En abril se debe realizar la Declaración Anual ante el SAT, pero... ¿a quién le toca?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Declaración Anual 2025 para quien obtuvo ingresos durante el ejercicio anterior podrá ser presentada a partir del 1 y hasta el 30 de abril de 2026, a través del Portal del organismo fiscal, disponible las 24 horas del día. Este trámite fiscal, considerado uno de los más importantes para los contribuyentes en México, permite reportar los ingresos obtenidos durante el año anterior y el pago de impuestos correspondiente, con el fin de determinar si existe un saldo a pagar o, en su caso, un saldo a favor derivado de las deducciones personales. Las Donatarias Autorizadas cuentan con un calendario distinto, ya que su fecha límite para cumplir con esta obligación fue el 15 de febrero del presente año.

¿QUIÉN DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT EN ABRIL? El trámite debe realizarse a través del Portal oficial del SAT. Es importante mencionar que la página estará disponible las 24 horas durante todo el mes de abril. Están obligadas a presentar la declaración anual las personas que hayan obtenido ingresos por: 1. Sueldos y salarios: * Cuando el total anual supere los 400 mil pesos.

* Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025.

* Si percibieron ingresos adicionales distintos al salario.

* Si laboraron para dos o más empleadores de manera simultánea.

* Si los ingresos provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener ISR.

* Si recibieron ingresos por indemnización.

* Si obtuvieron ingresos por jubilación o pensión que excedan lo estipulado en el artículo 93 fracciones IV y V de la Ley del ISR. 2. Otros ingresos: * Servicios profesionales.

* Actividades empresariales (incluyendo plataformas tecnológicas, región fronteriza y RIF con coeficiente de utilidad).

*Arrendamiento de bienes inmuebles.

* Enajenación o adquisición de bienes.

* Intereses o dividendos.

¿POR QUÉ HACER LA DECLARACIÓN ANUAL? En el caso de contribuyentes bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), algunos pueden quedar exentos de presentar la declaración anual; sin embargo, quienes se encuentren en los supuestos de las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar por hacerlo. Especialistas de la firma global Deloitte señalan que cumplir con la declaración en tiempo y forma evita requerimientos por parte de la autoridad fiscal, así como la imposición de multas que podrían afectar la estabilidad financiera de los contribuyentes. Además de ser una obligación legal, la Declaración Anual también puede representar una oportunidad para recuperar recursos. De acuerdo con un análisis de la red internacional PKF Global, la adecuada integración de deducciones personales —como gastos médicos, hospitalarios o intereses de créditos hipotecarios— permite que trabajadores y profesionistas accedan a la devolución de impuestos. La obligación de presentar la declaración para personas físicas no se limita a quienes tienen negocios propios. Según la normativa vigente del SAT, también deben realizar este trámite quienes hayan trabajado para dos o más patrones al mismo tiempo, quienes obtuvieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, o quienes registraron ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, incluso si provienen de un solo empleador.

ACTUALIZACIONES EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN ANUAL El SAT incorporó diversas actualizaciones para facilitar el llenado del formulario: * Se debe completar cada sección antes de avanzar a la siguiente.

* Se muestra el desglose de ingresos exentos conforme a los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina.

* Se incluye información precargada de retenedores para ciertos regímenes, disponible también en el Visor de retenciones.

* Se agregan campos específicos para declarar intereses provenientes de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS).

* Se integran herramientas para aplicar estímulos fiscales del Plan México.

* Se muestran mensajes informativos en caso de modificar datos precargados.

* En “Deducciones personales”, los CFDI con inconsistencias aparecerán en el apartado “Sin clasificación”, con opción de corregirlos manualmente. Además, quienes tengan impuesto a cargo podrán pagarlo hasta en seis parcialidades, siempre que presenten la declaración y cubran la primera en abril de 2026.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL Para realizar el trámite se requiere: * Contraseña o e.firma vigente.

* En caso de obtener un saldo a favor igual o mayor a 10 mil un pesos, será obligatorio enviarla utilizando la e.firma.

