Día del Abuelo 2026: frases emotivas para dedicar a los abuelos este 28 de agosto

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    Día del Abuelo 2026: frases emotivas para dedicar a los abuelos este 28 de agosto
    Este 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo en México. Estas frases pueden ayudarte a expresar cariño, gratitud y reconocimiento a tus abuelos. VANGUARDIA

Celebra el Día del Abuelo con frases tiernas, profundas y cortas para compartir en Facebook, Instagram o WhatsApp este 28 de agosto

Cada 28 de agosto, México conmemora el Día del Abuelo, una fecha dedicada a reconocer el papel de las personas mayores dentro de las familias y la sociedad. Estas frases pueden servir para expresar a través de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp cariño y gratitud a quienes han dejado una huella en la vida de sus nietos.

Para muchas personas, los abuelos representan una parte importante de la historia familiar, además de ser figuras vinculadas con recuerdos de la infancia, consejos, tradiciones y momentos compartidos.

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¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL ABUELO EN MÉXICO’?

La celebración comenzó a conmemorarse en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, como una forma de reconocer a las personas mayores y destacar su importancia dentro de la sociedad y las familias.

Desde entonces, el 28 de agosto quedó establecido en México como una fecha para reconocer a los abuelos y valorar su experiencia, sabiduría y legado.

Para quienes buscan acompañar una fotografía, publicación en redes sociales o simplemente dedicar unas palabras a sus abuelos, estas son algunas frases que pueden utilizar.

FRASES TIERNAS Y EMOTIVAS PARA DEDICARLES A LOS ABUELOS

- “Tenerlos como abuelos es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Gracias por tanto amor, por cada abrazo y por cada historia que guardo en el corazón.”

- “Abuelos, ustedes son ese pedacito de hogar que siempre llevo conmigo. Gracias por enseñarme que el amor también se hereda en abrazos, consejos y recuerdos.”

- “No hay palabras suficientes para agradecer todo el amor que me han dado. Ojalá la vida me permita regresarles, aunque sea un poquito, de todo lo que ustedes me han regalado.”

- “Sus manos cuentan historias, sus abrazos guardan recuerdos y su amor ha dejado una huella que llevaré conmigo toda la vida.”

- “Mi infancia tiene sus risas, mis recuerdos tienen sus abrazos y mi corazón siempre tendrá un lugar especial para ustedes.”

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MENSAJES PROFUNDOS PARA DEDICAR ESTE DÍA DEL ABUELO

- “Los años pasan, pero el amor de los abuelos se queda para siempre. Gracias por ser raíces, refugio y una de las historias más bonitas de mi vida.”

- “Si pudiera elegir nuevamente a mis abuelos en cada vida, los elegiría a ustedes una y otra vez.”

- “Hay personas que dejan recuerdos y otras que dejan raíces. Ustedes hicieron ambas cosas en mi vida.”

- “Gracias por ser testigos de mi vida, por acompañar mis pasos y por quererme incluso antes de que yo pudiera entender cuánto significaba su amor.”

- “Su amor es de esos que no necesitan grandes palabras: se encuentra en una mirada, en una comida preparada con cariño, en un consejo y en un abrazo que hace sentir que todo estará bien.”

FRASES CORTAS PARA UNA FOTO O PUBLICACIÓN POR EL DÍA DEL ABUELO

- “Mis raíces, mi hogar y uno de mis amores más grandes. Feliz Día, abuelos.”

- “Qué suerte la mía de haber crecido rodeada de su amor.”

- “Abuelos: el amor que se convierte en recuerdo y el recuerdo que se convierte en hogar.”

- “Mi corazón siempre tendrá un lugar que lleva sus nombres.”

- “Gracias por ser parte de mis mejores recuerdos y de las personas que soy hoy.”

- “El amor de los abuelos deja huellas que ni el tiempo puede borrar.”

- “Mi mayor fortuna siempre será poder llamarlos abuelos.”

https://vanguardia.com.mx/vida/los-abuelos-en-la-crianza-amor-apoyo-y-la-carga-que-no-vemos-PA23106922

El Día del Abuelo es una oportunidad para reconocer a quienes han compartido historias, consejos, tradiciones y momentos que forman parte de la memoria familiar. Más allá de los regalos, una llamada, una visita, un abrazo o unas palabras de cariño pueden convertirse en una forma de agradecer su presencia y el lugar que ocupan en la vida de sus familias.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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