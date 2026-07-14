¡Directo a Francia! Aeroméxico mantendrá el vuelo Monterrey-París por todo el 2026

Con la llegada del Mundial 2026 a México, la aerolínea Aeroméxico implementó una ruta directa entre Monterrey, Nuevo León y París, Francia, a lo que tras concluir la participación de la ciudad vecina en la justa mundialista, la empresa anunció que el vuelo continuará operando el resto de 2026. Pese a que inicialmente estaba programado para tener una duración de seis meses, la aerolínea presentó una demanda superior a la prevista desde su lanzamiento en abril, por lo que mantendrá las tres frecuencias semanales operadas con aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

¿CUÁNDO SALEN LOS VUELOS MONTERREY-PARÍS? De acuerdo con el itinerario de la temporada de invierno en Aeroméxico, contempla salidas desde Monterrey los lunes, jueves y sábados a las 18:05 horas, con llegada a París Charles de Gaulle (CDG) al día siguiente a las 11:45 horas. Mientras que los vuelos de regreso partirán desde la capital de Francia los martes, viernes y domingos a las 14:00 horas, con arribo a Monterrey a las 19:35 horas del mismo día. Monterrey-París Lunes, jueves y sábado | Salida a las 18:05 horas - Llegada a las 11:45 horas del día siguiente (martes, jueves y domingo) París-Monterrey Martes, viernes y domingo | Salida a las 14:00 horas - Llegada a las 19:35 horas del mismo día. Aeroméxico recalca que la ruta es utilizada por viajeros de negocios como turistas, así como han servido como punto de conexión hacia diversos destinos europeos. Además, la aerolínea fortalece su oferta de vuelos a Europa partiendo desde el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo (Aeropuerto Internacional de Monterrey), donde ya se cuenta con una ruta a Madrid, España, dirigido a pasajeros que viajan desde el norte de México; así como complementa el servicio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la ciudad parisina.

¿COSTO DE UN VUELO MONTERREY-PARÍS? En una búsqueda rápida por el sitio de reservas de Aeroméxico, podemos encontrar vuelos con precios promocionales desde 19 mil 846 hasta 28 mil 228 pesos o 31 mil 936 pesos de salida desde Monterrey, dependiendo de la tarifa que desee con un equipaje de mano de 15 kg y un equipaje documentado de hasta 25 kilos. Así como desde 12 mil 216 hasta 30 mil 993 pesos de regreso con todos los beneficios antes mencionados.

NUEVO LEÓN, DESTINO CLAVE DE CONECTIVIDAD Con la operación permanente de la ruta a París en lo que queda de 2026, Nuevo León continúa fortaleciéndose como unos de los principales centros de conexión aérea mexicanos, con una amplia oportunidad para atraer turismo, inversiones y negocios. De acuerdo con vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, la respuesta de los pasajeros confirma el potencial de la ruta, superando así las expectativas de la compañía, ya que “reafirma nuestro compromiso por seguir construyendo una red de conectividad sólida y estratégica, con más alternativas de viaje que respondan a las necesidades de los clientes. Asimismo, seguimos consolidando a Monterrey como un destino clave para la conectividad internacional”, concluyendo en la decisión de extender la operación de la ruta de manera permanente. Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó la importancia de los vuelos directo a París para fortalecer la conectividad internacional del Estado y “abre nuevas oportunidades para atraer visitantes, inversiones, eventos y negocios”.

INBURSA Y AEROMÉXICO LANZAN NUEVAS TARJETAS Grupo Financiero Inbursa y Aeroméxico formalizaron una alianza estratégica orientada a transformar la experiencia financiera y de viaje de sus clientes. A través de un nuevo ecosistema integral que cuenta con el respaldo de Mastercard como red de pagos global, las instituciones presentaron un portafolio de cuatro nuevos productos financieros diseñados para incorporar los trayectos y recompensas en el consumo diario de los usuarios. La oferta financiera compartida consta de tres tarjetas de crédito y una tarjeta de débito, las cuales fueron segmentadas para cubrir distintos niveles de viaje y perfiles de consumo: - Ascend: Diseñada específicamente para los usuarios que comienzan a viajar de manera más frecuente.

- Elevate: Orientada a viajeros frecuentes que buscan maximizar la acumulación de beneficios y recompensas por su gasto continuo.

- Horizon: Dirigida al segmento de clientes de alto nivel que demandan experiencias de viaje superiores y exclusivas. El ecosistema integrado permite a los usuarios acumular Puntos Aeroméxico Rewards mediante compras cotidianas, así como al volar de manera directa con la aerolínea bandera del país.

Los nuevos plásticos incluyen una serie de valores agregados estándar y promocionales en todas sus versiones:

- Logística aeroportuaria: Acceso a los renovados Salones Premier de Aeroméxico, prioridad en los procesos de documentación (check-in) y abordaje prioritario.

- Servicios de equipaje: Inclusión de equipaje facturado (checked baggage) en todos los productos del portafolio.

- Incentivos comerciales: Bonos de bienvenida, oportunidades de obtener ascensos de cabina, boletos al 2x1 y descuentos en la redención de puntos acumulados. Adicionalmente, los tarjetahabientes obtendrán acceso a descuentos y facilidades de acumulación en programas asociados de la aerolínea como Aeroméxico Vacations y el Plan Multiplica. Las tarjetas se encuentran disponibles para su contratación inmediata. El proceso de solicitud se puede realizar de forma 100% digital a través de la aplicación móvil y el sitio web de Aeroméxico, así como mediante la infraestructura propia de Inbursa, que incluye su aplicación móvil, página de internet, red de sucursales físicas y fuerza de ventas.

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