Cae 6.5% turismo aéreo de EU a México; toca su menor nivel desde la pandemia

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    Cae 6.5% turismo aéreo de EU a México; toca su menor nivel desde la pandemia
    La participación de México en el mercado de viajes de EU cayó a 19.1%, superada por Europa, en medio de alertas emitidas por el Gobierno de Donald Trump y el impacto de quiebras aéreas. ARCHIVO
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por Reforma

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El tráfico de viajeros estadounidenses hacia México sufrió una contracción anual de 6.5%, registrando su peor desempeño en los últimos cinco años

De enero a mayo de este año, por vía aérea llegaron a México desde Estados Unidos aproximadamente 5 millones 684 mil turistas, lo que significó una contracción anual del 6.5 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Avanzadas en Turismo Sostenible (STARC, por sus siglas en inglés).

Francisco Madrid, director del organismo, destacó que la caída es preocupante, pues se trata del mercado dominante que más contribuye con la llegada de turistas internacionales al país. En conferencia de prensa, explicó que el descenso en el tráfico aéreo con la Unión Americana, y en general en el flujo aéreo internacional que arriba al territorio nacional, es multifactorial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirman-que-solo-850-mil-turistas-asistieron-a-la-copa-mundial-en-mexico-de-los-55-millones-que-esperaban-FF22055660

Entre algunos de los factores que han incidido en la baja, obedecen al conflicto entre Irán y Estados Unidos , el cual provocó el encarecimiento de los precios de los combustibles, principalmente de la turbosina, entre otros insumos.

Indicó que el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos en los primeros cinco meses de 2026 registró una participación de mercado del 62 por ciento, seguida por Canadá con el 19 por ciento, Europa con el 8.5 por ciento, América del Sur con el 6.2 por ciento y el resto del mundo con el 4.1 por ciento.

La participación de México en el mercado estadounidense de viajes aéreos al exterior en los primeros cinco meses de 2026 fue del 19.1 por ciento, mientras que la participación del mercado europeo se ubicó en un 27.4 por ciento en ese mismo período. Al respecto, Madrid mencionó que la presencia del país en el mercado estadounidense se encuentra en su nivel más bajo desde 2021, cuando —en el mismo lapso de enero a mayo— era del 43,2 por ciento. En 2019, antes de la pandemia, dicha participación se ubicaba en un 22,7 por ciento.

Asimismo, agregó que la contracción general que se ha tenido en el tráfico aéreo en México alcanzó los 4.6 millones de viajeros, lo que representa una caída anual del 1.4 por ciento.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico ( CNET ), Antonio Cosío, al ser cuestionado sobre cómo han impactado los problemas de inseguridad y las alertas emitidas por el Gobierno de Donald Trump en la llegada de visitantes, refirió que la delincuencia y la percepción pública son temas urgentes por resolver. “Es uno de los factores que más nos afectan en la imagen del país y tenemos que seguir trabajando con la Secretaría de Seguridad y con las agencias en la mitigación de riesgos para contrarrestar estos efectos y mejorar” , apuntó.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-diluvio-de-48-horas-a-mexico-azotara-con-tormentas-lluvias-torrenciales-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-HF22051996

Por último, Madrid indicó que el flujo internacional que llega a México también se ha visto afectado por la falta de disponibilidad de asientos comerciales. "Por ejemplo, la salida de la toalla Spirit supuso una pérdida importante de asientos para el Caribe; la quiebra nos dejó con cerca de 350 mil asientos menos y el reposicionamiento impacta. Mientras tanto, en temas de inseguridad, destinos como Puerto Vallarta ya muestran afectaciones" , concluyó.

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