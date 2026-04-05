SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos

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/ 5 abril 2026
    SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
    El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no. Foto: Rebeca Gallardo

Transferir dinero entre familiares en México no siempre implica pagar impuestos, pero sí requiere conocer las reglas del SAT.

Transferir dinero a un familiar es una práctica común en México, ya sea para apoyar económicamente, hacer un préstamo o realizar una donación. Sin embargo, una de las principales dudas es si existe un límite para hacerlo sin declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La respuesta no es tan simple: no hay una cifra única, pero sí reglas claras que debes conocer.

¿Existe un límite para transferencias familiares en México?

En 2026, las transferencias bancarias están sujetas a monitoreo por parte de instituciones financieras y del SAT. Esto no significa que esté prohibido enviar grandes cantidades, pero sí que ciertos movimientos pueden ser reportados automáticamente.

Por ejemplo:

- Los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales son informados al SAT por los bancos.

- Si recibes ingresos por donativos, préstamos o premios que superen los 600 mil pesos anuales, es obligatorio reportarlos en tu declaración anual.

Esto aplica independientemente de que el dinero provenga de un familiar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/en-abril-se-debe-realizar-la-declaracion-anual-ante-el-sat-pero-a-quien-le-toca-AI19775599

Donaciones entre familiares: cuándo están exentas de impuestos

Uno de los puntos clave es el tipo de parentesco. En México, las donaciones entre familiares en línea directa tienen beneficios fiscales importantes.

- Línea directa (exentas de ISR)

- Padres e hijos

- Cónyuges

En estos casos, no se paga Impuesto Sobre la Renta (ISR) sin importar el monto transferido. Es decir, puedes recibir grandes cantidades sin generar impuestos, siempre que puedas demostrar el origen del dinero.

- Línea colateral (con límites)

- Hermanos

- Tíos

- Primos

Aquí la situación cambia. Las transferencias están exentas solo hasta un límite aproximado de 120 mil pesos anuales (equivalente a tres UMAs). Si se supera esa cantidad, el excedente puede generar impuestos.

$!Transferir dinero a un familiar es una práctica común en México.
Transferir dinero a un familiar es una práctica común en México. Foto: Freepik.

Donación o préstamo: una diferencia clave ante el SAT

No todas las transferencias tienen el mismo tratamiento fiscal. Es fundamental distinguir entre donación y préstamo.

Donaciones

- No requieren devolución

- Pueden estar exentas dependiendo del parentesco

Es recomendable documentarlas si el monto es alto

Préstamos

- Deben devolverse

- Es necesario contar con un contrato por escrito

- Ayudan a evitar que el SAT los considere ingresos no declarados

No documentar un préstamo puede derivar en problemas fiscales, incluso entre familiares.

Transferencias frecuentes también pueden ser revisadas

No solo los montos altos llaman la atención. Las transferencias constantes, aunque sean pequeñas, pueden generar alertas si no tienen una justificación clara.

Para evitar riesgos:

- Especifica el concepto en cada transferencia

- Conserva comprobantes bancarios

- Mantén registros de acuerdos familiares

Esto facilita demostrar que el dinero tiene un origen lícito.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-terminal-del-sat-lo-que-no-se-observa-tras-cada-aprobacion-de-tarjeta-AK19757799

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Para manejar transferencias familiares sin complicaciones fiscales, considera lo siguiente:

1. Declara ingresos si superan los 600 mil pesos anuales

2. Documenta donaciones y préstamos, especialmente si son elevados

3. Evita manejar grandes cantidades en efectivo

4. Mantén claridad en el origen y destino del dinero

En México, sí es posible transferir dinero a familiares sin pagar impuestos, especialmente en línea directa. Sin embargo, el cumplimiento de las reglas fiscales es clave para evitar sanciones.

Entender cómo funciona el SAT en estos casos no solo te protege legalmente, sino que también te permite gestionar tu dinero de forma más segura y transparente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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