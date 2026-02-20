Despido laboral en México: qué hacer y cómo defender tus derechos con asesoría gratuita de la Profedet
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo orienta gratis sobre despidos, notificación legal y opciones ante rescisión justificada o injustificada
Ante la terminación de una relación laboral, la legislación mexicana define procedimientos y derechos específicos tanto para la persona trabajadora como para la empleadora. En cualquier tipo de despido existen implicaciones legales y económicas que deben cumplirse conforme a la normativa vigente.
Cuando una persona empleadora decide rescindir el contrato, debe notificarlo por escrito y detallar la conducta que motivó la decisión, así como la fecha en que ocurrieron los hechos. Este aviso debe entregarse directamente a la persona trabajadora o presentarse ante el Tribunal Laboral correspondiente.
En este contexto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece orientación y asesoría gratuita para que las personas trabajadoras conozcan y hagan valer sus derechos.
DIFERENCIA ENTRE DESPIDO JUSTIFICADO E INJUSTIFICADO
La legislación laboral reconoce dos tipos de despido:
Despido justificado: ocurre cuando la persona trabajadora incurre en conductas previstas por la ley que permiten rescindir la relación sin responsabilidad para el empleador.
Entre las causas contempladas se encuentran:
- Proporcionar información falsa sobre capacidades o conocimientos laborales.
- Realizar actos de violencia o amenazas contra personal o empleadores.
- Dañar bienes del centro de trabajo de forma intencional o por descuido grave.
- Faltar más de tres veces en 30 días sin justificación.
- Desobedecer órdenes laborales sin motivo válido.
- Presentarse bajo efectos de alcohol o narcóticos sin prescripción médica.
- Cometer actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual en el trabajo.
En estos casos, el empleador debe pagar el finiquito correspondiente, que incluye salarios pendientes y prestaciones proporcionales, así como prima de antigüedad si procede.
Despido injustificado: ocurre cuando la terminación laboral no se basa en ninguna de las causas previstas por la ley. En este supuesto, la persona trabajadora puede exigir:
-Reinstalación en su puesto de trabajo, o
- Pago de una indemnización conforme a la resolución de la autoridad laboral.
- Recomendaciones si consideras que tu despido fue injustificado
- Las autoridades laborales recomiendan actuar con cautela ante la terminación del empleo.
- No firmar cartas de renuncia si no se desea renunciar.
- No firmar hojas en blanco ni documentos sin leer.
- No aceptar presiones para abandonar el trabajo voluntariamente.
Si no existe acuerdo con la persona empleadora, se puede solicitar asesoría legal gratuita para iniciar el procedimiento correspondiente.
OTRAS FORMAS LEGALES DE TERMINAR UNA RELACIÓN LABORAL
No todas las terminaciones se consideran despido. La ley también contempla:
- Mutuo consentimiento entre empleador y trabajador.
- Muerte de la persona trabajadora.
- Conclusión de obra o vencimiento del contrato temporal.
- Incapacidad física o mental que impida continuar trabajando.
- Otras causas previstas en la legislación laboral vigente.
- Dónde recibir asesoría gratuita
Las personas trabajadoras pueden acudir a la oficina central de la Profedet en la Ciudad de México o consultar las sedes disponibles en el país. También pueden recibir atención telefónica mediante el Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales al marcar el 079, línea del Gobierno de México.
La institución reiteró que todos sus servicios son gratuitos y que nadie puede cobrar por asesoría u orientación. En caso de irregularidades, existen canales oficiales para presentar quejas.
La orientación oportuna permite a las personas trabajadoras conocer sus derechos y actuar conforme a la ley ante cualquier situación de terminación laboral.