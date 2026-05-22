Día del Estudiante en México 2026: ¿Habrá puente en la SEP por el 23 de mayo?

El Día del Estudiante en México se celebra el 23 de mayo, fecha en la que se conmemora su importancia en el sistema educativo y el futuro del país. Aunque no es considerado como un día de suspensión de clases basado en la normativa nacional, en los planteles se llevan a cabo actividades internas para conmemorar las fecha con convivencias culturales y eventos deportivos, en su mayoría ocurre en los niveles secundaria, media superior y superior.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL 23 DE MAYO? Más allá de las celebraciones actuales, el Día del Estudiante en México tiene su origen en un momento crucial de la historia educativa nacional. La fecha fue instituida como recuerdo de los acontecimientos del 23 de mayo de 1929, cuando estudiantes de la Facultad de Derecho de la entonces Universidad Nacional de México fueron agredidos por elementos de la Policía dentro de sus instalaciones. Los hechos ocurrieron en el marco de un movimiento estudiantil que exigía cambios en la estructura académica y administrativa de la universidad. Las inconformidades surgieron después de que las autoridades decidieran aumentar un año a la educación preparatoria y modificar los exámenes profesionales, medidas que fueron rechazadas por los alumnos. Al no llegar a un acuerdo con los directivos, los estudiantes iniciaron una huelga y colocaron banderas rojinegras en señal de protesta. La situación escaló rápidamente. El 9 de mayo, la huelga fue declarada oficialmente, y el 23 de mayo, fuerzas policiales ingresaron a la Escuela de Derecho, donde se produjeron enfrentamientos con numerosos heridos. Este evento marcó un punto de inflexión en la lucha estudiantil y atrajo la atención de autoridades políticas. El doctor José Manuel Puig Casauranc, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, intervino como mediador ante el presidente Emilio Portes Gil. Apenas dos días después, el 25 de mayo, Puig Casauranc recomendó al presidente conceder la autonomía universitaria, que fue finalmente aprobada, marcando un hito en la historia de la educación en México. En reconocimiento a la valentía y al papel crucial del estudiantado en esta transformación, se decidió nombrar el 23 de mayo como el Día del Estudiante, y se colocó una placa conmemorativa en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la leyenda “Plaza 23 de Mayo”. A casi un siglo de aquellos acontecimientos, el Día del Estudiante continúa recordando la importancia de la participación activa del estudiantado en la vida académica y cívica del país. Aunque cambien los métodos de estudio, los entornos digitales o los desafíos sociales, la esencia del aprendizaje como motor de transformación permanece vigente.

¿HABRÁ PUENTE? Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026, el Día del Estudiante no es considerado como un día de descanso obligatorio o de receso de clases, sobre todo al caer en sábado. Así como un día antes, el 22 de mayo, tampoco está estipulada una suspensión, por lo que habrá clases normales en la mayoría de las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Esto no quiere decir que en algunas escuelas no se vayan a organizar convivios, actividades deportivas y recreativas o eventos internos para celebrar a los cientos de alumnos en sus aulas. Estos dependerá de cada institución, con aviso previo a los padres de familia y comunidad estudiantil, lo que no significa una suspensión oficial de las actividades. Esta celebración, en mayor medida, no se lleva a cabo en los preescolares y primarias de México, ya que el Día del Niño y la Niña fue utilizado para celebrar su esfuerzo y conmemorar a este rubro de la población.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO DESCANSO DE CLASES? Pese a que el ciclo está por terminar, antes de iniciar el último mes del año todavía quedan algunos días de suspensión de clases que hay que tomar en cuenta y anticiparnos. El próximo descanso oficial para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será hasta el viernes 29 de mayo, fecha marcada por la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar. El 26 de junio también está marcado como sesión de CTE para docentes y directivos. De acuerdo con el calendario escolar, las calificaciones correspondientes al tercer trimestre de preescolar, primaria y secundaria serán registradas del 3 de julio de 2026. Las boletas se entregarán en cada plantel educativo el 14 de julio, un día antes del fin de clases oficial. El miércoles 15 de julio está estipulado por la SEP como el fin de clases para dar paso a las vacaciones de verano. Aunque muchos Estados han informado que el ciclo terminará antes debido a las altas temperaturas en ciertas regiones y los partidos que se llevarán a cabo en México por el Mundial 2026. Posteriormente a esa fecha, los maestros y maestras de educación básica tendrán dos días más de talleres intensivos. La fecha del regreso a clases queda pendiente, ya que aunque se ha mencionado que podría ser el 31 de agosto, todavía no está la confirmación por parte del titular de la SEP, Mario Delgado.

¿QUÉ ESTADOS CONCLUIRÁN SU CICLO ESCOLAR ANTES? Cabe destacar que están en su derecho a ajustar el calendario de la SEP para la conveniencia de cada región, recordemos que existen zonas en el país donde las temperaturas en los primeros meses del verano pueden superar los 45 °C. Los estados que acabarán las clases antes del 15 de julio son: 1.- Nuevo León, 8 de julio;

2.- Yucatán, 26 de junio;

3.- Sinaloa, 10 de julio;

4.- San Luis Potosí, 5 de julio;

5.- Tamaulipas, 10 de julio;

6.- Guanajuato, 10 de julio;

7.- Colima, 25 de junio;

8.- Tlaxcala, 30 de junio;

9.- Baja California Sur, 3 de julio. Mientras que el resto de las entidades, 23 entidades, prevén que las clases concluyan conforme al calendario previsto por la SEP.

Publicidad

Temas

Calendario Educación estudiantes

Localizaciones

México

Organizaciones

SEP

