cobertura. Aunque, si el cliente lo prefiere, puede agregar la cobertura de chocolate, seleccionar un cono más grande o combinar ambas opciones, por un costo extra.

EL CONO GRATIS ES SOLO HOY: CONOCE AQUÍ OTRAS RESTRICCIONES Siempre conviene revisar las letras pequeñas en este tipo de promociones, pues en esta sección es donde vienen mayores especificaciones para poder disfrutar de la oferta, en este caso: un cono gratis. Además de que esto aplica únicamente para este 19 de marzo, Dairy Queen dio a conocer otras restricciones como: 1. La promoción es válida en todos los Dairy Queen de México. 2. La promoción es válida únicamente en un cono por persona. 3. El cono es de una bola de helado de 99 gramos. 4. La promoción es válida solamente en sucursales. En caso de que vayas por tu cono gratis, asegúrate de cumplir con estas especificaciones para que la promoción se aplique correctamente.

HAZ VIRAL TU CONO GRATIS PARA GANAR EN LA DINÁMICA Aunado a esta increíble experiencia, Dairy Queen lanzó una dinámica en la que podrás participar para obtener un premio muy especial: un cono gratis al mes durante un año completo de conos gratis. Para conseguirlo, solo tienes que hacer lo siguiente: 1. Sube un reel a Instagram mostrando tu cono y tu experiencia. 2. Asegúrate de tener tu perfil público. 3. Etiqueta a @dqmexico y usa los tags #dairyqueen #diadelconogratis #elconomasviral. Es importante considerar que los cinco reels con más likes y comentarios, serán los ganadores de la dinámica especial. Los ganadores se anunciarán el día 23 de marzo en las Stories (Historias) de la página de Dairy Queen en Instagram.

SUCURSALES DE DAIRY QUEEN EN SALTILLO, COAHUILA 1. Dairy Queen Carranza: Bulevar Venustiano Carranza 3222, Jardín, 25240. Horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 2. Dairy Queen UANE: Bulevar José Musa de León 1115, Los Pinos 1er Sector, 25198. Horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 3. Dairy Queen Galerías Saltillo: Plaza Galerías Saltillo Bulevar Nazario F. Ortiz Garza #2346 Local 416 Colonia Tanque de Peña, 25280. Horario de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 4. Dairy Queen Patio Saltillo: Bulevar Jesús Valdez Sánchez #365, Ex-Hacienda de los Cerritos, Sin Nombre de Colonia 29, 25010. Horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 5. Dairy Queen Villalta Bulevar Venustiano Carranza 6075, Colonia Rancho de Peña, 25210. Horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. 6. Dairy Queen Lourdes Periférico Luis Echeverría Álvarez 1205, Colonia Lourdes, 25090. Horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. – ¿Te animas a participar? Cuéntanos.

Publicidad