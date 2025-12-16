Doble apoyo económico para los pensionados después del año nuevo

Después de las fiestas decembrinas y el fin de año, los pensionados podrán seguir celebrando porque en enero 2026 recibirán dos depósitos distintos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los dos depósitos corresponderán al pago mensual del IMSS y la dispersión del apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores.

TE PUEDE INTERESAR: Pensiones del Bienestar sí tendrán aumento en 2026 conforme a la inflación: ¿cuánto recibirán de pago?

El primer depósito, para todos los pensionados con el registro de IMSS, será el viernes 2 de enero del 2026. El depósito corresponde a quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social y cotizaron bajo los regímenes vigentes.

Para el apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar, el depósito corresponde al calendario alfabético; la entrega suele ocurrir desde la primera semana del mes. Este programa se otorga a quienes tengan 65 años o más, y estén adscritos en el padrón de beneficiarios.

Esta suma doble no representa un incremento en los apoyos, sino en una coincidencia de fechas por la estructura en que ambos programas se gestionan.

TE PUEDE INTERESAR: Registro a la Pensión Bienestar en diciembre: Esto debes hacer si se te pasó la fecha por apellido

El pago doble solo aplicará para quienes estén inscritos en ambos programas, ya que de manera paralela, cada administración independientemente dará su aporte económico.