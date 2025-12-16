Doble apoyo económico para los pensionados después del año nuevo

Información
/ 16 diciembre 2025
    Doble apoyo económico para los pensionados después del año nuevo
    Doble apoyo económico para los pensionados después del año nuevo FOTO: VANGUARDIA

Gracias a la estructura de las pensiones del Bienestar y el IMSS, se reportó una coincidencia de fechas para el siguiente apoyo económico

Después de las fiestas decembrinas y el fin de año, los pensionados podrán seguir celebrando porque en enero 2026 recibirán dos depósitos distintos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los dos depósitos corresponderán al pago mensual del IMSS y la dispersión del apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores.

TE PUEDE INTERESAR: Pensiones del Bienestar sí tendrán aumento en 2026 conforme a la inflación: ¿cuánto recibirán de pago?

El primer depósito, para todos los pensionados con el registro de IMSS, será el viernes 2 de enero del 2026. El depósito corresponde a quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social y cotizaron bajo los regímenes vigentes.

Para el apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar, el depósito corresponde al calendario alfabético; la entrega suele ocurrir desde la primera semana del mes. Este programa se otorga a quienes tengan 65 años o más, y estén adscritos en el padrón de beneficiarios.

Esta suma doble no representa un incremento en los apoyos, sino en una coincidencia de fechas por la estructura en que ambos programas se gestionan.

TE PUEDE INTERESAR: Registro a la Pensión Bienestar en diciembre: Esto debes hacer si se te pasó la fecha por apellido

El pago doble solo aplicará para quienes estén inscritos en ambos programas, ya que de manera paralela, cada administración independientemente dará su aporte económico.

Temas


Jubilación
bancos
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores