$!Día del Maestro: la SEP establece si habrá suspensión de clases el 15 de mayo de 2026

Uno de los días que más dudas ha generado es el 15 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro.

Las recientes discusiones sobre posibles modificaciones al calendario escolar 2025-2026 han generado debate entre autoridades educativas, gobiernos estatales y padres de familia, especialmente después de que se planteara adelantar el cierre del ciclo escolar debido a las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol.

Millones de familias buscan conocer cuáles serán los próximos días de descanso oficiales establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para estudiantes de educación básica en México, tras la posible modificación del calendario escolar.

SEP CONFIRMA SUSPENSIÓN DE CLASES EL 15 DE MAYO POR EL DÍA DEL MAESTRO

De acuerdo con el calendario escolar oficial vigente para el ciclo 2025-2026, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 15 de mayo está marcado como suspensión oficial de labores docentes en todos los planteles de educación básica del país.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Esto significa que las y los estudiantes no tendrán actividades escolares ese día y retomarán clases hasta el lunes 18 de mayo, por lo que se conformará un fin de semana largo para la comunidad estudiantil.

La suspensión también incluye a docentes y personal académico de educación básica.

DÍA DEL MAESTRO NO ES DESCANSO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Aunque el 15 de mayo representa un día sin clases para estudiantes y maestros, la fecha no es considerada un feriado oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, el descanso únicamente aplica para quienes forman parte del sistema educativo nacional, mientras que empleados del sector público y privado deberán continuar con sus actividades laborales de manera habitual.

La SEP ha reiterado que este día se reserva para reconocer y conmemorar la labor de las y los docentes en México.

DEBATES POR CAMBIOS AL CALENDARIO ESCOLAR

El tema de los días de descanso ocurre en medio de las discusiones relacionadas con posibles ajustes al calendario escolar 2025-2026.

En días recientes, autoridades educativas plantearon la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar debido a factores como las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y la logística relacionada con la Copa Mundial de Futbol de 2026.

La propuesta ha generado inquietud entre padres de familia, docentes y especialistas, principalmente por las posibles repercusiones en el cumplimiento de contenidos académicos y el riesgo de rezago escolar.

Además, algunas familias han expresado preocupación por los efectos que un cambio en el calendario podría generar en temas de organización familiar y cuidado de menores.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que aún no existe un calendario definitivo y que cualquier ajuste deberá garantizar que niñas, niños y adolescentes no pierdan clases.

ORIGEN DEL DÍA DEL MAESTRO EN MÉXICO

El Día del Maestro se celebra oficialmente en México desde 1918, luego de que el entonces presidente Venustiano Carranza firmara el decreto que estableció el 15 de mayo como fecha oficial para reconocer la labor docente.

La iniciativa fue presentada previamente ante el Congreso de la Unión por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, quienes propusieron dedicar una fecha especial para agradecer el trabajo de las y los maestros en el país.

La elección del 15 de mayo también coincidió con un hecho histórico nacional: la toma de Querétaro en 1867, cuando el Ejército Republicano capturó al emperador Maximiliano de Habsburgo.