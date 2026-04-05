SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos

Transferir dinero a un familiar es una práctica común en México, ya sea para apoyar económicamente, hacer un préstamo o realizar una donación. Sin embargo, una de las principales dudas es si existe un límite para hacerlo sin declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La respuesta no es tan simple: no hay una cifra única, pero sí reglas claras que debes conocer.

¿Existe un límite para transferencias familiares en México?

En 2026, las transferencias bancarias están sujetas a monitoreo por parte de instituciones financieras y del SAT. Esto no significa que esté prohibido enviar grandes cantidades, pero sí que ciertos movimientos pueden ser reportados automáticamente.

Por ejemplo:

- Los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales son informados al SAT por los bancos.

- Si recibes ingresos por donativos, préstamos o premios que superen los 600 mil pesos anuales, es obligatorio reportarlos en tu declaración anual.

Esto aplica independientemente de que el dinero provenga de un familiar.