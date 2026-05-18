Divide la SEP calendario; 3 de cada 10 alumnos saldrá antes de vacaciones

CDMX.- Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene oficialmente el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio, en los estados ya comenzó la fragmentación del calendario: 3 de cada 10 estudiantes terminarán clases antes de esa fecha, mientras que Colima aplicará el recorte más drástico con 23 días menos de actividades escolares. De acuerdo con un seguimiento realizado por la organización Mexicanos Primero, siete de cada diez alumnos de educación básica continuarán bajo el calendario original, pero varios estados ya ajustaron sus fechas de salida por decisiones locales.

Hasta ahora, 18 entidades mantendrán el fin de clases el 15 de julio; sin embargo, 10 estados todavía no informan si modificarán el calendario escolar, lo que mantiene incertidumbre entre madres, padres y docentes.

COLIMA Y YUCATÁN CERRARÁN ANTES EL CICLO Los casos que más llaman la atención son Colima y Yucatán. En Colima se eliminarán 23 días de clases, mientras que en Yucatán el ciclo concluirá 13 días antes de lo previsto originalmente. En conjunto, ambas entidades concentran a 546 mil 90 estudiantes de educación básica y 129 mil 910 de educación media superior que tendrán menos días de actividades escolares.

Por otra parte, Nuevo León y Sinaloa también adelantarán el cierre del ciclo —el 8 y 10 de julio, respectivamente—, aunque en esos casos ya se había contemplado desde el inicio del ciclo escolar cumplir con los 185 días efectivos de clase establecidos por las autoridades educativas.

Mexicanos Primero señaló que ha dado seguimiento puntual a las decisiones tomadas en cada entidad desde el primer anuncio de la SEP sobre el cierre del ciclo escolar y el inicio del periodo vacacional.

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