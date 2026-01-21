Día Internacional del Abrazo: Conoce los 7 beneficios psicológicos y fisiológicos de dar uno
La selección del 21 de enero como el Día Internacional del Abrazo, fue para incentivar a la sociedad a demostrar sus sentimientos sin miedo al juicio social
Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que nació con el objetivo de recordarnos la importancia de la calidez humana en un mundo cada vez más digitalizado. Más allá del afecto, la ciencia ha demostrado que este contacto físico, considerado básico, es una herramienta poderosa para nuestra salud integral.
Abrazar no es solo una muestra de cariño; es una respuesta biológica necesaria. Al hacerlo, el cuerpo libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, mientras reduce los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés.
Este intercambio de energía no solo fortalece los vínculos emocionales, sino que actúa como un ‘bálsamo natural’ para el sistema nervioso.
ESTOS SON 7 BENEFICIOS DE DAR Y RECIBIR UN ABRAZO
Basado en distintos estudios, hechos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico, se concluyó que los abrazos van más allá del contacto físico.
1. Adiós al estrés y la ansiedad: Disminuye la producción de cortisol, brindando una sensación inmediata de calma.
2. Mejora la salud cardiovascular: Ayuda a reducir la presión arterial y estabiliza el ritmo cardíaco.
3. Fortalece el sistema inmunológico: El contacto físico estimula la creación de glóbulos blancos, protegiéndote contra enfermedades.
4. Aumenta el estado de ánimo: Incrementa la serotonina y la dopamina, generando bienestar y felicidad.
5. Eleva la confianza y seguridad: Especialmente en niños y personas mayores, fomenta el sentimiento de protección.
6. Alivia el dolor físico: La liberación de endorfinas actúa como un analgésico natural ante molestias leves.
7. Combate el insomnio: Al relajar el cuerpo y la mente, facilita un descanso más profundo y reparador.
LA IMPORTANCIA DE CONOCER Y CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO
Esta efeméride fue creada por Kevin Zaborney en 1986, en Estados Unidos, quien notó que las personas suelen sentirse más decaídas después de las festividades de fin de año y antes de San Valentín.
Eligió el 21 de enero para incentivar a la sociedad a demostrar sus sentimientos sin miedo al juicio social. Desde entonces, la fecha se ha vuelto viral a nivel global, recordándonos que el contacto humano es vital para la supervivencia emocional.
En la actualidad, el Día Internacional del Abrazo es una oportunidad para romper la barrera de la frialdad cotidiana. Un abrazo de al menos 20 segundos es suficiente para desencadenar todos los beneficios terapéuticos mencionados. No importa si es un familiar, un amigo o tu pareja; lo importante es la intención y la conexión que se genera en ese instante de vulnerabilidad compartida.