Despido laboral en México: qué hacer y cómo defender tus derechos con asesoría gratuita de la Profedet

Ante la terminación de una relación laboral, la legislación mexicana define procedimientos y derechos específicos tanto para la persona trabajadora como para la empleadora. En cualquier tipo de despido existen implicaciones legales y económicas que deben cumplirse conforme a la normativa vigente.

Cuando una persona empleadora decide rescindir el contrato, debe notificarlo por escrito y detallar la conducta que motivó la decisión, así como la fecha en que ocurrieron los hechos. Este aviso debe entregarse directamente a la persona trabajadora o presentarse ante el Tribunal Laboral correspondiente.

En este contexto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece orientación y asesoría gratuita para que las personas trabajadoras conozcan y hagan valer sus derechos.

