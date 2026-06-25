Obras en Aeropuerto de Monterrey desatarán caos en vuelos de Aeroméxico a Japón

Especialistas consultados señalaron que, si bien el aeropuerto cuenta con una pista secundaria que funciona como apoyo cuando la principal está fuera de operación, esta infraestructura no es plenamente funcional, ya que es más pequeña de lo requerido para aeronaves de mayor tamaño.

Por labores de remodelación en la pista principal del Aeropuerto Internacional de Monterrey , programadas por OMA de septiembre a diciembre, al menos dos rutas internacionales resultarán afectadas con cambios de horario y escalas adicionales en ese periodo, lo que ya ha generado molestias entre aerolíneas y pasajeros.

La compañía más afectada por las obras en los horarios operativos será Aeroméxico, al verso obligado a agregar dos escalas a su vuelo directo de Monterrey a Narita, Japón. Para evitar un impacto similar en su ruta a Seúl, Corea del Sur, el avión adelantará los horarios de ese trayecto, de acuerdo con un representante de la empresa.

Con ligeras variaciones, las intervenciones de OMA en el “lado aire” se llevarán a cabo de las 00:00 a las 06:00 horas. En el caso de la ruta a Japón, Aeroméxico no puede modificar el horario debido a las restricciones de operación del aeropuerto de Narita, por lo que contempla escalas en la Ciudad de México y Puerto Vallarta.

Usuarios del vuelo hacia Narita, programado originalmente a las 2:00 horas, recibieron notificaciones de Aeroméxico sobre el cambio de itinerario. El trayecto, que duraba alrededor de 15 horas, ahora podría extenderse a 20 horas o más de un día, de acuerdo con estimaciones de los sistemas de reservación.

“Compré mi vuelo directo y me pusieron dos escalas” , publicó una usuaria en el grupo de Facebook “Mochileros en Japón” .

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte ( OMA ) detalló que los trabajos son de carácter preventivo e incluyen el retiro de la carpeta asfáltica y la instalación de una nueva superficie de rodaje. Asimismo, aseguró que la rehabilitación del pavimento fue planeada con 18 meses de anticipación, por lo que las aerolíneas estaban informadas, y que se seleccionaron los horarios de menor demanda para su ejecución. No obstante, advirtió que, en caso de condiciones meteorológicas adversas, el proyecto podría retrasarse respecto al calendario previsto.

“La renovación de la pista principal es un proyecto planeado y coordinado con autoridades y aerolíneas”, señaló Ricardo Dueñas, director general de OMA.

Con un ancho de solo 30 metros, la pista secundaria del aeropuerto se encuentra por debajo del estándar internacional de 45 metros, mientras que su longitud de 1.800 metros también resulta insuficiente para aeronaves de gran peso.