DEDUCCIONES CLAVES PARA TENER SALDO A FAVOR Muchos contribuyentes desconocen que pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado de su declaración. Por ello, entender cuáles son las deducciones clave y cómo aplicarlas correctamente es fundamental para maximizar beneficios. A continuación, te explicamos las tres deducciones más importantes del ejercicio fiscal 2025 que pueden ayudarte a recuperar dinero en tu Declaración Anual. 1. Gastos médicos: una de las deducciones más importantes Los gastos médicos y de salud encabezan la lista de deducciones personales más relevantes. Aquí se incluyen honorarios de médicos, dentistas, psicólogos y nutricionistas, así como estudios clínicos, hospitalización y tratamientos especializados. Para que estos gastos sean válidos ante el SAT, deben cumplir con ciertos requisitos: estar facturados a tu nombre y haber sido pagados mediante medios electrónicos como tarjeta, transferencia o cheque. Los pagos en efectivo no son deducibles. Incluir correctamente estos gastos puede aumentar significativamente tu saldo a favor, especialmente si durante el año enfrentaste gastos médicos elevados. 2. Intereses hipotecarios: ahorro para quienes tienen vivienda Otra deducción clave son los intereses reales de créditos hipotecarios. Si cuentas con un crédito para la compra de vivienda, puedes deducir la parte de los intereses que exceda la inflación. Este beneficio es especialmente relevante para quienes adquirieron una casa o departamento, ya que puede representar un ahorro considerable en impuestos. Además, contribuye a incrementar la posibilidad de obtener una devolución de saldo a favor en la Declaración Anual 2026. 3. Colegiaturas: deducción que muchos no aprovechan Las colegiaturas y gastos educativos también forman parte de las deducciones personales. Este beneficio aplica para niveles desde preescolar hasta bachillerato, siempre que las instituciones cuenten con validez oficial. Es importante considerar que existen límites de deducción según el nivel educativo. Aun así, incluir estos gastos puede ayudarte a reducir el impuesto a pagar y, en muchos casos, generar saldo a favor.

OTROS GASTOS DEDUCIBLES Además de estas tres deducciones principales, el SAT contempla otros gastos personales que pueden ser incluidos, como gastos funerarios, donativos, primas de seguros de gastos médicos mayores, transporte escolar y aportaciones voluntarias para el retiro. Identificar estos conceptos puede ampliar tus oportunidades de obtener un mejor resultado en tu declaración. Para aprovechar al máximo las deducciones en la Declaración Anual 2026, es importante seguir algunas buenas prácticas. Verifica que todas tus facturas estén correctamente emitidas y a tu nombre, utiliza siempre métodos de pago electrónicos y revisa la información precargada en el portal del SAT antes de enviar tu declaración. También es recomendable presentar tu declaración dentro del plazo establecido y, si es posible, contar con la asesoría de un contador para detectar oportunidades adicionales de deducción.

¿DUDAS O PREGUNTAS? MEDIOS OFICIALES DE CONTACTO PARA ORIENTACIÓN El SAT pone a disposición distintos medios de apoyo: * MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 2, subopción 0

* Atención personalizada de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

* Asistencia telefónica automatizada disponible 24/7.

* Chat en línea en chat.sat.gob.mx

* Oficina Virtual con cita previa en citas.sat.gob.mx.

* Casos de aclaración a través del Portal del SAT Asimismo, el portal contará con un calendario que permitirá identificar los días con mayor tráfico en el sistema, con el objetivo de ayudar a planificar mejor la presentación de la declaración. La autoridad fiscal reiteró que continúa trabajando en el fortalecimiento de sus plataformas digitales para facilitar el cumplimiento voluntario de esta obligación, contribuyendo así al desarrollo económico del país. La Declaración Anual no tiene por qué ser solo un trámite. Bien utilizada, puede convertirse en una herramienta para recuperar dinero y mejorar tu salud financiera.

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