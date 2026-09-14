¿Te cobraron de más en Ticketmaster? Profeco informa qué cargos al comprar boletos sí son legales

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), afirmó que los cargos por servicio aplicados por empresas de venta de boletos son legales siempre que sean informados al consumidor antes de realizar el pago, luego que se reportara la aparición de cobros adicionales durante la conferencia matutina. Durante la mañanera del lunes, el procurador fue cuestionado sobre cobros adicionales aplicados por Ticketmaster y casos en los que algunos conceptos aparecen después de que el consumidor realiza la compra, se expuso que los cargos adicionales de Ticketmaster pueden alcanzar entre 50 y 60 pesos por cada boleto.

A lo que Escalante explicó que si un boleto es anunciado en, por ejemplo, mil pesos y después de concretar la operación aparece un cargo de 50 pesos que no había sido informado previamente, el cobro incumple las disposiciones en materia de protección al consumidor. “Estos cargos son legales siempre y cuando se informe a las personas consumidoras cómo está integrado el precio (...) Todos los cargos que vayan a integrar el precio final de un boleto tienen que estar avisados al consumidor previo a hacer el pago”, sostuvo.

Sostuvo que el problema surge una boletera anuncia inicialmente una cantidad y, posteriormente, añade una comisión que el comprador no conocía. “Si el cargo no se informa antes de realizar el pago, está mal. Sería cuestión de que nosotros lo revisáramos”, señaló Escalante en su intervención. Profeco indicó que realiza monitoreos a las empresas boleteras y les ha enviado comunicaciones para recordarles que los conceptos que integran el precio final deben conocerse antes de aceptar la compra.

¿QUÉ DEBE INCLUIR LOS PRECIOS? Las disposiciones señalan que el precio anunciado debe incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros o cualquier otro costo, mientras que los servicios adicionales deben ser opcionales y contar con el consentimiento del comprador. El precio final de los boletos debe estar disponible antes de que el consumidor complete la operación, por lo que no pueden sorprender a los compradores con cantidades que aparezcan después de autorizar el pago. La información debe permitir identificar con claridad: - El precio base del boleto; - Los cargos por servicio; - Las comisiones adicionales aplicables; - El costo total que será cobrado; - Las condiciones incluidas en el contrato de compra. Al presentar esos lineamientos, el propio Escalante informó que, de acuerdo con las boleteras, el único pago extra identificado entonces era un cargo de 50 pesos por transacción, independientemente del número de boletos adquiridos, mientras que el resto de los cargos adicionales debían estar incorporados en el precio.

LINEAMIENTOS PARA LA VENTA DE BOLETOS Desde febrero pasado, Profeco estableció lineamientos para la venta de boletos de conciertos masivos que obligan a las empresas a informar el monto total a pagar por cada sección y establecen que este no puede incrementarse al momento de realizar la compra. La regulación fue emitida después de que Profeco inició un procedimiento por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor contra Ticketmaster por falta de claridad en la información proporcionada durante la venta de boletos para los conciertos del grupo BTS en México. En ese caso, la Procuraduría había solicitado que se informaran anticipadamente los precios exactos de las localidades y el costo total de los boletos, incluidos todos los cargos. (Con información de Reforma)

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